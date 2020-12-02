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1 : 1
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
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Стадион Сигнал Идуна Парк
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Геррейру Рафаэль
ассистент Азар Торган
|1:0
|44’
|67’
|1:1(П)
|Иммобиле Чиро
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Шульц Нико
|Геррейру Рафаэль
|62’
|70’
|Лаццари Мануэль
|Фарес Мохаммед
|70’
|Перейра Андреас
|Корреа Хоакин
|70’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Лейва Лукас
|Брандт Юлиан
|Азар Торган
|76’
|Санчо Джейдон
|Ройс Марко
|76’
|80’
|Кайседо Фелипе
|Милинкович-Савич Сергей
|80’
|Эскаланте Гонсало
|Альберто Луис
|Витсель Аксель
|Беллингхэм Джуд
|88’
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|13
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|6
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|8
|Фолы
|7
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|1
|Угловые
|6
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|0
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|5
|Cэйвы
|3
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