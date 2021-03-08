В 99 Лунёв Андрей Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 7 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 82

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

З 44 Ракицкий Ярослав Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 52 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 81

П 5 Барриос Вильмар Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 84 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 90

П 20 Вендел Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

П 14 Кузяев Далер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 87

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 87

Н 7 Азмун Сердар Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Пенальти не забито: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 91 Бязров Давид

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 9

З 54 Сазонов Саба

З 94 Хотулев Данила

З 2 Чистяков Дмитрий

П 21 Ерохин Александр Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12

П 64 Кравцов Кирилл

П 17 Мостовой Андрей Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 19 Сутормин Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 36 Крапухин Станислав