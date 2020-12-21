В 16 Менди Эдуар Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

З 28 Аспиликуэта Сезар Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

З 15 Зума Курт Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 6 Пасы: 75 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

З 21 Чилуэлл Бенжамин Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 10

П 5 Жоржиньо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 66

П 7 Канте Нголо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 4 Всего навесов: 8 Точные навесы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

Н 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 84

Н 9 Абрахам Тэмми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 94

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 4 Кристенсен Андреас

З 2 Рюдигер Антонио

З 33 Эмерсон Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 84

П 23 Гилмор Билли

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 28

П 29 Хаверц Кай Отборы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 10

П 20 Хадсон-Одои Каллум