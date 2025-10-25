Месси установил рекорд по голам за клуб МЛС за календарный год

1761365733

сегодня, 07:15

Аргентинский нападающий американского «Интер Майами» установил рекорд по числу голов за клуб Главной футбольной лиги ( MLS ) за один календарный год.

Месси установил это достижение в первом матче первого раунда плей-офф Восточной конференции против «Нэшвилла». Встреча закончилась со счетом 3:1, Месси забил два гола и довел число голов за «Интер Майами» в 2025 году до 39 с учетом всех турниров. Ранее первое место по этому показателю удерживали мексиканец Карлос Вела и габонец Дени Буанга, забившие по 38 голов за «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2019 и 2023 годах соответственно. Месси в матче с «Нэшвиллом» также отметился голевой передачей.

Ответный матч пройдет на поле «Нэшвилла» в ночь на 9 ноября.

23 октября «Интер Майами» объявил о продлении контракта с Месси, новое соглашение рассчитано до декабря 2028 года. Месси 38 лет, он выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. В том же году вместе с ним команда выиграла Кубок лиг — первый трофей в клубной истории. В 2024 году «Интер Майами» стал победителем регулярного чемпионата MLS . Месси является самым титулованным футболистом в истории (46 трофеев) и обладателем рекордного количества «Золотых мячей» (8).