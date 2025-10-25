Месси установил рекорд по голам за клуб МЛС за календарный год

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд по числу голов за клуб Главной футбольной лиги (MLS) за один календарный год.
Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Нэшвилла». Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с «Нэшвиллом» также отметился голевой передачей.
Ответный матч пройдет на поле «Нэшвилла» в ночь на 9 ноября.
23 октября «Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года. Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).
В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
https://youtu.be/RsMvbWQIF9Y?si=GR6HigIwkMzOR6sN
Просто посмотрите их и поймёте всё.
Это шоу.
Это нелепость.
Во дворе когда с 61"""ми играешь и то такие голы не забиваешь. Защитники вообще не мешаюют ему, бегают рядом, как буд-то это не Месси, а какой-то новичок с чемпионата Мексики заехал и пофиг до него )))))
Второй гол вообще сказка))) со счастливым концом конечно же)
Ну фантазёры. В Америке всё шоу. И сразу салюты в честь голов. Конечно это заранее спланировано.
А если нет, то для любителей покритиковать чемпионат СА плохие новости) Дно оказывается в МЛС тогда.
Просто посмотрите их и поймёте всё.
Это шоу.
Это нелепость.
Во дворе когда с 61"""ми играешь и то такие голы не забиваешь. Защитники вообще не мешаюют ему, бегают рядом, как буд-то это не Месси, а какой-то новичок с чемпионата Мексики заехал и пофиг до него )))))
Второй гол вообще сказка))) со счастливым концом конечно же)
Ну фантазёры. В Америке всё шоу. И сразу салюты в честь голов. Конечно это заранее спланировано.
А если нет, то для любителей покритиковать чемпионат СА плохие новости) Дно оказывается в МЛС тогда.
Походу пляжный футбол на зеленом покрытии в МЛС))
Походу пляжный футбол на зеленом покрытии в МЛС))