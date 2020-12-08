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Динамо - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Ювентус

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    27' Альба Жорди (18)
     
    31' Ленгле Клеман (15)
     
    46' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Брейтуэйт Мартин (9) вышел на поле
     
    2
    55' Ленгле Клеман (15) уходит с поля, Умтити Самюэль (23) вышел на поле
    55' Альба Жорди (18) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
     
    60' Умтити Самюэль (23)
     
    65' Педри (16) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    78' Фирпо Эктор (24)
     
    82' Араухо Рональд (4) уходит с поля, Мингеса Оскар (28) вышел на поле
     
    13' (0:1) Роналду Криштиану (7)
     
    20' (0:2) МакКенни Уэстон (14) (Куадрадо Хуан (16))
     
    29' Рэмзи Аарон (8)
     
    52' (0:3) Роналду Криштиану (7)
     
    53' Мората Альваро (9)
     
    69' Данило (13)
     
    2
    71' Рамос Артур (5) уходит с поля, Бентанкур Родриго (30) вышел на поле
    71' Рэмзи Аарон (8) уходит с поля, Рабьо Адриен (25) вышел на поле
     
    2
    85' Куадрадо Хуан (16) уходит с поля, Бернардески Федерико (33) вышел на поле
    85' Мората Альваро (9) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
     
    90+2' Роналду Криштиану (7) уходит с поля, Кьеза Федерико (22) вышел на поле
    Голы
    13’ 0:1(П) Роналду Криштиану
    20’ 0:2 МакКенни Уэстон
    ассистент Куадрадо Хуан
    52’ 0:3(П) Роналду Криштиану
    Наказания
    Альба Жорди 27’
    29’ Рэмзи Аарон
    Ленгле Клеман 31’
    53’ Мората Альваро
    Умтити Самюэль 60’
    69’ Данило
    Фирпо Эктор 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Брейтуэйт Мартин Тринкан Франсишку 46’
    Умтити Самюэль Ленгле Клеман 55’
    Фирпо Эктор Альба Жорди 55’
    Пуч Рикард Педри 65’
    71’ Бентанкур Родриго Рамос Артур
    71’ Рабьо Адриен Рэмзи Аарон
    Мингеса Оскар Араухо Рональд 82’
    85’ Бернардески Федерико Куадрадо Хуан
    85’ Дибала Пауло Мората Альваро
    90+2’ Кьеза Федерико Роналду Криштиану
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 8
    		7 Удары в створ 4
    		10 Фолы 15
    		5 Угловые 1
    		3 Офсайды 1
    		58% Владение мячом 42%
    		1 Cэйвы 7
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 03:59, ред.
    Очень рад за Ювентус, Роналду и Барселону!!! С победой лучший клуб Италии последних 10 лет! Это действительно выдающийся матч. Жаль, что я пропустил такой супер матч! С пятницы на выездах по работе, поэтому лег вчера где-то в 10 часов. Теперь еду обратно на выезд. Судя по статистике, Ювентус забил два быстрых гола в первом тайме, и отдал мяч Барселоне, играя вторым номером и по счету. Буффонищщееее, чудовищщееее. Опять Месси не смог забить ему.Роналду в этой игре доказал, что сравнения с Месси неуместны т.к. Роналду вне конкуренции. Криштиану, в отличие от Месси, который теряется в важных играх, тащит свои команды в самых важных матчах, где бы он не играл. Что он доказывал не один десяток раз, что в играх за сборную Португалии, что за клубы (Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид теперь и Ювентус)! Его бы в Реал Мадрид вернуть, а то там сейчас не кому моменты реализовывать!
    Ikarus74
    Ikarus74
    сегодня в 03:10
    Буффон красава!!! Вполне возможно это знак, в последнем сезоне пусть возьмёт ушастого, более чем заслужил !
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев ответ Остапчук 67 (раскрыть)
    сегодня в 03:03
    Он был хорош, но не везуч
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    сегодня в 03:02
    Пенальти более чем справедливые и счет по игре. Барса вообще не умеет защищаться командой, а персональные ошибки следствие этого. Не думаю, что Куман справиться. Там никто не справиться потому что в команде нет дружбы. А Ювентус с заслуженной победой. Надеюсь хоть в этом году дадут бой за кубок ради Буффонище.
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ Juve14 (раскрыть)
    сегодня в 02:50
    Не радуйся так,посмотрим че дальше будет.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    сегодня в 02:49
    Болельщики реала, не надо злорадствовать. Завтра можем быть болельщиками ман юнайтед.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    сегодня в 02:42
    Красавцы Юве! Молодцы!
    Просто шикарный результат!
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:36
    молодцы Ювентус, вот и подумает пусть Куман кого надо было оставить, а каких инопланетян сплавить в первую очередь, и на вой месябарсофантиков обращать внимание не надо пенальти были справедливые, хотя когда Барселона проигрывает барсучки всегда говорят о заговоре против Барсы и типа лучшего инопланетянина
    Lokoman111
    Lokoman111 ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 02:15, ред.
    Вот я и говорю.Все мои друзья признали этот пенальти левым.И это было в начале игры,что сломало рисунок игры.Но я не буду оправдывать игру Барсы.Они обязаны размазать Ювентус и после таких левых пенальти,тем самым еще сильнее унизив их.Но в команде присутствуют проблемы которые нужно срочно решать.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:13
    Как же так?
    Сам Месси блистал на поле.
    da da da
    da da da ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 02:08
    не знаю,я не эксперт в пенках))
    на Фати фол был,может за линии может на ней,тут разные судьи по разному рассудят))
    da da da
    da da da ответ Lokoman111 (раскрыть)
    сегодня в 02:06
    для этого не надо других мнений,Рон конечно тут не виноват что судья поставил пенку,но видно же что игра корпус в корпус,в первые вижу такую "легкую пенку" в топ матче))
    Lokoman111
    Lokoman111
    сегодня в 02:04
    Я не буду сейчас оправдывать такую игру Барсы,но первый пенальти для Пенальду абсолютно левейший.Игорь Шалимов дал четкую оценку,и кто лучше.Месси или Роналду.И Лео на самом деле круче.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Жека10 (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    И с интером купим. Косой и парик свои люди - договоримся. Аха-ха)
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Месси и Бартомеу разворовали панамский общак. Теперь судьям платить нечего и они пошли служить скаузерам.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:58
    Все три повтора чётко показали фол за штрафной. А пенка вообще липовая, там на повторе видно нырок. Жаль что ВАР только прямые красные рассматривает.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 01:57
    Фол то был.
    Но вот ни один повтор не показал четко, где именно был этот фол.. вот в чем был вопрос там.
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 01:55
    купили матч в Ювентусе.Как только на такое Барса повелась?
    Agamaga
    Agamaga ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:55
    По-хорошему, там момент очень качественно доиграли.
    Мяч слегка меняет траекторию, но он у игрока остаётся, и тот отдаёт пас под удар. ВАР реально как заноза у всех.
    Пусть вспоминают "хет-трик" Мораты. До ВАРа футбол был интереснее, и до псевдо пандемии тоже. К чёрту эти пустые стадионы, игра без эмоций.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 01:54, ред.
    Детворе и новичкам простительно. Впервые в сезоне четверо играли.
    И всё же хотел бы услышать ответ на вопрос)
    da da da
    da da da ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 01:53
    если ты про 1й матч то хз,но я тебе скажу что там счет просто мог быть не 0-2 а все 0-6,серьезно,Юве там редко до ворот доходил,не считая голы Мораты с офсайдов)
    Николай Семенов
    Николай Семенов ответ mortid (раскрыть)
    сегодня в 01:52
    а что он показал-то, это лучший. кроме пенок? забил две пенки, молодец. на этом все
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:52
    А в туринском матче пенка и удаление справедливые?)
    Agamaga
    Agamaga ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    Соглашусь. Но была надежда на какого-нибудь Эвребе, в финал может там проскочить ))
    Че то обмельчали судьи
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    Ну Ювенале тоже говорит, что спорно)
    Мы с ним часто спорим на счет пенальти.
    Поэтому было интересно и на счет этой пенки
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:50
    Адекватно)
    Юве выиграл справедливо, спору нет
    Но вот первый пенальти.. мне кажется явного такого нарушения там все таки не было.
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Ты ещё на ноги посмотри, там подножка на лицо. Ничего спорного.
    mortid
    mortid
    сегодня в 01:48
    Кто-то ещё сомневается что лучший футболист мира Роналду? Повторюсь, не являюсь фанатом ни Роналду, ни Мессии, просто факты :D
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Agamaga (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Да на плей оф прогнозы простые - и для вас и для нас это конечная остановка, в случае везения потолок 1/4.
    juvenale
    juvenale ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    cпорный,но руку он ставил
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