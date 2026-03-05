Top.Mail.Ru
Защитник «Краснодара» Пальцев недоволен судейством в матче против ЦСКА

сегодня, 08:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев раскритиковал работу судей в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России. «Быки» уступили ЦСКА со счетом 1:3.

Пальцев сказал:

Судейство в матче считаю несправедливым, потому что непонятные действия судьи происходили в нашу сторону.

Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:50
"Плохое судейство" самая популярная причина проигрыша...
Bolshoy
Bolshoy
сегодня в 11:38
Своё 77 не пахнет...
Futurista
Futurista ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 11:26
Я и написал: ошибок судьи было много)...
Comentarios
Comentarios ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 11:25
Ой да ладно и в сторону ЦСКА было. Доиграли без махача молодцы
Futurista
Futurista
сегодня в 11:21
Ошибок судьи было много...Пальцев на руках не хватит пересчитать...
альсато
альсато
сегодня в 11:20
Не знаю НИ ОДНОГО игрока проигравшей команды, кто бы был доволен действиями Судьи в этом матче)))))
r52jaruthch9
r52jaruthch9
сегодня в 10:41
Понятно что неприятно проигрывать и всегда пытаются найти причину поражения где то на стороне
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:36
Болельщики ЦСКА будут явно не согласны с таким утверждением.
По их мнению судьи всегда принимают либо правильные решения, либо против ЦСКА, третьего не дано.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:30
Иногда лучше молчать, чем говорить.
v8shmzh832vd
v8shmzh832vd
сегодня в 10:16
Похоже судью надо отдать под суд.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:39
В таких случаях мне вспоминается тот самый танцор, которому всегда что то мешает.)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 09:29, ред.
Ну да, это природа человеков, всё что непонятно то враждебно, а разбираются пусть те кому не лень. Матча признаюсь не видел, но звучит фраза как из головы которая явно только для еды предназначена. И это паспортист, тут даже на перевод не спишешь. Ещё надо тогда быть недовольными игрой ЦСКА так как они тоже непонятные действия в сторону Краснодара совершали, три из них даже результативные. А своей игрой соответственно довольным должен быть - не скажешь же что тоже что то непонятное творил. Что на поле делал - сам не понял. Зато улыбка какая у парня лучезарная, завидовал бы если бы он в одном предложении не раскрыл всю природу своего "счастья". Как говорится - счастье в неведении, или как в данном случае - в непонимании.
