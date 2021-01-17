В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 95

З 27 Алаба Давид Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 85 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

З 17 Боатенг Джером Ударов всего: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 69 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

З 5 Павар Бенжамен Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 87

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 76

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 28

П 29 Коман Кингсли Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 76

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 4 Зюле Никлас

З 21 Эрнандес Люка

П 8 Мартинес Хави Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 8

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 19

П 22 Рока Марк

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 19

Н 10 Сане Лерой Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 67