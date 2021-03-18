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5 : 1
завершен
18 марта 2021, 19:00
четверг
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Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:40
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Ларссон Джордан
ассистент Зобнин Роман
|1:0
|12’
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Промес Квинси
ассистент Зобнин Роман
|2:0
|26’
|Соболев Александр
|3:0(П)
|45+3’
|55’
|3:1(П)
|Бикфалви Эрик
|Ларссон Джордан
|4:1
|57’
|Соболев Александр
|5:1(П)
|90+8’
|56’
|Герасимов Алексей
|Жиго Самуэль
|74’
|Кутепов Илья
|76’
|Ларссон Джордан
|84’
|85’
|Коновалов Иван
|Айртон
|86’
|90+6’
|Страндберг Стефан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хендрикс Йоррит
|Крал Алекс
|31’
|46’
|Емельянов Роман
|Йовичич Бранко
|66’
|Подберёзкин Вячеслав
|Максименко Артем
|Кутепов Илья
|Зобнин Роман
|67’
|67’
|Ибрахимай Йллдрен
|Гаджимурадов Рамазан
|77’
|Адамов Арсен
|Кулаков Денис
|Бакаев Зелимхан
|Ларссон Джордан
|88’
|Гапонов Илья
|Джикия Георгий
|89’
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|16
|Удары по воротам
|7
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|9
|Удары в створ
|5
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|15
|Фолы
|14
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|7
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|3
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|4
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|4
|Предупреждения
|3
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До этого из 8 матчей всего 1 раз победили Урал. А тут аж 5 голов наколотили ))
Спартак сейчас в прекрасной форме, игроки летают по полю, накрывают соперника прессингом на его же половине поля. Ну и голы как следствие такой активности.
Сегодня получалось абсолютно всё, правда, у Урала в раме стоял какой-то дилетант. Забрали кони Помазуна, а теперь его на лавке маринуют...
Ларссон - настоящая находка!
Что за глупый тренер у сборной Швеции, что не вызвал Джордана в национальную команду? Ларссон сейчас один из лучших в РПЛ, что еще нужно?
Жаль что не обошлось без травм у Крала и Зобнина - ведущие игроки всё таки.
Здоровья, надеюсь, ничего серьезного!
До этого из 8 матчей всего 1 раз победили Урал. А тут аж 5 голов наколотили ))
Спартак сейчас в прекрасной форме, игроки летают по полю, накрывают соперника прессингом на его же половине поля. Ну и голы как следствие такой активности.
Сегодня получалось абсолютно всё, правда, у Урала в раме стоял какой-то дилетант. Забрали кони Помазуна, а теперь его на лавке маринуют...
Ларссон - настоящая находка!
Что за глупый тренер у сборной Швеции, что не вызвал Джордана в национальную команду? Ларссон сейчас один из лучших в РПЛ, что еще нужно?
Жаль что не обошлось без травм у Крала и Зобнина - ведущие игроки всё таки.
Здоровья, надеюсь, ничего серьезного!