В 1 Бюрки Роман Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

З 16 Аканджи Мануэль Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 106 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 95

П 13 Геррейру Рафаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 62

П 2 Морей Матеу Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

З 26 Пищек Лукаш Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

З 15 Хуммельс Матс Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 7 Пасы: 92 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 95

П 10 Азар Торган Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 76

П 22 Беллингхэм Джуд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 88

П 6 Дилейни Томас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 95

П 32 Рейна Джованни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 95

Н 11 Ройс Марко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 25 Унбехаун Лука

В 35 Хитц Марвин

З 5 Загаду Дэн-Аксель

З 14 Шульц Нико Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 33

П 19 Брандт Юлиан Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 19

П 28 Витсель Аксель Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

П 8 Дахуд Махмуд

П 30 Пасслак Феликс

П 7 Санчо Джейдон Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 19