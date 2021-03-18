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Спартак - Урал
Уфа - Локомотив
Краснодар - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Урал

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 5:1 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Спартак
Урал
5 : 1
завершен
18 марта 2021, 19:00
четверг
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 23 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:40
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    12' (1:0) Ларссон Джордан (11) (Зобнин Роман (47))
     
    26' (2:0) Промес Квинси (24) (Зобнин Роман (47))
     
    31' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    45+3' (3:0) Соболев Александр (7)
     
    57' (4:1) Ларссон Джордан (11)
     
    67' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
     
    74' Жиго Самуэль (2)
     
    76' Кутепов Илья (29)
     
    84' Ларссон Джордан (11)
     
    86' Айртон (6)
     
    88' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    89' Джикия Георгий (14) уходит с поля, Гапонов Илья (56) вышел на поле
     
    90+8' (5:1) Соболев Александр (7)
     
    46' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Емельянов Роман (8) вышел на поле
     
    55' (3:1) Бикфалви Эрик (10)
     
    56' Герасимов Алексей (93)
     
    66' Максименко Артем (55) уходит с поля, Подберёзкин Вячеслав (21) вышел на поле
     
    67' Гаджимурадов Рамазан (40) уходит с поля, Ибрахимай Йллдрен (17) вышел на поле
     
    77' Кулаков Денис (15) уходит с поля, Адамов Арсен (22) вышел на поле
     
    85' Коновалов Иван (28)
     
    90+6' Страндберг Стефан (4)
    Голы
    Ларссон Джордан
    ассистент Зобнин Роман     		1:0 12’
    Промес Квинси
    ассистент Зобнин Роман     		2:0 26’
    Соболев Александр 3:0(П) 45+3’
    55’ 3:1(П) Бикфалви Эрик
    Ларссон Джордан 4:1 57’
    Соболев Александр 5:1(П) 90+8’
    Наказания
    56’ Герасимов Алексей
    Жиго Самуэль 74’
    Кутепов Илья 76’
    Ларссон Джордан 84’
    85’ Коновалов Иван
    Айртон 86’
    90+6’ Страндберг Стефан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хендрикс Йоррит Крал Алекс 31’
    46’ Емельянов Роман Йовичич Бранко
    66’ Подберёзкин Вячеслав Максименко Артем
    Кутепов Илья Зобнин Роман 67’
    67’ Ибрахимай Йллдрен Гаджимурадов Рамазан
    77’ Адамов Арсен Кулаков Денис
    Бакаев Зелимхан Ларссон Джордан 88’
    Гапонов Илья Джикия Георгий 89’
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 7
    		9 Удары в створ 5
    		15 Фолы 14
    		7 Угловые 4
    		1 Офсайды 3
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    19 марта в 23:43, ред.
    Лёня перед этим Спартак унизил 0:2, а с Зенитом повезло, обменялись пенальти, Рубин забил, Зенит нет. Искренне желаю и дальше Лёне везения, а то на Химках закончилось топливо🧑
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ quinn-se (раскрыть)
    19 марта в 11:58
    Misses так же вас с ПОБЕДОЙ.!!!
    quinn-se
    quinn-se
    19 марта в 10:40
    Всех с великолепной ПОБЕДОЙ, друзья!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    19 марта в 10:00
    А все потому, что Кокорин от них ушел) Скинули балласт и заиграли в полную силу. Промес после возвращения в РПЛ смотрится убедительно, конечно!
    galem72
    galem72
    19 марта в 09:00
      Андрей Ав
      Андрей Ав ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      19 марта в 07:03
      троица Спартак , Зенит, ЦСКА, не пустят ни кого в сою дележку мест, особенно Локо
      Болею за наших
      Болею за наших
      19 марта в 01:06
      Ну с 12 ым местом справились, с Зенитом еще пободаются
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      19 марта в 00:44, ред.
      всех КБ с победой! Ларссон просто вышел на новый уровень, похоже за Джорданом уже этим летом начнётся охота из клубов топ -5 европейских чемпионатов. рано или позно Ибрагимович снова будет играть в паре нападения за сборную Швеции с Ларссоном. оба гола Джордана просто на загляденье...Промес просто вернулся править и сделал разницу при счёте 1-0, когда урал ещё надеядся что-то противопоставить Спартаку, как же нам не хватало Антохи!!! явный лидер команды. Крал до травмы забирал все спорные мячи, игроки урала не успевали поднять глаза и подумать о своей атаки как игрок сборной Чехии накрывал все их попытки в зародыше ( надеюсь наших молодых звёзд удасться удержать в Спартаке хотя бы ещё на один сезон, на Ларссона и Крала будет большой спрос после евро 2021) Зобнин молодцом, Соболев стабильно уже на высоком уровне, Жиго и Аиртон сыграли отличную игру, продолжаем гонку как минимум за лигу чемпионов. вперёд Спартак!!!
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      19 марта в 00:38
      Красно белых всех с победой,отличная игра,только травмы огорчили,да и игры в сборные огорчают, не вовремя начинаются они, только ход брать начали,но надеемся что отпуск в сборные не испортят игры
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008
      19 марта в 00:09, ред.
      Промес вместе с собой вернул утраченный чемпионский дух Спартака времён Карреры
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      19 марта в 00:04
      Джекки,не забывай,что сейчас перерыв на игры сборных и как и в каких кандициях и не дай бог травмированными,вернуться игроки,а ведь будет всего 2-3 дня на перерыв а потом сразу чемпионат!!!!!!!!!!!!!!!Так что сейчас загадывать просто бессмысленно!!!!!!!!!!!!!!!
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ makkie (раскрыть)
      19 марта в 00:02
      Москалёв
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
      19 марта в 00:00
      Спартак сегодня выиграл бы даже если бы у "Урала" стояло 3 вратаря....
      Спартак на кураже....
      И его не остановит ни отсутствие Жиго ...ни вратарь Урала...
      А только удачная игра Зенита в оставшихся матчах...))

      7 туров - это почти четверть чемпионата...
      Всякое может приключиться...
      Тот же Локо идущий третьим и выигравший все четыре весенние игры запросто может неприятно удивить и Зенит и Спартак в очных играх...
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 марта в 23:48
      Ну я не вам писал,просто тот человек все свалил на вратаря команды Урал!!!!!!!!!!!!
      bsww
      bsww
      18 марта в 23:45
      Спартаку остаётся только одно. Молиться, чтобы уже весной границы стали открытыми НАВСЕГДА. Тогда он сможет ехать домой во время перерыва на матчи сборных и никаких карантинов не надо и тренер остаётся и контракт продлит на год минимум.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Ген Геныч (раскрыть)
      18 марта в 23:45
      Зачем все эти тирады ??
      Кто то сомневался в победе Спартака сегодня??

      По-моему гостевая победа в Москве Зенита над ЦСКА более говорящая об амбициях и готовности Семака расчемпионится в 3-й раз к ряду....
      Чем домашние разгромы Краснодара и Урала....новой командой Промеса...в своих претензиях на первое место в таблице...

      Зенит сам создал себе проблемы подарив 5 из 6-ти очков в двух первых весенних матчах соперникам....сам же и исправляет ситуацию...и хорошо исправляет...

      Без троллинга и сарказма....
      Спартак на сегодня лучший по самоотдаче...
      Зенит лучший по игре...
      Чья возьмёт - узнаем уже вскоре...
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Ген Геныч (раскрыть)
      18 марта в 23:17
      Да дай ты человеку помечтать!)
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
      18 марта в 23:15, ред.
      Вот такими комментами,вы вынуждаете глянуть обзор матча этой лиги одной команды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Допустим в воротах стоял бы другой вратарь у Урала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Так в этом матче 2 чистых пенальти,удар Ларссона со штрафного,который вряд ли бы взял кто нибудь+удар Промеса с близкого расстояния да еще и в угол!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Теоретически давай возведем вратаря Урала Годзюра в ранг супервратаря всех времен и он берет 2 пенальти,еще удар Ларссона ,все равно 2-1 в пользу Спартака,да и еще пенальти то не очевидный у Урала(там мяч сначало от руки,а это рука т.к мяч попал туда,куда же попал Мозесу в игре с Динамо,а уж потом в руку Маслова)!!!!!!!!!!!!!!!!!!В обзоре у Урала только пенальти и удар Бикфалви через себя и то фактически по центру ворот,вот и все,чем запомнился Урал!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))
      протон1
      протон1 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
      18 марта в 23:14
      тогда надо стимулировать его что бы остался. кареру тоже убрали
      VIC2
      VIC2
      18 марта в 22:43
      Пока валидол отложил в аптечку!
      Ура!
      batman555
      batman555
      18 марта в 22:39
      Также сообщается,что Игорь Калинин официально вошел в клуб Станислова Черчесова,точнее в тренерский штаб, по завершение карьеры. Информацию подтвердил пресс аташе Станислава Черчесова- Сослан Сосланович Сосланов!))
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 марта в 22:32
      Да не нервничай ты!)
      batman555
      batman555
      18 марта в 22:31
      Александ Неценко и Игорь Калинин,в сентябре этого года проведут бой на голых кулаках,информацию подтвердил глава организации fight night Камил Гаджиев
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      18 марта в 22:29
      Всех наших с победой и хорошей игрой ! И у меня вопрос к работникам стадиона : - КТО -НИБУДЬ ПРИКРЕПИТ ОПОРНУЮ РАМКУ ВОРОТ НА СТАДИОНЕ К ГАЗОНУ ? При каждом попадании она задирается к небу ! Глядишь и накроют какого-нибудь вратаря при сильном ударе ,а потом по стадиону будем слушать объявление о "минуте молчания " !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
      18 марта в 22:29
      Просто в Европе РПЛ не очень котируется. Хотя надо признать, что сейчас по игре лучшие у нас это Спартак и Динамо. Сейчас Спартак Зенит бы вынес элементарно. Так что многое решится в игре Локо-Спартак.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ протон1 (раскрыть)
      18 марта в 22:26
      Его никто и не увольняет! Это его решение!
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
      18 марта в 22:25
      Главное что Лёня постоянно Зенит унижает!)
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      18 марта в 22:24
      раскажи про пендаль с ахматом чистяков корчился как будто ногу оторвали, хотя положили только руку на плечо,что это как не симуляция
      протон1
      протон1
      18 марта в 22:18
      да я не удивлен. счтом. спартак реально пргрессирует с тедеско. если так пойдет его не надо увольнять
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      18 марта в 22:18
      В следуещем туре Карпин как всегда унизит Спартак.
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