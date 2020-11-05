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Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд против ЦСКА

Фейеноорд Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам) 3:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Фейеноорд
ЦСКА
3 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Лига Европы 2020/2021, 3 тур
Стадион Де Кейп
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    Хапс Ригесиано
    ассистент Бергейс Стевен     		1:0 63’
    Кокчу Оркун
    ассистент Торнстра Йенс     		2:0 71’
    Лутшарел Геертруида 3:0 72’
    80’ 3:1(А) Сенеси Маркос
    ассистент Чалов Фёдор
    Наказания
    15’ Заунутдинов Бобур
    68’ Магнуссон Хордур
    Маласиа Тайрелл 85’
    Бергейс Стевен 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    31’ Дзагоев Алан Фернандес Марио
    68’ Чалов Фёдор Кучаев Константин
    Тейшейра Жоау Карлуш Кокчу Оркун 76’
    76’ Тикнизян Наир Эджуке Чидера
    77’ Бистрович Кристиян Обляков Иван
    77’ Васин Виктор Магнуссон Хордур
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 10
    		9 Удары в створ 4
    		12 Фолы 13
    		1 Угловые 3
    		1 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		4 Cэйвы 5
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    mortid
    mortid
    сегодня в 03:50
    Докатились. В огромной стране нет ни одного клуба способного играть в еврокубках. Бабла тратят на зарплаты немерено, раздают руко63м ЗМС, а уровень российского футбола стремительно летит вниз. И чем ниже падает, тем быстрее скорость. Такими темпами скоро в ЛЧ будет одна команда от России и та с квалификации начинать будет.
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:46
    Ок
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 02:45
    Давайте закончим уже-хорошо!!!!!!!!!!!!!!!!!!На следующий ваш комментарий я уже отвечать не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хватит политики!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 02:44
    Ты думаешь я не спрашивал?!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Сейчас им просто комфортней!!!!!!!!!!!!!!!

    Раньше то,что мог позволить себе любой человек на том же западе в плане одежды и техники,у нас считалось роскошью!!!!!!!!!!!!!!!!!А этого не должно было быть !!!!!!!!!!!!!!!!!Всё бросалось на типичное производство т.е ни на высокотехнологичное,по сути у нас его и не было !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это и сгубило СССР!!!!!!!!!!!!!Ведь народ именно этим и не был доволен в конце 80-х!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ibica
    ibica
    сегодня в 02:38
    Два момента:
    1.Результаты с такими "сильными" клубами показывает, что им вообще нечего делать в ЛЧ
    2.Если все таки сливают турнир в угоду ЧР, то с такой политикой, желаю им телепаться в середине таблицы и не попадать в еврокубки!🤬
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
    сегодня в 02:30
    Ну так цензура-это то,что необходимо и сейчас!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну ведь,то что происходит всё в той же киноиндустрии,это же полный ахтунг,причем ни только у нас а в Голливуде тоже,причем там вообще п....ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    У меня к СССР только одна притензия а именно в упертости генсеков,не брать ничего с запада,а делать все самому,что было в итоге,все мы знаем!!!!!!!!!!!!!!!Твердолобость и откровенное глупость самодуров,погубило СССР!!!!!!!!!!!!!



    Ладно,хватит уже о политике,вроде футбольный сайт!!!!!!!!!!!!!!!Давате закроем тему уже-хорошо?!!!!!!!!!!!!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:24
    В любой стране все взаимосвязано и машиностроение и культура . Любой новый фильм проходил цензуру и утверждался в верхалх. А в футболе человек играл в свое удовольствие и во благо страны и не был какой то игрушкой или ТОВАРОМ.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
    сегодня в 02:17
    Я же про развитие страны имел ввиду в плане машиностроения,производства и прочего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ну а в плане культуры-СССР для меня эталон и им и останется!!!!!!!!!!!!!!!!!Люди в СССР были добрые и отзывчивые,у меня мои родители даже ключи оставляли просто либо соседям,либо под ковриком!!!!!!!!!!!!!!В деревне раньше вообще все было открыто всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Люди были очень добрые ,а сейчас таких осталось немного к сожалению!!!!!!!!!!!!!!!

    По поводу футбола да!!!!!!!!!!!Но там игроки реально играли и получали при этом не такие большие деньги!!!!!!!!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:12
    Как тогда при такой пещерной политике как вы говорите такие замечательные люди, фильмы, музыка и кстати футбол тоже был намного качественней и увлекательней..
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 02:12
    Рад поражение Цска...фейенорд хорош...переиграли на классе без шансов..это вам не рпл играть химков, уралов обыграть..
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
    сегодня в 02:08, ред.
    Политика - все по своему и ничего от запада ни берем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот Китай по другому поступил!!!!!!!!!!!!!Социалистическое государство а взяло всё лучшее от запада,вот теперь имеем то,что имеем!!!!!!!!!!!!!!!Если бы СССР равивался по такой же системе,то все было бы хорошо и по сей день !!!!!!!!!!!!!!!А пятнистый развалили и слинял за кардон к своим хозяевам!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут вина лежит прежде всего на Хрущеве и Брежневе и их идиотскую политику ,делать все что угодно лишь бы ни как на западе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А вот Китай поступил умнее !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А по Горбачеву,этому п.....у я даже разговаривать не хочу-это олицетворение врага народа в том понимании,которе изначально подразумевалось!!!!!!!!!!!!!!!

    А вот в сказки про кровавую гебню и прочее,верят только наверное люди,у которых вместо мозгов-айфон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да,были времена и реперессии в 30 -х и 40-х,с этим ни кто не спорит,но вот такого кошмара,который нам пытаются навязать некоторые и небыло и близко!!!!!!!!!!!!!!!!!!Там голод всех скосил но уж ни как ни кровавый ЧК!!!!!!!!!!!
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    По вашему понятию, что означает политика пещерного века?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 01:54
    Нет,не упадут,просто такую же з/п будет получать заместо Смолова какой нибудь Мукунку из Камеруна вот и всё и вряд ли он будет играть лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Нужен элементарный потолок зарплат,как это сделали в КХЛ,когда сверху был разнос за необоснованные траты!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 01:52
    Ну меня советским человеком трудно назвать,я 84 г.р ,так что советские времена я не помню!!!!!!!!!!!!!!!!Но вот СССР люблю,ни за его политику пещерного века(в плане развития страны) а за людей,фильмы,музыку и нравы того времени!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    А по поводу вашего предложения,я не против,но я на сайте бываю лишь после матчей и в основном пишу только тогда,и за редким усключением,когда есть перерывы то и на работе!!!!!!!!!!!!!!!!!Но я не завсегдатай этого ресурса,как собственно и других тоже!!!!!!!!!!!!!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    Не нужно ничего искусственно урезать,как только уберут лимит,они и сами упадут
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Я после очередных игр а в особенности,после вчерашней и сегодняшней,уже равнодушен к этим ,как бы помягче - ногомячистов!!!!!!!!!!!!!!!
    протон1
    протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 01:47
    я хочу тут создать клан . геныч. ты . я. женя. еще пару человек. чисто футбольный клуб. наше совесткое. я сам люблю сера алекса. мю. .. надо создать клан футболистов. я не думаю что против будут модераторы. развивать сайт, футбол. мне 74 . и у меня есть порох в пороховницах тмк
    LAISMEN
    LAISMEN ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    А вы после очередных игр наверно на позитиве?
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 01:45
    И это лидер РПЛ тьфу позорище))
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 01:45
    Да все это так!!!!!!!!!!!!!!Сейчас мир просто сходит с ума понемногу!!!!!!!!!!!!Цирк в США тот же-это же полный ахтунг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У нас в России не лучше!!!!!!!!!!!!!!!!!!Про Китай не знаю если честно!!!!!!!!!!!!!!!Европа-мрак и терроризм!!!!!!!!!!!!!!!!!!Короче везде одно только разочарование!!!!!!!!!!!!!!!!!
    протон1
    протон1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    сегодня в 01:44
    зарплаты срочно урезать. смоловы надоели. они все деньги своим шл. отдают
    kastites
    kastites
    сегодня в 01:44
      youtomee
      youtomee
      сегодня в 01:41
      собственно от прошлогоднего Лудогорца мало что изменилось, и вряд ли что изменится с этими тренерами, как и в Зените и Краснодаре, раельно РПЛ такое болото
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ LAISMEN (раскрыть)
      сегодня в 01:40
      Это тогда очень плохое самочувствие у тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      LAISMEN
      LAISMEN
      сегодня в 01:39
      Забавно конечно. Но к играм наших клубов в ЛЧ и ЛЕ почему то понемногу начинаю привыкать))))
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
      сегодня в 01:38
      А у ЦСКА и всех наших в ЕК команд,это уже второй год идет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так что ни на какой коронавирус тут ни свалить и на загруженность команд!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ситуация один в один как и в том году!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ -Хостинский- (раскрыть)
      сегодня в 01:37
      Остальные,кто играет сейчас,и не играли в квалификации.Так,что Краснодар ничем не лучше,Зенита и ЦСКА,а вот от Локо ожидали меньшего,что он уже сделал!!!
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
      сегодня в 01:35
      Ну так и Китай с Индией в этом вопросе ни блещут и те же США к примеру!!!!!!!!!!!!!!!!!Но в США есть бейсбол,хоккей ,баскетбол ,и их футбол-регби!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А у нас -баскетбол,хоккей,волейбол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Надо разгонять всю эту шоблу и проводить следственные действия и возбуждать дела !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 01:35
      Для начала нужно просто отменить лемит, совсем!!!!И зарплаты сами упадут,а наши талантливые ребята будут стараться уехать в Европу.Второй шаг,это отрыв клубов от гос. кормушки.И все будет отлично
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ RomzesRZN (раскрыть)
      сегодня в 01:33
      В отличии от других Краснодар хоть 2 раза выиграл в этих еврокубках .
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