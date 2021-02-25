В 40 Ливакович Доминик Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 32 Гвардиол Ешко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 6 Лауритсен Расмус Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 9 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 13 Ристовски Стефан Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 7 Пасы: 34 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 28 Теофил-Катерин Кевин Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

П 5 Адеми Ариян Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 97 Джакич Кристиян Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 17 Иванушец Лука Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 83

П 10 Майер Ловро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 69

П 99 Мислав Оршич Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Н 21 Петкович Бруно Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 1 Загорац Даниэль

В 33 Йосипович Ренато

З 22 Леовац Марин

З 55 Перич Дино

З 30 Стоянович Петар

З 19 Чабраха Марьян

П 80 Атимвен Ияйи Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 11

П 26 Бертон Робби

П 27 Мишич Йосип Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21

П 24 Толич Марко

Н 11 Гавранович Марио Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 3