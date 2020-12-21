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3 : 0
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Стэмфорд Бридж
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Силва Тиаго
ассистент Маунт Мэйсон
|1:0
|10’
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Абрахам Тэмми
ассистент Вернер Тимо
|2:0
|78’
|Абрахам Тэмми
|3:0
|80’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Эмерсон
|Чилуэлл Бенжамин
|10’
|Ковачич Матео
|Жоржиньо
|66’
|67’
|Бенрахма Мохамед
|Форнальс Пабло
|Хаверц Кай
|Пулишич Кристиан
|84’
|90’
|Фредерикс Райан
|Боуэн Джаррод
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|11
|Удары по воротам
|6
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|7
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|6
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|5
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|4
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|0
|Cэйвы
|4
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