|Динамо
|1:0
|Ференцварош
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1 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион НСК Олимпийский
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Попов Денис
ассистент Кендзера Томаш
|1:0
|60’
|Де Пена Карлос
|27’
|Гармаш Денис
|37’
|45’
|Лаидуни Айса
|47’
|Харатин Игорь
|59’
|Блажич Миха
|85’
|Исаэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Супряга Владислав
|Де Пена Карлос
|70’
|Шепелев Владимир
|Гармаш Денис
|70’
|74’
|Батурина Роко
|Узуни Мирто
|74’
|Исаэль
|Харатин Игорь
|80’
|Ботка Эндре
|Ловренчич Герго
|80’
|Мак Роберт
|Зубков Александр
|Леднев Богдан
|Цыганков Виктор
|86’
|Родригес Жерсон
|Вербич Беньямин
|86’
|86’
|Боли Франк
|Нгуен Токмак Чол
|Андриевский Александр
|Сидорчук Сергей
|90+2’
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|4
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|4
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Сенсации (ДК без евровесны) не случилось.
Сенсации (ДК без евровесны) не случилось.