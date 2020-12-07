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Текстовая онлайн трансляция матча Сочи против Ахмат

Сочи Логотип футбольный клуб Сочи 2:0 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный) Ахмат
Сочи
Ахмат
2 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион Фишт
Телетрансляция: МАТЧ Премьер
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.623.202.90
BetCity 2.70 3.20 2.85
Fonbet 2.50 3.25 2.90
Мелбет 2.78 3.20 2.78
Лига ставок 2.75 3.15 2.95
    Еще
     
    31' (1:0) Дуганджич Марко (17) (423557)
     
    43' Дуганджич Марко (17)
     
    45+3' (2:0) Юсупов Артур (6) (Маргасов Тимофей (34))
     
    49' Маммана Эмануэль (24)
     
    60' Маргасов Тимофей (34)
     
    2
    85' Нобоа Кристиан (16) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
    85' Дуганджич Марко (17) уходит с поля, Варданян Эрик (98) вышел на поле
     
    17' (0:0) Нереализованный пенальти Бериша Бернард (7)
     
    41' Ненахов Максим (24)
     
    2
    46' Полярус Артем (14) уходит с поля, Ильин Владимир (29) вышел на поле
    46' Ненахов Максим (24) уходит с поля, Быстров Марат (96) вышел на поле
     
    2
    70' Сильва Исмаэл (11) уходит с поля, Адуев Амир (6) вышел на поле
    70' Бериша Бернард (7) уходит с поля, Алсултанов Ислам (90) вышел на поле
     
    81' Тимофеев Артем (94) уходит с поля, Иванов Олег (19) вышел на поле
    Голы
    Дуганджич Марко
    ассистент 423557     		1:0 31’
    Юсупов Артур
    ассистент Маргасов Тимофей     		2:0 45+3’
    Наказания
    41’ Ненахов Максим
    Дуганджич Марко 43’
    Маммана Эмануэль 49’
    Маргасов Тимофей 60’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Ильин Владимир Полярус Артем
    46’ Быстров Марат Ненахов Максим
    70’ Адуев Амир Сильва Исмаэл
    70’ Алсултанов Ислам Бериша Бернард
    81’ Иванов Олег Тимофеев Артем
    Заика Кирилл Нобоа Кристиан 85’
    Варданян Эрик Дуганджич Марко 85’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 7
    		5 Удары в створ 3
    		12 Фолы 18
    		5 Угловые 3
    		2 Офсайды 4
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    feris1
    feris1
    вчера в 23:58
    Сочи с победой!
    ABir
    ABir
    вчера в 23:50
    Хорошо, что Сочи сегодня выиграло!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:09
    Сочи дома вообще не проигрывает....
    Уж 14 матчей подряд....
    Следующая домашняя победа будет вишенкой на верхушку торта.....
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:52
    Не смотрел матч. Но по составу Сочи посильнее конечно же. У Ахмата выделяется Бериша. Я не про этот матч, а в общем. Ну, наверное всё по делу... Тем более Сочи и в Грозном выиграл
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:45
    Сочи круты))
    1asss
    1asss
    вчера в 21:33
    с победой южане!!!
    ЧиП
    ЧиП
    вчера в 21:24
    Сочи на тур вперед отзабивались🤧
    протон1
    протон1
    вчера в 21:22
    Играть нельзя проигрывать: почему российским футболистам могут сократить зарплату
    Невероятные, в переносном смысле, достижения наших футболистов выводят из себя не только болельщиков. Впервые о соотношении цена качество заговорили на официальном уровне. Урезать зарплаты игрокам предлагают в Российском футбольном союзе.
    makkie
    makkie
    вчера в 21:09
    Ахмат и дома, и в гостях слил Сочам - молодцы!)))
    nikot
    nikot ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:03
    Договорняк сгоняли!
    VERSTECK
    VERSTECK
    вчера в 20:56
    Красавы. Носорогам даже липовая пенка не помогла.
    bacek15
    bacek15
    вчера в 20:55
    Неспеша, в ритме зимнего курортного города, во главе с великоленпным Сосланом, сочинцы обыграли грозненцев! ))
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 20:51
    Уберите этого безумца физрука с Ахмата) больше пиз.... пускай на матч тв триндит
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
    вчера в 20:43
    Так и состав вполне квалифицированный и известный по именам,как и в "Химках".
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:42
    Смотрю и не понимаю,чем игроки "Зенита" вытеснившие своих конкурентов в "Сочи" и другие клубы,выше классом проигравших конкуренцию(по мнению штаба "Зенита").Думаю,и в ЛЧ эти "изгои" были бы полезнее оставшегося барахла.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 20:40
    Ахмат давай гол нужен ОЗ поставил)
    makkie
    makkie
    вчера в 20:07
    Опять Сочи отскакивает?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:59
    Ахмат,давай сравнивай и ставка сыграет!
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 19:53
    Сочи конечно всегда удивляют хорошая команда
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 19:16
    Пенальти на сто пудов. )))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:58
    Сочи
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:57
    ТМ2.25
    ТТ
    ТТ
    вчера в 18:52
    "А чемпион то не настоящий"....лайков тебе моря!!!)
    Cooper24
    Cooper24
    вчера в 16:01
    ТМ 2.5
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    вчера в 14:45
      ТТ
      ТТ
      вчера в 12:50
      Жду победы гостей!!
      Voron392
      Voron392
      вчера в 12:20
      ТМ
      dok66
      dok66
      вчера в 10:22
      ТБ
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      -CaНиTaр_Лeсa-_5
      вчера в 08:07
      ничья
      shlomo
      shlomo
      вчера в 07:36
      Думаю результативная ничейка типа 2:2
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