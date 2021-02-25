ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-25
2020-08-18
2020-08-20
2020-08-21
2020-08-22
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-27
2020-09-09
2020-09-10
2020-09-16
2020-09-17
2020-09-18
2020-09-23
2020-09-24
2020-10-01
2020-10-22
2020-10-29
2020-11-05
2020-11-26
2020-12-03
2020-12-10
2021-02-18
2021-02-24
2021-02-25
2021-03-11
2021-03-18
Динамо - Краснодар
Арсенал - Бенфика
Аякс - Лилль
Вильярреал - Ред Булл Зальцбург
Наполи - Гранада
Рейнджерс - Антверпен
Хоффенхайм - Мольде
Шахтёр - Маккаби
Байер - Янг Бойз
Брюгге - Динамо
Лестер Сити - Славия
Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Милан - Црвена Звезда
ПСВ - Олимпиакос
Рома - Брага

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Краснодар

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб) 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Динамо
Краснодар
1 : 0
завершен
25 февраля 2021, 23:00
четверг
3 - 2
Первый матч
Смотреть трансляцию
Лига Европы 2020/2021, 1/16 финала
Стадион Максимир
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.613.14
Fonbet Live! 1.08 8.00 100.00
Мелбет 2.18 3.78 3.25
Лига ставок 2.05 3.65 3.45
BetBoom 2.11 3.78 3.33
    Еще
     
    31' (1:0) Мислав Оршич (99) (Джакич Кристиян (97))
     
    60' Майер Ловро (10)
     
    69' Майер Ловро (10) уходит с поля, Мишич Йосип (27) вышел на поле
     
    83' Иванушец Лука (17) уходит с поля, Атимвен Ияйи (80) вышел на поле
     
    87' Петкович Бруно (21) уходит с поля, Гавранович Марио (11) вышел на поле
     
    42' Вильена Тонни (52)
     
    60' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Олссон Кристоффер (14) вышел на поле
     
    2
    70' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Ари (9) вышел на поле
    70' Смольников Игорь (28) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    Голы
    Мислав Оршич
    ассистент Джакич Кристиян     		1:0 31’
    Наказания
    42’ Вильена Тонни
    Майер Ловро 60’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Олссон Кристоффер Вильена Тонни
    Мишич Йосип Майер Ловро 69’
    70’ Ари Газинский Юрий
    70’ Сулейманов Магомед-Шапи Смольников Игорь
    Атимвен Ияйи Иванушец Лука 83’
    Гавранович Марио Петкович Бруно 87’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 8
    		5 Удары в створ 2
    		12 Фолы 10
    		10 Угловые 5
    		0 Офсайды 3
    		37% Владение мячом 63%
    		2 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ Oplot (раскрыть)
    26 февраля в 14:07
      Oplot
      Oplot
      26 февраля в 13:43, ред.
      Из всех российских клубов несмотря на фарт и отскок соперников только Зенит показал самую атакующую и цельную игру,достойно представив российский футбол!!!
      qfz3kmhq986g
      qfz3kmhq986g
      26 февраля в 11:54
      Одна только Заря с нищенским годовым бюджетом (на уровне ЗП 1-2 игроков Зенита) добыла в еврокубках больше побед, нежели все рос. клубы)
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      26 февраля в 11:33
      Бесславное окончание еврокубкового сезона в исполнении быков! Единственный российский клуб, который смог одержать победу в групповом раунде. Спасибо и на этом, черно-зеленые! Чего то большего не хочется добавлять....
      петр сидоров
      петр сидоров
      26 февраля в 10:27
      отобрать все машины , квартиры . посадить на мрот .тогда может что-нибудь изменится
      Уткин и Сафонов довольны зарплатой-это наш футбол
      galem72
      galem72 ответ Алексей Соломонов (раскрыть)
      26 февраля в 10:08
      "...рыба гниёт с головы вся проблема в чиновниках рфс и рпл..."

      Вроде так правильно начал писать и закончил опять какими-то боярами (чиновниками). Очевидно же, что у пресловутой рыбы голова одна, она плешивая, старая и сидит в бункере.
      Честный Зритель
      Честный Зритель
      26 февраля в 09:37
      А еще привет все кто поддерживает лимит на легов...нету в России нормальных игроков и не будет...покупайте иностранцев и давайте им паспорта пускай за сборную бразильци играют...это хоть смотреть приятно...
      Честный Зритель
      Честный Зритель
      26 февраля в 09:35
      Ну вот все как я написал...вылетят и в кубке и в ЛЕ...пока до Галицкого не дойдет что нужно выкинуть Мусаевку и взять норм тренера...что нужно разогнать оборону и купить новую...что нужен хотябы один нормальный нпападающий(при всем уваженни к Бергу он уже стар)...дальше вангую в лучшем случае займем 5 место и поедем в никому не нужную Лигу Конференций ....
      Алексей Соломонов
      Алексей Соломонов
      26 февраля в 08:29
      Рыба гниёт с головы вся проблема в чиновниках РФС и РПЛ и их походу к чемпионату, да пусть вобще лимит ужесточат и тогда будем не с какими то хорватами а люксембургом соперничать в таблице к-ов ))))
      Parma1972
      Parma1972
      26 февраля в 07:35
      Мы чужие на футбольном празднике жизни.
      Tommy Lee 2
      Tommy Lee 2
      26 февраля в 07:14
      "Отличное" выступление российских клубов в еврокубках, 1 победа в 26-и матчах.
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ Kuvkil (раскрыть)
      26 февраля в 06:50
      Во сне.😷.)))
      Kuvkil
      Kuvkil
      26 февраля в 06:08
      Скоро всех победим
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      26 февраля в 05:19, ред.
      Ещё недавно Краснодар "шатал" Порту в гостях...
      ЦСКА деклассировал Реал...2 раза...
      А Спартак с Зенитом забивали за месяц 12 голов испанцам (Севилье и Сосьедаду)...

      Теперь Фсё...бензин кончился...

      Мудрое руководство нашей Лиги и Футбола добилось чего хотело...
      Чемпионат никто не смотрит - ибо скучно...
      Еврокубки никто не смотрит - ибо стыдно...
      протон1
      протон1
      26 февраля в 02:34
      пол года рыдаюю и плачу что бы его уволили. посмотрите мою историю архивы поднемите. мусаев гробит клуб
      протон1
      протон1
      26 февраля в 02:32
        амурец
        амурец
        26 февраля в 02:28
        да жаль, но как правильно было сказано Краснодар именно вылетел из ЛЕ, впрочем как и все наши команды из еврокубков
        Джон Иванов 2
        Джон Иванов 2
        26 февраля в 01:32
        Как по мне, с Мурадом Исаевым команды не получится, нет выучки и характера, есть просто неплохой набор исполнителей
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        26 февраля в 01:25
        Мусаев нем ерунду на пресс-конференции.
        Может быть лучше ему уйти?
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry ответ makkie (раскрыть)
        26 февраля в 01:13
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        26 февраля в 01:11
        Мусаев, может быть уже пора?
        ESPANOL
        ESPANOL
        26 февраля в 01:08
        Господи, какое же убожество, этот Краснодар! Ни одного мало мальски приличного игрока нет, а Шапи, просто клоун, впрочем, как и все остальные, ни техники, ни приема мяча, ни паса... Такое впечатление, что бригадир собрал колхозников и привез на матч, защитить честь колхоза. Они бегают и вроде стараются, но никто не знает, что нужно с мячом делать, поэтому пасуют назад или бьют со всей дури в сторону ворот и ждут все, когда же время игры закончится, чтобы получить обещанную премию, натрескаться и забыть про какой то кубок, а продолжать валять дурака в первенстве колхоза, в котором, как в болоте, все лягушки одинаковы.
        Pervomaez
        Pervomaez
        26 февраля в 01:06
        Да уж, а казалось рпл процветает ошибочное мнение евро кубки всё показали, наши два клуба идут дальше хоть и не уверенно но все таки
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        26 февраля в 01:04
        краснодар оффнулся можно сказать по делу, шансов было мало
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        26 февраля в 01:03
        Отлично, уж лучше пусть Ростов будет вместо этих.
        ren888888
        ren888888
        26 февраля в 01:01
        Отличная новость)))
        Ballon dOr1984
        Ballon dOr1984
        26 февраля в 01:00
        загреб так показал, спокойно, без суеты, как надо вести игру
        da da da
        da da da ответ fczpkossidspb (раскрыть)
        26 февраля в 01:00
        это когда такое было напомни?
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        26 февраля в 00:59
        Абсолютно беззубая игра со стороны Краснодара!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Должны были грызть газон зубами,а вместо этого сыграли хуже,чем в первой игре!!!!!!!!!!!!Я боюсь представить,что было бы с Краснодаром,играй Динамо.З при полных трибунах!!!!!!!!!Один опасный момент за всю игру!!!!!!!!!!У Динамо.З их тоже не было,кроме гола,но они им и не нужны были!!!!!!!!!!!!!!!!!

        Вообщем,если подводить итоги,то Краснодар сыграл отвратительно(мягко говоря)!!!!!!!!!!!
        Dirty_Harry
        Dirty_Harry ответ За адекватность (раскрыть)
        26 февраля в 00:59
        Им то пофигу, не им завтра на работу идти. Контракты, зарплаты все при деле.
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100