Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев пропустит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в ноябре.
Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В сентябре Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Будапеште.
"Я ездил на конференцию УЕФА в Будапешт. У нас получился отличный рабочий диалог с коллегами. Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдет в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме «Россия — спортивная держава», — сказал Алаев.
Лучше подать это под соусом правильной расстановки приоритетов с акцентом на национальные интересы...
Лучше подать это под соусом правильной расстановки приоритетов с акцентом на национальные интересы...