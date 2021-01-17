|
2 : 1
завершен
17 января 2021, 17:30
воскресенье
|
Стадион Альянц Арена
|
Левандовски Роберт
ассистент Мюллер Томас
|1:0
|7’
|62’
|1:1
|
Петерсен Нильс
ассистент Хефлер Николас
|
Мюллер Томас
ассистент Сане Лерой
|2:1
|74’
|9’
|Хефлер Николас
|46’
|Саллай Роланд
|Чупо-Мотинг Эрик
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|5’
|Абраши Амир
|Сантамария Батист
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
|28’
|54’
|Хаберер Яник
|Абраши Амир
|61’
|Темпельманн Лино
|Кюблер Лукас
|62’
|Хелер Лукас
|Саллай Роланд
|62’
|Петерсен Нильс
|Демирович Эрмедин
|Толиссо Корентен
|Киммих Йозуа
|75’
|Мусиала Джамал
|Коман Кингсли
|75’
|Мартинес Хави
|Горецка Леон
|86’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Мюллер Томас
|87’
|
|25
|Удары по воротам
|8
|
|
|9
|Удары в створ
|2
|
|
|4
|Фолы
|13
|
|
|14
|Угловые
|3
|
|
|1
|Офсайды
|0
|
|
|59%
|Владение мячом
|41%
|
|
|1
|Cэйвы
|7
|
|
|1
|Предупреждения
|2
|