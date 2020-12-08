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0 : 3
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Камп Ноу
|13’
|0:1(П)
|Роналду Криштиану
|20’
|0:2
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МакКенни Уэстон
ассистент Куадрадо Хуан
|52’
|0:3(П)
|Роналду Криштиану
|Альба Жорди
|27’
|29’
|Рэмзи Аарон
|Ленгле Клеман
|31’
|53’
|Мората Альваро
|Умтити Самюэль
|60’
|69’
|Данило
|Фирпо Эктор
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Брейтуэйт Мартин
|Тринкан Франсишку
|46’
|Умтити Самюэль
|Ленгле Клеман
|55’
|Фирпо Эктор
|Альба Жорди
|55’
|Пуч Рикард
|Педри
|65’
|71’
|Бентанкур Родриго
|Рамос Артур
|71’
|Рабьо Адриен
|Рэмзи Аарон
|Мингеса Оскар
|Араухо Рональд
|82’
|85’
|Бернардески Федерико
|Куадрадо Хуан
|85’
|Дибала Пауло
|Мората Альваро
|90+2’
|Кьеза Федерико
|Роналду Криштиану
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|20
|Удары по воротам
|8
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|7
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|1
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|7
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|4
|Предупреждения
|3
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Просто шикарный результат!
Просто шикарный результат!
Сам Месси блистал на поле.
Сам Месси блистал на поле.
на Фати фол был,может за линии может на ней,тут разные судьи по разному рассудят))
на Фати фол был,может за линии может на ней,тут разные судьи по разному рассудят))
Но вот ни один повтор не показал четко, где именно был этот фол.. вот в чем был вопрос там.
Но вот ни один повтор не показал четко, где именно был этот фол.. вот в чем был вопрос там.
Мяч слегка меняет траекторию, но он у игрока остаётся, и тот отдаёт пас под удар. ВАР реально как заноза у всех.
Пусть вспоминают "хет-трик" Мораты. До ВАРа футбол был интереснее, и до псевдо пандемии тоже. К чёрту эти пустые стадионы, игра без эмоций.
Мяч слегка меняет траекторию, но он у игрока остаётся, и тот отдаёт пас под удар. ВАР реально как заноза у всех.
Пусть вспоминают "хет-трик" Мораты. До ВАРа футбол был интереснее, и до псевдо пандемии тоже. К чёрту эти пустые стадионы, игра без эмоций.
И всё же хотел бы услышать ответ на вопрос)
И всё же хотел бы услышать ответ на вопрос)
Че то обмельчали судьи
Че то обмельчали судьи
Мы с ним часто спорим на счет пенальти.
Поэтому было интересно и на счет этой пенки
Мы с ним часто спорим на счет пенальти.
Поэтому было интересно и на счет этой пенки
Юве выиграл справедливо, спору нет
Но вот первый пенальти.. мне кажется явного такого нарушения там все таки не было.
Юве выиграл справедливо, спору нет
Но вот первый пенальти.. мне кажется явного такого нарушения там все таки не было.