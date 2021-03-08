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2 : 1
завершен
08 марта 2021, 16:30
понедельник
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Стадион Ак Барс Арена
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|Деспотович Джордже
|1:0(П)
|41’
|75’
|1:1
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Азмун Сердар
ассистент Ракицкий Ярослав
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Макаров Денис
ассистент Деспотович Джордже
|2:1
|90+2’
|77’
|Ловрен Деян
|Зуев Александр
|83’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Костюков Михаил
|Мусаев Леон
|18’
|Зуев Александр
|Бакаев Солтмурад
|73’
|82’
|Сутормин Алексей
|Караваев Вячеслав
|83’
|Круговой Данил
|Ракицкий Ярослав
|87’
|Мостовой Андрей
|Оздоев Магомед
|87’
|Ерохин Александр
|Кузяев Далер
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|11
|Удары по воротам
|22
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|4
|Удары в створ
|7
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|10
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|7
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|3
|Офсайды
|1
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|31%
|Владение мячом
|69%
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|6
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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