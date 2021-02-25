|
1 : 0
завершен
25 февраля 2021, 23:00
четверг
3 - 2
Первый матч
|
Стадион Максимир
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 22:55
|
Мислав Оршич
ассистент Джакич Кристиян
|1:0
|31’
|42’
|Вильена Тонни
|Майер Ловро
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Олссон Кристоффер
|Вильена Тонни
|Мишич Йосип
|Майер Ловро
|69’
|70’
|Ари
|Газинский Юрий
|70’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Смольников Игорь
|Атимвен Ияйи
|Иванушец Лука
|83’
|Гавранович Марио
|Петкович Бруно
|87’
|
|11
|Удары по воротам
|8
|
|
|5
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|10
|
|
|10
|Угловые
|5
|
|
|0
|Офсайды
|3
|
|
|37%
|Владение мячом
|63%
|
|
|2
|Cэйвы
|4
|
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Ну, а так всё правильно по мне по тактике. Первые два момента, когда проходили по правому флангу, хотя бы один надо было решать, в самом начале. Ну к чему сейчас это? Ещё 50 минут. А потом будем мысленно отрывать уши, если..).
Ну, а так всё правильно по мне по тактике. Первые два момента, когда проходили по правому флангу, хотя бы один надо было решать, в самом начале. Ну к чему сейчас это? Ещё 50 минут. А потом будем мысленно отрывать уши, если..).