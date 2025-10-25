 
 
 
Российская футболистка Зальмиева рассказала о дружелюбности македонок

сегодня, 08:31

Македонские футболистки дружелюбны к российским игрокам, на сборе отношение уважительное и приятное. Об этом рассказала полузащитник московского «Локомотива» и женской сборной России Азалия Зальмиева.

В пятницу сборная России в Струмице обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:0. Один из мячей забила Зальмиева.

«Игра была очень сложной, потому что соперник непростой. Поле непривычное для нас, — сказала Зльмиева. — Очень приятно всегда забивать за сборную, я благодарна девчонкам, что дали такой шанс».

«Пообщаться с македонками не успели. Но они очень дружелюбные. Если смотреть по игре, то жесткий контакт, игра и в мяч, и в ногу. А так очень хорошая база, приятное и уважительное отношение к нам. Нас все устраивает», — добавила она.

27 октября сборная России проведет второй товарищеский матч с командой Северной Македонии.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:13
Хорошо, что это были не норвежки...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:08
Они со всеми общаются дружелюбно.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:22, ред.
Пообщаться не успели или македонки не хотели? А то, что уважительное отношение на базе, так оно так и должно быть. Или ожидали что ютиться придётся за забором, в палатках? Странная статья.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:09
Значит "северянки" - излучают теплоту...)))
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:15
Вспомнилось высказывание одного "индивида"-"Мало кто поймёт, но кто поймёт тот мало кто")))))))))
jrczdt8ffhb5
jrczdt8ffhb5
сегодня в 11:32
Съездить мне штоле до тех тёплых македонок?)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:50, ред.
Дружелюбный жесткий контакт в ногу и в мяч. Я читаю эти интервью и не могу понять зачем они вообще существуют. Раньше спортсменов и представителей команд было интересно слушать, они говорили по существу. А сейчас одна политкорректная неискренняя вода льётся из всех ртов. Журналисты задающие вопросы кажутся безумцами сумасшедшими которые бегают за коровами и собирают навоз свято веря что добывают золото
46c9j5uv5zz7
46c9j5uv5zz7
сегодня в 09:39
Футболистки дружелюбные, но федерация не очень.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:11
Пообщаться не успели, но они дружелюбные.... интересный вывод.... :)))
Гость
