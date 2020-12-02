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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия против Лацио

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    44' (1:0) Геррейру Рафаэль (13) (Азар Торган (10))
     
    62' Геррейру Рафаэль (13) уходит с поля, Шульц Нико (14) вышел на поле
     
    2
    76' Азар Торган (10) уходит с поля, Брандт Юлиан (19) вышел на поле
    76' Ройс Марко (11) уходит с поля, Санчо Джейдон (7) вышел на поле
     
    88' Беллингхэм Джуд (22) уходит с поля, Витсель Аксель (28) вышел на поле
     
    67' (1:1) Иммобиле Чиро (17)
     
    3
    70' Фарес Мохаммед (96) уходит с поля, Лаццари Мануэль (29) вышел на поле
    70' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
    70' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    2
    80' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Кайседо Фелипе (20) вышел на поле
    80' Альберто Луис (10) уходит с поля, Эскаланте Гонсало (18) вышел на поле
    Голы
    Геррейру Рафаэль
    ассистент Азар Торган     		1:0 44’
    67’ 1:1(П) Иммобиле Чиро
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шульц Нико Геррейру Рафаэль 62’
    70’ Лаццари Мануэль Фарес Мохаммед
    70’ Перейра Андреас Корреа Хоакин
    70’ Акпа Акпро Жан-Даниэль Лейва Лукас
    Брандт Юлиан Азар Торган 76’
    Санчо Джейдон Ройс Марко 76’
    80’ Кайседо Фелипе Милинкович-Савич Сергей
    80’ Эскаланте Гонсало Альберто Луис
    Витсель Аксель Беллингхэм Джуд 88’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 6
    		8 Фолы 7
    		1 Угловые 6
    		0 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		5 Cэйвы 3
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    03 декабря в 05:52
    для Боруссии последний тур не будет формальностью ..
    juvenale
    juvenale
    03 декабря в 01:04
    Лацио был ближе к победе
    sihafazatron
    sihafazatron
    03 декабря в 00:56
    Видимо Холланда не хватало
    старина
    старина
    03 декабря в 00:55
    Так и не могу понять,почему Чиро не заиграл в Дортмунде
    Cayman
    Cayman ответ Zak11 (раскрыть)
    03 декабря в 00:51
    Травма
    phantom-k
    phantom-k
    03 декабря в 00:47
    И это прекрасно. Боруссия приедет в спб мотивированной
    Мысыктар
    Мысыктар
    02 декабря в 23:54
    Холланд едет в лондон.
    Zak11
    Zak11
    02 декабря в 23:50
    Почему Холланд вне заявки?
    mishgan88
    mishgan88
    02 декабря в 23:48
    Так Холанда в запасе даже нет
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    02 декабря в 23:26
    Холланд забьет
    1bear
    1bear
    02 декабря в 21:02
    Лацио не проиграют...
    dok66
    dok66
    02 декабря в 21:01
    П1
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    02 декабря в 11:48
    1-1
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