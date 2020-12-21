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Челси - Вест Хэм
Бернли - Вулверхэмптон

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Вест Хэм

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    2
    10' (1:0) Силва Тиаго (6) (Маунт Мэйсон (19))
    10' Чилуэлл Бенжамин (21) уходит с поля, Эмерсон (33) вышел на поле
     
    66' Жоржиньо (5) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
     
    78' (2:0) Абрахам Тэмми (9) (Вернер Тимо (11))
     
    80' (3:0) Абрахам Тэмми (9)
     
    84' Пулишич Кристиан (10) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    67' Форнальс Пабло (18) уходит с поля, Бенрахма Мохамед (9) вышел на поле
     
    90' Боуэн Джаррод (20) уходит с поля, Фредерикс Райан (24) вышел на поле
    Голы
    Силва Тиаго
    ассистент Маунт Мэйсон     		1:0 10’
    Абрахам Тэмми
    ассистент Вернер Тимо     		2:0 78’
    Абрахам Тэмми 3:0 80’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Эмерсон Чилуэлл Бенжамин 10’
    Ковачич Матео Жоржиньо 66’
    67’ Бенрахма Мохамед Форнальс Пабло
    Хаверц Кай Пулишич Кристиан 84’
    90’ Фредерикс Райан Боуэн Джаррод
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 6
    		7 Удары в створ 0
    		11 Фолы 6
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 4
    		53% Владение мячом 47%
    		0 Cэйвы 4
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    Все комментарии
    zooveterinar
    zooveterinar ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 02:05
    Ну раз леди одержали победу, за сколько матчей то!!!!
    azkan
    azkan ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Чемпионами?! Точно не будут. Четверка вот цель Френка Лэмпарда. С такой игрой это в лучшем случае.
    youtomee
    youtomee ответ vastudio (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    ну не всех качели затронули... Арсенал вон как клещ вцепился в 15 место и не отпускает. Стабильность
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 01:04
    Челси- пятый, ТТХ-шестой, а ещё пару туров назад сменяли друг друга по очереди на первом месте.)))) Прикольные качели в этом сезоне)
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Спасибо. Ну хоть Вернер во втором голе пасанул нормально.
    azkan
    azkan
    сегодня в 01:00
    Все! С победой Челси! Чиллуэлу здоровья. Защите удачи. Атаке везения)
    Лэмпард все ищет свою игру. А нужно уже побеждать, а не лагман тянуть!
    Предновогодние игры начинаются.
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 00:58
    Всем спасибо, все свободны. Чтоб у этого шотландца геморой воспалился.
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:57
    Имел в в виду на момент написания комента))
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:56
    Шесть очков до лидера много конечно, но в этой жизни всё бывает)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:56
    Вот не понимаю снова таки почему так сильно хотят этогр Райса,если за него хотят 80 млн,а он играет максимум один тайм на хорошем уровне то уж извивните наш Маунт тогда стоит все 400.
    azkan
    azkan ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    Не все. У Вернер были два момента.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:55
    Всех с тремя очками.
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:55
    Надеюсь та серия закончилась окончательно, начинается другая серия)
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:53
    Тройка на футболках Челси какая то магическая.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:51
    Сам нашел, посмотрел на телеграм канале. Две контры и два гола.
    Молодцы. Но общая игра оставляет желать учшего.
    Роме нужно Вернера к бабке отвезти чтобы порчу сняла.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:51
    Вернер снова в перекладину зарядил,может ему оптику нужно прикупить?)))
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Навес Маунта с левого фланга,Пуля поборолся и мяч каким-то рикошетом к Абрахаму попал и тот в пустые пульнул.
    vastudio
    vastudio ответ azkan (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Вышел Кепа на замену, пошёл в атаку, обвёл 11 игроков соперника, включая вратаря, потом подкинул мяч и через себя забил в пустые ворота. Но подумал , что не засчитали, и сразу же повторил !)))
    vastudio
    vastudio ответ Artisto77 (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Много хоть поставил?)
    vastudio
    vastudio ответ zooveterinar (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Имел ввиду, что трёшку отхватят молотки? ))) ну угадал, поздравляю))
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:44, ред.
    У меня трансляция кончился((( Может поэтому и забили)
    Как там произошло?
    vastudio
    vastudio
    сегодня в 00:44
    Шустренько сняли все вопросы)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:42, ред.
    Сегодня залетало наверно все.В прошлых играх жутко не фартило 3 штанги и 1 перекладина.
    Сантус
    Сантус
    сегодня в 00:41
    Ну аллилуя!!Мать вашу...)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:40, ред.
    Ну фсе,по ходу 3 очка берем сегодня.ВХЮ явно уже набегались,особенно фланги защиты.
    3-0 это уже годно.
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:30
    в главном Мадриде..матрасы нас вынесут в клочья.
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 00:27
    Как не странно но Жоржиньо сегодня даже не плохо играл,почти без обрезов и даже обострял и чутка пресинговал.
    azkan
    azkan
    сегодня в 00:16
    Забивать нужно!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:16
    Победа Челси...
    dimagas2
    dimagas2 ответ Evgeny Moreman (раскрыть)
    сегодня в 00:11, ред.
    Он ставил его на бокс-ту -бокс или на фланг ,а в Байере он играл 10-ку или ложную 9-ку,вот потому он выглядит как кусок го....Тоже самое когда Сарри ставил Канте на полуфланг 8-й,толку от этого было мало.
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