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Бавария - Лацио
Челси - Атлетико

Текстовая онлайн трансляция матча Бавария против Лацио

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Бавария
Лацио
2 : 1
завершен
17 марта 2021, 23:00
среда
4 - 1
Первый матч
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Лига чемпионов 2020/2021, 1/8 финала
Стадион Альянц Арена
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.335.839.06
Лига Ставок 1.37 5.80 7.20
Фонбет Live! 1.06 10.50 100.00
Мелбет 1.35 6.23 7.65
Pin-Up.ru 1.48 4.80 6.20
 
33' (1:0) Левандовски Роберт (9)
 
46' Боатенг Джером (17) уходит с поля, Зюле Никлас (4) вышел на поле
 
48' Горецка Леон (18)
 
64' Горецка Леон (18) уходит с поля, Дэвис Альфонсо (19) вышел на поле
 
2
71' Левандовски Роберт (9) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
71' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
 
73' (2:0) Чупо-Мотинг Эрик (13) (Алаба Давид (27))
 
77' Киммих Йозуа (6) уходит с поля, Мартинес Хави (8) вышел на поле
 
26' Раду Штефан (26)
 
31' Ачерби Франческо (33)
 
38' Милинкович-Савич Сергей (21)
 
46' Фарес Мохаммед (96) уходит с поля, Лулич Сенад (19) вышел на поле
 
55' Мурики Ведат (94) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
 
57' Лаццари Мануэль (29) уходит с поля, Пароло Марко (16) вышел на поле
 
70' Корреа Хоакин (11)
 
75' Альберто Луис (10) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
 
82' (2:1) Пароло Марко (16) (Перейра Андреас (7))
 
84' Эскаланте Гонсало (18) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
Голы
Левандовски Роберт 1:0(П) 33’
Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Алаба Давид 		2:0 73’
82’ 2:1 Пароло Марко
ассистент Перейра Андреас
Наказания
26’ Раду Штефан
31’ Ачерби Франческо
38’ Милинкович-Савич Сергей
Горецка Леон 48’
70’ Корреа Хоакин
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Зюле Никлас Боатенг Джером 46’
46’ Лулич Сенад Фарес Мохаммед
55’ Перейра Андреас Мурики Ведат
57’ Пароло Марко Лаццари Мануэль
Дэвис Альфонсо Горецка Леон 64’
Чупо-Мотинг Эрик Левандовски Роберт 71’
Мусиала Джамал Мюллер Томас 71’
75’ Катальди Данило Альберто Луис
Мартинес Хави Киммих Йозуа 77’
84’ Акпа Акпро Жан-Даниэль Эскаланте Гонсало
Статистика
 12 Удары по воротам 5
4 Удары в створ 2
12 Фолы 9
4 Угловые 1
1 Офсайды 3
58% Владение мячом 42%
1 Cэйвы 2
1 Предупреждения 4
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
18 марта в 17:22
На классе, Бавария! С заслуженным и логичным выходом в четвертьфинал ЛЧ)
Шуnя771
Шуnя771
18 марта в 10:06
Проглотили и не поперхнулись...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
18 марта в 10:05
Зелёными?)
bayern-cobra
bayern-cobra
18 марта в 08:41
Баварию может остановить только Перес и его чемоданы
амурец
амурец
18 марта в 02:53
предсказуемо и не напрягаясь Бавария в 1/4
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
17 марта в 23:37
пока норм
Бавария, не подведи, я на вас штуку поставил
bruno_07
bruno_07
17 марта в 23:31
Немчура ваньку валяют, еле ходят по полю, наверно кэф на себя подымают, что бы во втором тайме хлопнуть))!
Ген Геныч
Ген Геныч
17 марта в 22:32
Тут и говорить не о чем!!!!!!!!!!!!!!!!!
DEIVID_33
DEIVID_33
17 марта в 22:12
У Баварии основа. Можно и на 4-5 мячей хозяев замахнуться.
Cat01
Cat01
17 марта в 22:01
П1
VeniaminS
VeniaminS
17 марта в 21:38
Бавария!!!
RUPRICHT
RUPRICHT
17 марта в 18:21
Чемпионы Германии неожиданно легко расправились с «Лацио» в первой встрече, поэтому странно говорить об интриге накануне ответного матча. Тем более, что с тех пор подопечные Ханса-Дитера Флика одержали три победы, наколотив в этих играх 10 голов. Но отмечаем и следующее обстоятельство: «Бавария» стабильно пропускала в шести последних поединках.

«Лацио» после 1:4 в домашней игре против «Баварии» угодил в психологическую яму, что привело к поражениям от «Болоньи» и «Ювентуса». Подопечные Симоне Индзаги вполне могли потерять очки и на минувших выходных, когда встречались с аутсайдером. Но «Кротоне» всё же был повержен, хотя римлянам и пришлось изрядно для победы потрудиться. «Лацио» не может похвастаться надёжными действиями у своих ворот, что недавно подтвердили даже «Болонья» с «Кротоне». Интриги в этом противостоянии больше нет, поэтому обе команды в теории могут попробовать сыграть без оглядки на свои ворота.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 марта в 15:35
Тут все понятно
abrek123
abrek123
17 марта в 09:49
Подскажите в этом сезоне ЛЧ будет как и в прошлом с 1/4 одна игра без ответных матчей?
abrek123
abrek123
17 марта в 09:41
Скорей всего будет слабая игра от Баварии 1-1 или 2-1 в любую сторону .Это будет копия матча ПСЖ-Барселона,а если Лацио и победит с минимальным счетом то все равно пройдет Бавария..Хотя даже в такой исход не верится ,у Лацио если игра не идет у мобиле то все забивать некому ,да и команда в лиге чемпионов смотрится очень слабо, по игре уровня максимум лиги европы и то середняк даже лиги европы не более ...
DEIVID_33
DEIVID_33
17 марта в 08:31
Надеюсь, состав Баварии будет близок к оптимальному. На ИТБ 2,5 Баварии заряжу.
swed27
swed27
17 марта в 06:43
Баварии можно вторым составом играть
Dauletbek
Dauletbek
17 марта в 00:32
П 1
David Young
David Young
15 марта в 11:34
Победа Баварии или ничья.
MaxRnD
MaxRnD
10 марта в 16:06
3-0
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