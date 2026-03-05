Защитник «Краснодара» Пальцев недоволен судейством в матче против ЦСКА
Защитник «Краснодара» раскритиковал работу судей в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России. «Быки» уступили ЦСКА со счетом 1:3.
Пальцев сказал:
Судейство в матче считаю несправедливым, потому что непонятные действия судьи происходили в нашу сторону.
По их мнению судьи всегда принимают либо правильные решения, либо против ЦСКА, третьего не дано.
