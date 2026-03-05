Первый африканский легионер в российском футболе хочет посетить Россию

1772691133

сегодня, 09:12

Бывший игрок владимирского «Торпедо» малиец Амаду Коне, считающийся первым африканским легионером в российском футболе, рассказал о планах посетить Россию.

Я очень скучаю по своим друзьям, Владимиру и России. Почти каждый день я смотрю старые фотографии, когда я был во Владимире. Сейчас у меня собственная контора в Мали, ищу в других городах и странах партнеров. Я держу связь с бывшим футболистом владимирского «Торпедо» Сергеем Мироновым, мы общаемся, он присылает фотографии, часто контактируем. Он также дает информацию о футболе в России, в целом о городе. Помимо этого, общаюсь с пресс-атташе клуба Владимиром Никольским. Конечно, я буду рад снова приехать в Россию и во Владимир, но пока не получается, посмотрим, но в планах такая поездка есть.

Амаду Коне в 1994 году в 24‑летнем возрасте поступил во Владимирский политехнический колледж, откуда и попал в поле зрения тренерского штаба местного «Торпедо». По рекомендациям однокурсников наставники клуба пригласили малийского нападающего на просмотр и уже после первой тренировки ему предложили контракт.​

За владимирское «Торпедо» форвард выступал до 1998 года, совмещая учебу и карьеру, а после окончания колледжа вернулся в Мали. В составе «чёрно‑белых» Коне провёл более ста матчей и забил несколько десятков мячей, став заметной фигурой для местных болельщиков.