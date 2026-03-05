Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Игры азиатской Лиги чемпионов перенесены из-за конфликта на Ближнем Востоке

сегодня, 09:36

Азиатская конфедерация футбола (АФК) заявила, что матчи азиатских турниров, запланированные на следующую неделю в странах Ближнего Востока, перенесены до дальнейшего уведомления из‑за военного конфликта в регионе. Решение было объявлено в среду.

АФК перенесла матчи элитной Лиги чемпионов АФК, Лиги чемпионов АФК-2 и третьего по рангу турнира Лиги Челлендж, которые должны были пройти в следующий понедельник — среду на Ближнем Востоке.

«Приоритетом АФК остаётся безопасность и защита всех участников, включая игроков, команды, судей, партнёров и болельщиков. Мы остаёмся непоколебимы в нашем стремлении обеспечить безопасную обстановку для всех», — подчеркнули в конфедерации.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с tribalfootball.com
СлухиИгра женских сборных Испании и Украины в Турции может не состояться
Вчера, 23:33
Карседо высказался о неожиданном переносе матча против «Сочи»
02 марта
Финалиссима может быть перенесена из Катара
02 марта
Алаев объяснил раннее начало перенесенного матча «Сочи» — «Спартак»
01 марта
Матч «Сочи» — «Спартак» состоится днем 2 марта
01 марта
Матч «Сочи» — «Спартак» перенесли
01 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 