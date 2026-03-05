Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИстория футболаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Первый африканский легионер в российском футболе хочет посетить Россию

сегодня, 09:12

Бывший игрок владимирского «Торпедо» малиец Амаду Коне, считающийся первым африканским легионером в российском футболе, рассказал о планах посетить Россию.

Я очень скучаю по своим друзьям, Владимиру и России. Почти каждый день я смотрю старые фотографии, когда я был во Владимире. Сейчас у меня собственная контора в Мали, ищу в других городах и странах партнеров. Я держу связь с бывшим футболистом владимирского «Торпедо» Сергеем Мироновым, мы общаемся, он присылает фотографии, часто контактируем. Он также дает информацию о футболе в России, в целом о городе. Помимо этого, общаюсь с пресс-атташе клуба Владимиром Никольским. Конечно, я буду рад снова приехать в Россию и во Владимир, но пока не получается, посмотрим, но в планах такая поездка есть.

Амаду Коне в 1994 году в 24‑летнем возрасте поступил во Владимирский политехнический колледж, откуда и попал в поле зрения тренерского штаба местного «Торпедо». По рекомендациям однокурсников наставники клуба пригласили малийского нападающего на просмотр и уже после первой тренировки ему предложили контракт.​

За владимирское «Торпедо» форвард выступал до 1998 года, совмещая учебу и карьеру, а после окончания колледжа вернулся в Мали. В составе «чёрно‑белых» Коне провёл более ста матчей и забил несколько десятков мячей, став заметной фигурой для местных болельщиков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Экс-тренер МЮ назвал причину конфликта между Роналду и тен Хагом
18 февраля
Экс-игрок МЮ Шарп: «Фергюсон заставил меня продать пса и выгнать девушку»
31 января
Альба считает Эмери своим ключевым тренером
03 ноября 2025
Колосков: «Поначалу о Марадоне не писали как о выдающемся игроке»
30 октября 2025
Виктор Гусев вспомнил, как родилась фраза про «свежего Кокса»
27 октября 2025
Черчесов рассказал, что в «Спартаке» «не было тренера Черчесова»
14 октября 2025
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:24
Интересная история
Groboyd
Groboyd
сегодня в 10:52, ред.
Не сразу понял, что Владимир это город. Подумал по тому самому скучает.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 10:39
В российском футболе немало клубов с одним и тем же названием, но из разных городов.

Скорее всего Вы не особенно следили за низшими лигами российского футбола, поэтому о Торпедо Владимир и не слышали. Это нормально, не знать чего-то что не особенно знакомо. Многие люди не знают особо какие команды во вторых по уровню топ-5 лигах, например.
9eu5tgdqmfh8
9eu5tgdqmfh8
сегодня в 10:38
Ну что, пусть приезжает.... вспомнит молодые годы.... наверняка провел их весело.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:34
впервые о таком слышу. интересно. но будучи честным я и о существовании владимирского Торпедо впервые слышу. так если копнуть где в низкие лиги может и еще кого можно найти неучтенного и забытого. африканцев то хватало-учеников.
qddcybezkv22
qddcybezkv22
сегодня в 10:17
На халяву приехать не получится, нужно денежек поднакопить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 