В 1 Бейлоу Джастин Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Спасений: 4 Пасы: 30 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 22 Лутшарел Геертруида Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 15 Маласиа Тайрелл Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

З 4 Сенеси Маркос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 25 Спайич Урош Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

Н 5 Хапс Ригесиано Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

П 6 Димерс Марк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 23 Кокчу Оркун Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 76

П 28 Торнстра Йенс Голевые передачи: 1 Отборы: 6 Перехваты: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

Н 10 Бергейс Стевен Ударов всего: 8 Ударов в створ: 5 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 11 Линссен Брайан Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 21 Марсман Ник

В 30 Тен Хове Роб

З 33 Боттегин Эрик

З 14 Джонстон Джордж

П 59 Вехманн Жорди

П 20 Тейшейра Жоау Карлуш Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 14

Н 41 Баннис Науфаль

Н 58 Венте Дилан