Российская футболистка Зальмиева рассказала о дружелюбности македонок

1761370296

сегодня, 08:31

Македонские футболистки дружелюбны к российским игрокам, на сборе отношение уважительное и приятное. Об этом рассказала полузащитник московского «Локомотива» и женской сборной России Азалия Зальмиева.

В пятницу сборная России в Струмице обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:0. Один из мячей забила Зальмиева.

«Игра была очень сложной, потому что соперник непростой. Поле непривычное для нас, — сказала Зльмиева. — Очень приятно всегда забивать за сборную, я благодарна девчонкам, что дали такой шанс».

«Пообщаться с македонками не успели. Но они очень дружелюбные. Если смотреть по игре, то жесткий контакт, игра и в мяч, и в ногу. А так очень хорошая база, приятное и уважительное отношение к нам. Нас все устраивает», — добавила она.

27 октября сборная России проведет второй товарищеский матч с командой Северной Македонии.