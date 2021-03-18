В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 16 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 97

П 6 Айртон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 97

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 89

З 2 Жиго Самуэль Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 97

З 39 Маслов Павел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 97

П 47 Зобнин Роман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 67

П 33 Крал Алекс Перехваты: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 31

П 54 Умяров Наиль Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 97

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 88

П 24 Промес Квинси Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 97

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 56 Гапонов Илья Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

З 38 Ещенко Андрей

З 29 Кутепов Илья Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 30

П 10 Бакаев Зелимхан Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 74 Маркитесов Дмитрий