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Рубин - Зенит
Арсенал - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Зенит

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 2:1 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Рубин
Зенит
2 : 1
завершен
08 марта 2021, 16:30
понедельник
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 21 тур
Стадион Ак Барс Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
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5.104.111.69
Fonbet Live! 23.00 1.12 8.50
Мелбет 5.55 4.11 1.65
Лига ставок 5.00 3.80 1.73
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    18' Мусаев Леон (38) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    41' (1:0) Деспотович Джордже (9)
     
    73' Бакаев Солтмурад (87) уходит с поля, Зуев Александр (12) вышел на поле
     
    83' Зуев Александр (12)
     
    90+2' (2:1) Макаров Денис (25) (Деспотович Джордже (9))
     
    75' (1:1) Азмун Сердар (7) (Ракицкий Ярослав (44))
     
    77' Ловрен Деян (6)
     
    82' Караваев Вячеслав (15) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    83' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    2
    87' Оздоев Магомед (27) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
    87' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Ерохин Александр (21) вышел на поле
     
    90+9' (2:1) Нереализованный пенальти Дзюба Артём (22)
    Голы
    Деспотович Джордже 1:0(П) 41’
    75’ 1:1 Азмун Сердар
    ассистент Ракицкий Ярослав
    Макаров Денис
    ассистент Деспотович Джордже     		2:1 90+2’
    Наказания
    77’ Ловрен Деян
    Зуев Александр 83’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Костюков Михаил Мусаев Леон 18’
    Зуев Александр Бакаев Солтмурад 73’
    82’ Сутормин Алексей Караваев Вячеслав
    83’ Круговой Данил Ракицкий Ярослав
    87’ Мостовой Андрей Оздоев Магомед
    87’ Ерохин Александр Кузяев Далер
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 22
    		4 Удары в створ 7
    		10 Фолы 8
    		3 Угловые 7
    		3 Офсайды 1
    		31% Владение мячом 69%
    		6 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    viv
    viv ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 22:51
      proezd2
      proezd2 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      вчера в 18:25
        Serdar Pashakow 1
        Serdar Pashakow 1
        вчера в 17:32
        Не понимаю зачем держат Дзюбу, сидел бы себе на скамейке дро4ил бы, Азмуна жалко, гниет в таком слабом чемп.
        RIR68
        RIR68 ответ ildar_3871 (раскрыть)
        вчера в 16:49
        с победой вас!
        ren888888
        ren888888
        вчера в 12:59
        Неинтересно.на международном уровне они ноль.
        tssns
        tssns ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 11:55
        "Удивляет безумство и сиюминутная жажда наживы людей обогащающихся на футболе..." - ни чуть! они и их дети не собираются жить в товарно-сырьевой бирже!
        mars6791
        mars6791 ответ Крикун (раскрыть)
        вчера в 11:01
        Так и разбежался Кварацхелия в Зенит. У парня достаточно ума и класса , чтобы не делать эту ошибку.
        Roman73
        Roman73
        вчера в 10:48, ред.
        Вот ДзюбаньЕ. А Макаров каков !
        Не помню, кто чемпион по онанизму ?
        Beekeeper
        Beekeeper
        вчера в 09:11
        Я так понял матч шел по сценарию с ЦСКА в первом круге, точно так же проиграли, на последних минутах привез васин пенальти в свои ворота.
        Крикун
        Крикун
        вчера в 09:00
        Состав сильный у Зенита, но как мне кажется, тренер не дотягивает до уровня игроков, собранных Рибалтой.
        Летом нужно продавать Дриусси и покупать на его позицию Кварацхелию, за любые деньги.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse ответ Палыч82 (раскрыть)
        вчера в 08:02
        Футбольных людей всё меньше в нашем футболе...
        С приходом больших денег он всё больше смахивает на денежноделёжный междусобойчик....
        Одни менеджеры....и бюджетоосваивальщики....
        Отсюда и 20 игр - 0 побед в европах...
        У Вас сам Юрий Палыч, вне команды...
        Другие ,за 19 лет при Федуне выдают рекорды безтитульности со вторым бюджетом...
        Зенит при казалось бы фантастических возможностях ни разу не выглядит сильнее команд уступающих ему в бюджете в разы...
        Судейство отдельный разговор......но судя по комментам многие уверены...если бы Карасёв вчера на 99-й минуте не нашёл бы повода поставить пенальти - то матч мог бы закончится во вторник....))
        Сама система устроена таким образом чтоб лимитом,непрофессионализмом руководителей и вытекающей отсюда пешеходностью игроков ,приведших наши гастроли в европах к "20 игр - 0 побед" отвернуть от футбола как можно больше поклонников....что в принципе и происходит....
        Удивляет безумство и сиюминутная жажда наживы людей обогащающихся на футболе...ведь и ежу понятно нельзя ничего не давая футболу а только наживаясь на нём сделать его процветающим и привлекательным....
        Согласен.Не лучшие времена в истории отечественного футбола...
        Но как гласит надпись на кольце Соломона (не Рондона) - "Всё пройдёт,пройдёт и это"
        Vasya Oblomov
        Vasya Oblomov
        вчера в 04:59
        Что Семак что наш картлофельный что Мусаев выскочки днища
        Палыч82
        Палыч82 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        вчера в 03:56
        Самое обидное для всех переживающих за отечественный футбол это то, что и этого ведь для чемпионства окажется достаточным. Все таки отсутствует у тренера искорка в глазах, нет заряженности собственной, заряжающей команду, игроки то, действительно, способные и вряд ли наевшиеся даже внутренними, но все таки успехами
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 02:07, ред.
        Всё по делу...
        Не реализуешь моменты у чужих ворот - доставай мяч из своих...

        Для того и покупаются дорогие игроки, чтоб делать разницу, превосходить соперника в умении и реализации...
        На сегодня - этой разницы не видно...
        По-отдельности игроки у Семака достаточно мастеровитые...но простота схем и отсутствие креативной тактики.. плюс маловариативная атака - дают в сумме то что имеем на сегодня...
        А это то - что с Зенитом успешно сегодня может играть любая команда...от Брюгге до Казани...

        Меня не столь задевает 3-е поражение команды в турнире (бывает и хуже...самые чемпионистые чемпионы..Реалы и Барсы имеют по 4 проигрыша...ПСЖ-6..)
        как то, что свет в конце тоннеля и не виден...при кажущейся успешности и титульности - никакого гандикапа...прочности...стабильности...превосходства...непредсказуемости...быстроты принятия решений...слаженности действий...общей целеустремлённости...запредельной самоотдачи...- короче всего того чего нужно для того что бы быть рально сильной командой.............а не просто "первой в таблице".........
        Не должен так выглядеть в 21-м туре Чемпион последних двух сезонов,с претензией на третье чемпионство....ни дома ни в гостях...
        Не выиграть ни одного официального матча в трёх последних с командами не из первой 6-ки таблицы - это уже не "непруха"....это уже край....точка невозврата....за которой могут рассеяться надежды на 3-е чемпионство к ряду....

        Матч с ЦСКА (в Мосвке) будет наверное показательным...есть ли у Семака и Ко вообще мотивация и некие "козыри" в рукаве... или потеря 5-ти очков в последних двух матчах и есть нынешнее состояние команды...посмотрим...

        Всем удачи, здоровья и позитива !!!!!!
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ steelhead (раскрыть)
        вчера в 01:07
        Противоположный коммент, либо сарказм, либо сектант питерский. Напоминает пользователя Черданцева
        Spartach from kg
        Spartach from kg ответ -Хостинский- (раскрыть)
        вчера в 01:03
        На 97ой минуте? Свистни на минуту раньше и этого момента бы не было
        oFANATo
        oFANATo
        вчера в 00:57
        зенит Семака проиграл все матчи с командами Слуцкого.
        15 марта 2014 года ЦСКА под руководством Слуцкого обыграл зенит со счётом 1:0. Семак тогда исполнял обязанности главного тренера питерцев после увольнения Андре Виллаш-Боаша. 24 октября 2020 года Рубин Слуцкого переиграл зенит Семака со счётом 2:1. Сегодня, 8 марта, команда Семака вновь уступила казанцам.
        stanichnik
        stanichnik ответ armeec_ (раскрыть)
        вчера в 00:36
        Абсолютно верно, за Динамо!
        Garrincha58
        Garrincha58
        вчера в 00:17
        когда Ловрен перешёл в Зенит я сразу сказал пришёл главный привозчик голов и пенальти его поэтому и убрали из Ливерпуля теперь все поняли кого подписали в Зените да и Барриос такой же стал пижон теперь могу со сто процентной уверенностью сказать что Зенит едва ли в тройку попадёт и это наконец то в Газпроме поймут, что Семака давно было надо увольнять
        armeec_
        armeec_ ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 00:16
        И Вам Доброго. Удивлен, что по имени)
        Да все там есть, так, играются (
        На сколько я помню Вы за Динамо?
        stanichnik
        stanichnik ответ armeec_ (раскрыть)
        вчера в 00:11
        Доброго Здоровья, Петр!
        У них нет таких полномочий.
        armeec_
        armeec_ ответ stanichnik (раскрыть)
        вчера в 00:09
        Может им сменить нащальника РФС?))
        stanichnik
        stanichnik
        08 марта в 23:59
        Болельщиков Рубина с красивой победой!
        А клубу с берегов Невы необходим надёжный вратарь! Лунёв и Кержаков это не уровень для чемпиона!
        armeec_
        armeec_ ответ -Хостинский- (раскрыть)
        08 марта в 23:58
        Смотрю отошел от вчерашнего харда)))

        Но есть Зенит, который подымает настроение)
        oFANATo
        oFANATo ответ Oplot (раскрыть)
        08 марта в 23:29
        протон1
        протон1
        08 марта в 23:15
        «Этот инфаркт, к счастью, подвергается оперативному лечению. Операция прошла успешно. Все идет по задуманному плану врачей. Скоро мы его увидим дома»,

        Экс-врач «Спартака» Юрий Васильков назвал удовлетворительным самочувствие бывшего главного тренера «Спартака». Напомним, о госпитализации Олега Романцева с инфарктом стало известно во вторник, 2 марта. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер команды успешно перенес операцию.
        -Хостинский-
        -Хостинский- ответ Qatar Airways (раскрыть)
        08 марта в 22:55, ред.
        Посмотри обзор матча обязательно ' победный гол Рубина ' гол года 100% ' пенальти на 99 минуте поставлен по делу ' но вратарь Рубина красавчик потащил ' Дзюба ло х
        -Хостинский-
        -Хостинский- ответ Ruslik1982 (раскрыть)
        08 марта в 22:52
        Объективно пенальти по делу ' но Дюпин красавчик исправил ситуацию
        Костик Смирнов
        Костик Смирнов
        08 марта в 22:36
        Могли забить 2-3гола в первом тайме, жаль...
        Дзюбе не надо бить пенальти
        ЮГ РОССИИ
        ЮГ РОССИИ
        08 марта в 22:32, ред.
        Казанский Макардона решил исход матча+Дюпинффон
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