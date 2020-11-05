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3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Де Кейп
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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Хапс Ригесиано
ассистент Бергейс Стевен
|1:0
|63’
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Кокчу Оркун
ассистент Торнстра Йенс
|2:0
|71’
|Лутшарел Геертруида
|3:0
|72’
|80’
|3:1(А)
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Сенеси Маркос
ассистент Чалов Фёдор
|15’
|Заунутдинов Бобур
|68’
|Магнуссон Хордур
|Маласиа Тайрелл
|85’
|Бергейс Стевен
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|31’
|Дзагоев Алан
|Фернандес Марио
|68’
|Чалов Фёдор
|Кучаев Константин
|Тейшейра Жоау Карлуш
|Кокчу Оркун
|76’
|76’
|Тикнизян Наир
|Эджуке Чидера
|77’
|Бистрович Кристиян
|Обляков Иван
|77’
|Васин Виктор
|Магнуссон Хордур
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|20
|Удары по воротам
|10
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|9
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|4
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|2
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Раньше то,что мог позволить себе любой человек на том же западе в плане одежды и техники,у нас считалось роскошью!!!!!!!!!!!!!!!!!А этого не должно было быть !!!!!!!!!!!!!!!!!Всё бросалось на типичное производство т.е ни на высокотехнологичное,по сути у нас его и не было !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это и сгубило СССР!!!!!!!!!!!!!Ведь народ именно этим и не был доволен в конце 80-х!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Раньше то,что мог позволить себе любой человек на том же западе в плане одежды и техники,у нас считалось роскошью!!!!!!!!!!!!!!!!!А этого не должно было быть !!!!!!!!!!!!!!!!!Всё бросалось на типичное производство т.е ни на высокотехнологичное,по сути у нас его и не было !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это и сгубило СССР!!!!!!!!!!!!!Ведь народ именно этим и не был доволен в конце 80-х!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.Результаты с такими "сильными" клубами показывает, что им вообще нечего делать в ЛЧ
2.Если все таки сливают турнир в угоду ЧР, то с такой политикой, желаю им телепаться в середине таблицы и не попадать в еврокубки!🤬
1.Результаты с такими "сильными" клубами показывает, что им вообще нечего делать в ЛЧ
2.Если все таки сливают турнир в угоду ЧР, то с такой политикой, желаю им телепаться в середине таблицы и не попадать в еврокубки!🤬
У меня к СССР только одна притензия а именно в упертости генсеков,не брать ничего с запада,а делать все самому,что было в итоге,все мы знаем!!!!!!!!!!!!!!!Твердолобость и откровенное глупость самодуров,погубило СССР!!!!!!!!!!!!!
Ладно,хватит уже о политике,вроде футбольный сайт!!!!!!!!!!!!!!!Давате закроем тему уже-хорошо?!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня к СССР только одна притензия а именно в упертости генсеков,не брать ничего с запада,а делать все самому,что было в итоге,все мы знаем!!!!!!!!!!!!!!!Твердолобость и откровенное глупость самодуров,погубило СССР!!!!!!!!!!!!!
Ладно,хватит уже о политике,вроде футбольный сайт!!!!!!!!!!!!!!!Давате закроем тему уже-хорошо?!!!!!!!!!!!!!!!!!
По поводу футбола да!!!!!!!!!!!Но там игроки реально играли и получали при этом не такие большие деньги!!!!!!!!!!!!!
По поводу футбола да!!!!!!!!!!!Но там игроки реально играли и получали при этом не такие большие деньги!!!!!!!!!!!!!
А вот в сказки про кровавую гебню и прочее,верят только наверное люди,у которых вместо мозгов-айфон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да,были времена и реперессии в 30 -х и 40-х,с этим ни кто не спорит,но вот такого кошмара,который нам пытаются навязать некоторые и небыло и близко!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там голод всех скосил но уж ни как ни кровавый ЧК!!!!!!!!!!!
А вот в сказки про кровавую гебню и прочее,верят только наверное люди,у которых вместо мозгов-айфон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да,были времена и реперессии в 30 -х и 40-х,с этим ни кто не спорит,но вот такого кошмара,который нам пытаются навязать некоторые и небыло и близко!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там голод всех скосил но уж ни как ни кровавый ЧК!!!!!!!!!!!
А по поводу вашего предложения,я не против,но я на сайте бываю лишь после матчей и в основном пишу только тогда,и за редким усключением,когда есть перерывы то и на работе!!!!!!!!!!!!!!!!!Но я не завсегдатай этого ресурса,как собственно и других тоже!!!!!!!!!!!!!
А по поводу вашего предложения,я не против,но я на сайте бываю лишь после матчей и в основном пишу только тогда,и за редким усключением,когда есть перерывы то и на работе!!!!!!!!!!!!!!!!!Но я не завсегдатай этого ресурса,как собственно и других тоже!!!!!!!!!!!!!