Игры азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке

сегодня, 09:36

Азиатская конфедерация футбола (АФК) заявила, что матчи азиатских турниров, запланированные на следующую неделю в странах Ближнего Востока, перенесены до дальнейшего уведомления из‑за военного конфликта в регионе. Решение было объявлено в среду.

АФК перенесла матчи элитной Лиги чемпионов АФК, Лиги чемпионов АФК-2 и третьего по рангу турнира Лиги Челлендж, которые должны были пройти в следующий понедельник — среду на Ближнем Востоке.

«Приоритетом АФК остаётся безопасность и защита всех участников, включая игроков, команды, судей, партнёров и болельщиков. Мы остаёмся непоколебимы в нашем стремлении обеспечить безопасную обстановку для всех», — подчеркнули в конфедерации.