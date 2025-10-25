 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСША. МЛС 2025

Месси установил рекорд по голам за клуб МЛС за календарный год

сегодня, 07:15
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами3 : 1Логотип футбольный клуб НэшвиллНэшвиллМатч завершен

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси установил рекорд по числу голов за клуб Главной футбольной лиги (MLS) за один календарный год.

Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Нэшвилла». Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с «Нэшвиллом» также отметился голевой передачей.

Ответный матч пройдет на поле «Нэшвилла» в ночь на 9 ноября.

23 октября «Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года. Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS. Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).

В нынешнем сезоне Месси стал лучшим бомбардиром (29) и ассистентом (19) регулярного чемпионата MLS. Команда вместе с ним вышла в плей-офф, заняв третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Зенит» первым выиграл все матчи на групповом этапе пути РПЛ Кубка России
22 октября
Мартынович установил рекорд Лиги чемпионов для белорусских игроков
22 октября
Постекоглу установил антирекорд по самому быстрому увольнению из клуба АПЛ
18 октября
Месси установил рекорд по голевым передачам в матчах за сборные
15 октября
Роналду установил рекорд по числу голов в матчах квалификации ЧМ
14 октября
Депай стал лучшим ассистентом в истории сборной Нидерландов
12 октября
 
Сортировать
Все комментарии
pps8gq4hg5h4
pps8gq4hg5h4
сегодня в 15:19
Возраст не мешает Месси ставить новые рекорды.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Ахаха.Человек впервые фейерверки после голов увидел.На Газпром Арене это постоянное заурядное зрелище, например.Месси умеет сквозь защитников просачиваться, как вода через сито.С детства умеет.Обойти защитника одним финтом и "защитники его не трогают" это разные вещи. Всю карьеру Месси защитники отбивают ноги, ведь трудно по-другому его остановить, не оставшись в дураках.
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 14:54
Не надо своегт любителей пробирок опять возносить.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:44
Очень не плохое начало,команда смотрелась цельно. Леонид идёт за очередным трофеем
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 13:23
Его абсолютно не держали. Будто в США приняли закон, который запрещает приближаться к Месси ближе чем на 1 метр.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:00
голы как голы
Lazy87
Lazy87
сегодня в 12:55, ред.
А кто сказал что Месси стал совсем пенсионером? Что-то я не вижу у него травму за травмой, расслабленность, старость и т.д.. Любому молодому прикурить даст. Особенно таким слабосисям, типа Головина (не про него конкретно речь, просто для примера). Футбол, игра для школоты. 30 лет - старик значит. Это *3дюки даже не в курсе что до 40 организм вообще мало меняется и устаревает, а вот опыта прибавляется. А кто-то и после 40 ещё особо не замечает разницы с молодыми годами. Но, менеджеры, контракты, ты старый, значит тебя потом не перепродать, значит тебя не так будут любить наши школьные болельщики, значит ты уже на закате, тебе уже аж 30! Дедуля! Месси сейчас является одним из лучших форвардов в мире, и мог бы играть в любом суперклубе. Жаль, тут не как в боксе, вышел 1 на 1 и показал ху из ху. Что-то там и после 40 дофига чемпионов, а молодые пусть дальше финтят, выдут в ринг о огребут. Тут на самом деле всё тоже самое. Забивать он до сих пор умеет лучше всех в мире (или один из), только зачем-то ушёл из большого футбола в это шоу. Жаль.
112910415
112910415
сегодня в 12:55
всем бы так - жить со вкусом !
Nenash
Nenash
сегодня в 12:54, ред.
Ну а что.. Трибуны полные.. Все хотят увидеть того, кто лучше всех умеет "разговаривать" с мячом.. Это вам не СА, где полупустым трибунам остаётся лицезреть того "монгола", кто умеет лучше всех разговаривать только сам с собой.. 🤭🤣🎤🤌
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 11:19
Есть на известном почтовом ресурсе в новостях спорта статья об этом, там обзор голов.
Просто посмотрите их и поймёте всё.

Это шоу.
Это нелепость.
Во дворе когда с 61"""ми играешь и то такие голы не забиваешь. Защитники вообще не мешаюют ему, бегают рядом, как буд-то это не Месси, а какой-то новичок с чемпионата Мексики заехал и пофиг до него )))))

Второй гол вообще сказка))) со счастливым концом конечно же)

Ну фантазёры. В Америке всё шоу. И сразу салюты в честь голов. Конечно это заранее спланировано.

А если нет, то для любителей покритиковать чемпионат СА плохие новости) Дно оказывается в МЛС тогда.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:31
Как то всё это сомнительно...
Походу пляжный футбол на зеленом покрытии в МЛС))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:14
Это говорит о том, что до Месси футбола в МЛС фактически не было.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:08
Как грится мастерство не пропьешь. В пустые тоже надо уметь забивать)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:53
Жаль, что Интер пропустил гол на последних секундах матча. Вратарь слабый в команде Месси)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:52, ред.
Сезон ещё не окончен, может улучшить показатель.
mhvk7wcuv3wr
mhvk7wcuv3wr
сегодня в 09:49
Такие как Месси,Роналду-не приносят пользы развитию Мирового футбола ,они его -РАЗЛАГАЮТ!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:41
Где-то в пустыне Нырялду придумывает, по каким бы ещё показателям он мог обойти Месси. До тыщи голов ещё пару сезонов пыхтеть, да и Лео всё равно моложе, сможет ещё побегать после ухода Рона. Если здоровье позволит...
hfrtqm5vw8r9
hfrtqm5vw8r9
сегодня в 09:18
Очередной златой мячишко - в студию!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:10
По моему Мессенышу уже наскучило бить рекорды...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:07
Второй гол Месси в этом матче получился на редкость курьёзным . Вратарь соперников почти зафиксировал мяч в прыжке забирая его , но динамике продолжая двигаться , столкнулся с собственным защитником, тоже спешившим к мячу - короче эти два бедолаги выложили мяч как на "блюдечке" перед Лео, тот с завидным хладнокровием сделал несколько шагов и спокойно пнул мяч в сетку.
jRest
jRest
сегодня в 08:51
Рекорды, трофеи, титулы - у Месси есть всё. Выбор лиги Криштиану не столь однозначен, ничего из этого он пока не имеет. 🤔
b85484uvps4r
b85484uvps4r ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:26
ЧМ покажет реальное состояние.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:17
Какая слабая лига что старикан там все рекорды бьёт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 