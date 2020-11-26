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0 : 0
завершен
сегодня, 20:55
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва)
Телетрансляция: Матч ТВ
|Обляков Иван
|28’
|43’
|Йоргенсен Николай
|48’
|Йоргенсен Николай
|66’
|Сенеси Маркос
|Ахметов Ильзат
|71’
|90’
|Ньюкуп Барт
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ахметов Ильзат
|Щенников Георгий
|63’
|Шкурин Илья
|Сигурдссон Арнор
|63’
|Бистрович Кристиян
|Обляков Иван
|71’
|71’
|Вехманн Жорди
|Торнстра Йенс
|Тикнизян Наир
|Чалов Фёдор
|80’
|Гайч Адольфо
|Эджуке Чидера
|81’
|82’
|Боттегин Эрик
|Бергейс Стевен
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|22
|Удары по воротам
|8
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|4
|Удары в створ
|3
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|9
|Фолы
|11
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|9
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|3
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Давайте нормальные команды в РПЛ посмотрим
Давайте нормальные команды в РПЛ посмотрим
А у Мутка денег не хватит в бюджете , если только отменить зарплаты учителям.
Пенсии то уже отменили !
А у Мутка денег не хватит в бюджете , если только отменить зарплаты учителям.
Пенсии то уже отменили !
Этот результат войдет в аналы Российского футбола !
Не знает аналогов в мире !
Этот результат войдет в аналы Российского футбола !
Не знает аналогов в мире !
Не умеем дожимать соперника, много суеты возле штрафной и бестолковых ударов. Чтобы играть в Европе надо ещё учиться и учиться взламывать автобусы. За игру не стыдно.
Не умеем дожимать соперника, много суеты возле штрафной и бестолковых ударов. Чтобы играть в Европе надо ещё учиться и учиться взламывать автобусы. За игру не стыдно.
Голландцы в 10-ом играли лучше, без напряжения, спокойно как на тренировке, я в а...ях от игры цска, да и др., русских клубов. Кроме локомотива, они хотя-бы играть стараются, просто соперники реально сильные.
Голландцы в 10-ом играли лучше, без напряжения, спокойно как на тренировке, я в а...ях от игры цска, да и др., русских клубов. Кроме локомотива, они хотя-бы играть стараются, просто соперники реально сильные.
https://youtu.be/47eQIDppjOo
Зенит - проиграл. В таблице - 1 очко
Краснодар - проиграл. В таблице - 1 очко
Локомотив - ничья. В таблице - 3 очка
ЦСКА - ничья. В таблице - 3 очка
спартак - 0
Ой прошу прощения, спартак с 7-го места РПЛ не попал в еврокубки.😆
Зенит - проиграл. В таблице - 1 очко
Краснодар - проиграл. В таблице - 1 очко
Локомотив - ничья. В таблице - 3 очка
ЦСКА - ничья. В таблице - 3 очка
спартак - 0
Ой прошу прощения, спартак с 7-го места РПЛ не попал в еврокубки.😆