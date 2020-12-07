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2 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ Премьер
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Дуганджич Марко
ассистент 423557
|1:0
|31’
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Юсупов Артур
ассистент Маргасов Тимофей
|2:0
|45+3’
|41’
|Ненахов Максим
|Дуганджич Марко
|43’
|Маммана Эмануэль
|49’
|Маргасов Тимофей
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Ильин Владимир
|Полярус Артем
|46’
|Быстров Марат
|Ненахов Максим
|70’
|Адуев Амир
|Сильва Исмаэл
|70’
|Алсултанов Ислам
|Бериша Бернард
|81’
|Иванов Олег
|Тимофеев Артем
|Заика Кирилл
|Нобоа Кристиан
|85’
|Варданян Эрик
|Дуганджич Марко
|85’
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|10
|Удары по воротам
|7
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|5
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|18
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|5
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|4
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|1
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Уж 14 матчей подряд....
Следующая домашняя победа будет вишенкой на верхушку торта.....
Уж 14 матчей подряд....
Следующая домашняя победа будет вишенкой на верхушку торта.....
Невероятные, в переносном смысле, достижения наших футболистов выводят из себя не только болельщиков. Впервые о соотношении цена качество заговорили на официальном уровне. Урезать зарплаты игрокам предлагают в Российском футбольном союзе.
Невероятные, в переносном смысле, достижения наших футболистов выводят из себя не только болельщиков. Впервые о соотношении цена качество заговорили на официальном уровне. Урезать зарплаты игрокам предлагают в Российском футбольном союзе.