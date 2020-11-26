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АЗ Алкмар - Реал Сосьедад
Тоттенхэм - Лудогорец

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Фейеноорд

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 0:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам) Фейеноорд
ЦСКА
Фейеноорд
0 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Лига Европы 2020/2021, 4 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 2.00 3.85 3.69
Лига ставок 2.04 3.70 3.45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наказания
Обляков Иван 28’
43’ Йоргенсен Николай
48’ Йоргенсен Николай
66’ Сенеси Маркос
Ахметов Ильзат 71’
90’ Ньюкуп Барт
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Ахметов Ильзат Щенников Георгий 63’
Шкурин Илья Сигурдссон Арнор 63’
Бистрович Кристиян Обляков Иван 71’
71’ Вехманн Жорди Торнстра Йенс
Тикнизян Наир Чалов Фёдор 80’
Гайч Адольфо Эджуке Чидера 81’
82’ Боттегин Эрик Бергейс Стевен
Статистика
 22 Удары по воротам 8
4 Удары в створ 3
9 Фолы 11
9 Угловые 3
2 Офсайды 2
65% Владение мячом 35%
3 Cэйвы 4
2 Предупреждения 4
0 Удаления 1
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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:42
всё закономерно. даже не удивлён )))
Saban18
Saban18 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:30
Кстати, да. Тут за ЦСКА почему то жесткие санкции
brauning.86
brauning.86
сегодня в 23:30
Надоели уже эти инвалиды в сборной и ЕК
Давайте нормальные команды в РПЛ посмотрим
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:30
А самое интересное, что все гонят на Черчесова за слова про Чалова и т.д., но ведь мы видим что где-то он прав)))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
сегодня в 23:29
Ну, вообще с логической точки зрения это неправильный копирайт, ты присвоил мне слова, которые я не писал (я писал другие))). А вообще всякие Маски, Трампы и т.п. обычно делают так - пишут часть, которая влезет, а остальные дальше комментами.
Ростов-Уфа-Химки
Ростов-Уфа-Химки
сегодня в 23:29
А что можно ожидать от клуба с лучшей трансферной политикой?
lexxx87
lexxx87
сегодня в 23:29
Пора ганчара отправлять к лукашенко, столовые приборы раскладывать на ужин
Legend 6
Legend 6
сегодня в 23:27
Мне кажется что надо разрешить пиво на стадионах, но давать его не болельщикам а футболистам. Если вдруг игра не идет к середине второго тайма, то надо их поить. Тогда будут драки на поле, хоть какой-то интерес смотреть на ЭТО будет...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 23:25
С такой игрой и такими командами нас и в Кубок УЕФА не подпустят !
А у Мутка денег не хватит в бюджете , если только отменить зарплаты учителям.
Пенсии то уже отменили !
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 23:25
Веселая группа у цска. Сыграли 4 матча побед нет, но все равно хорошие шансы занять 2 место.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 23:23
В реальности глубокий и затяжной кризис как в сборной, так и клубного российского футбола
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 23:22
Лидер чемпионата за 4 игры "наколотил" аж 2 мяча, печаль... Хотя возможно гинер сливается с ЛЕ понимая, что идёт борьба за ЛЧ минимум в этом году, а бабосы он считать умеет
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Saban18 (раскрыть)
сегодня в 23:21
Гинера гонор преукрашал, чтобы не попал под цензуру коммент
Legend 6
Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:21
Дзюба?
мангo
мангo ответ Beekeeper (раскрыть)
сегодня в 23:20
Главное чтобы твоего любимчика оставили ахаха
Saban18
Saban18 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:20
Думаешь не отсебятину нес?!
Валентин Комаров
Валентин Комаров
сегодня в 23:19
Срамота
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Пpoтив всех (раскрыть)
сегодня в 23:19
Тот кто текст Черчесову набирал на компе)))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 23:18
Очередной рывок Российского футбола !
Этот результат войдет в аналы Российского футбола !
Не знает аналогов в мире !
shlifen
shlifen ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 23:17
Это шедевр!! =)
pomor45
pomor45
сегодня в 23:17
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 23:16
    Черчесов был прав а за гинерцев стыдно
    Saban18
    Saban18 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 23:16
    Арутюнянца забыл)
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 23:16
    Не смотря на удаление Фейеноорд был ближе к победе, чем ЦСКА, Игорь спас от позора.
    Не умеем дожимать соперника, много суеты возле штрафной и бестолковых ударов. Чтобы играть в Европе надо ещё учиться и учиться взламывать автобусы. За игру не стыдно.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Lu4nik (раскрыть)
    сегодня в 23:16
    Своим карманом и малым желудком.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 23:15
    kot18
    kot18
    сегодня в 23:14
    Сколько они будут нервы трепать? Где гре... ный точный нормальный пас!? Все время 1-2 паса ошибка, скорости нет, такое ощущение, что игроки вчера в первый раз встретились, провели тренировку и вышли на поле ((( гончаренко с ними вообще работает? Удивительно как они на 1 месте в рпл идут... Российский футбол все хуже и хуже и хуже. Лимит пора убирать совсем, развития нет, вот результат. Даже по теории вероятности должны победить хотя бы разок и то не могут.

    Голландцы в 10-ом играли лучше, без напряжения, спокойно как на тренировке, я в а...ях от игры цска, да и др., русских клубов. Кроме локомотива, они хотя-бы играть стараются, просто соперники реально сильные.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 23:13
    Антошка! Пора копать картошку!!!
    Медив
    Медив
    сегодня в 23:13
    Cеръезно? 16 матчей без побед. Это Фейеноорд не смог в меньшинстве обыграть ЦСКА
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 23:13, ред.
    Можно подводить итоги еврокубковой недели
    Зенит - проиграл. В таблице - 1 очко
    Краснодар - проиграл. В таблице - 1 очко
    Локомотив - ничья. В таблице - 3 очка
    ЦСКА - ничья. В таблице - 3 очка
    спартак - 0

    Ой прошу прощения, спартак с 7-го места РПЛ не попал в еврокубки.😆
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