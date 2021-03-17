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2 : 1
завершен
17 марта 2021, 23:00
среда
4 - 1
Первый матч
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Стадион Альянц Арена
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 22:45
|Левандовски Роберт
|1:0(П)
|33’
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Чупо-Мотинг Эрик
ассистент Алаба Давид
|2:0
|73’
|82’
|2:1
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Пароло Марко
ассистент Перейра Андреас
|26’
|Раду Штефан
|31’
|Ачерби Франческо
|38’
|Милинкович-Савич Сергей
|Горецка Леон
|48’
|70’
|Корреа Хоакин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Зюле Никлас
|Боатенг Джером
|46’
|46’
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|55’
|Перейра Андреас
|Мурики Ведат
|57’
|Пароло Марко
|Лаццари Мануэль
|Дэвис Альфонсо
|Горецка Леон
|64’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
|71’
|Мусиала Джамал
|Мюллер Томас
|71’
|75’
|Катальди Данило
|Альберто Луис
|Мартинес Хави
|Киммих Йозуа
|77’
|84’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Эскаланте Гонсало
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|12
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|3
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|1
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|4
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Бавария, не подведи, я на вас штуку поставил
Бавария, не подведи, я на вас штуку поставил
«Лацио» после 1:4 в домашней игре против «Баварии» угодил в психологическую яму, что привело к поражениям от «Болоньи» и «Ювентуса». Подопечные Симоне Индзаги вполне могли потерять очки и на минувших выходных, когда встречались с аутсайдером. Но «Кротоне» всё же был повержен, хотя римлянам и пришлось изрядно для победы потрудиться. «Лацио» не может похвастаться надёжными действиями у своих ворот, что недавно подтвердили даже «Болонья» с «Кротоне». Интриги в этом противостоянии больше нет, поэтому обе команды в теории могут попробовать сыграть без оглядки на свои ворота.
«Лацио» после 1:4 в домашней игре против «Баварии» угодил в психологическую яму, что привело к поражениям от «Болоньи» и «Ювентуса». Подопечные Симоне Индзаги вполне могли потерять очки и на минувших выходных, когда встречались с аутсайдером. Но «Кротоне» всё же был повержен, хотя римлянам и пришлось изрядно для победы потрудиться. «Лацио» не может похвастаться надёжными действиями у своих ворот, что недавно подтвердили даже «Болонья» с «Кротоне». Интриги в этом противостоянии больше нет, поэтому обе команды в теории могут попробовать сыграть без оглядки на свои ворота.