Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре

сегодня, 09:30

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев пропустит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по стадионам и безопасности в ноябре.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В сентябре Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Будапеште.

"Я ездил на конференцию УЕФА в Будапешт. У нас получился отличный рабочий диалог с коллегами. Следующее заседание моего комитета по стадионам и безопасности пройдет в ноябре, но я не смогу его посетить, так как РПЛ выступит на форуме «Россия — спортивная держава», — сказал Алаев.

hefyw3dwrkb7
hefyw3dwrkb7
сегодня в 15:39
Его там присутствие не обязательно, всё без него решается
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:13
Похоже так и будем этого пассажира обсуждать)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:12
А чё больше новостей нет никаких?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:06
Нечего там и делать. На цирлах перед ними бегать, что ли...
Vilar
Vilar
сегодня в 14:00
Интересно, долго ещё просуществует пустышка в виде рфс? Кто-нибудь в правительстве, в госдуме заинтересуется "деятельностью" этих 2-х президентов, генерального секретаря, кучей вице-президентов, замов генсека, руководителей управлений, комиссий и т.д и т.п.?
waxt68r4symv
waxt68r4symv
сегодня в 13:59
Мало кого волнуют передвижения беспонтовых чинуш
qzts6hn62354
qzts6hn62354
сегодня в 13:45
Нашлись отговорки.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:29
Складывается впечатление, что от участия в этих заседаниях чиновники получают какую-то личную выгоду, ведь в целом в настоящее время для нашего футбола нет никакого проку от них.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:28
Футбольные дела на потом... Важно быть дома на виду в форуме))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:41
А что, больше некого послать вместо себя?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:36
Чиновники любят болтать... Мало того, они умеют это делать очень хорошо. Но не всегда лучший специалист тот, кто красиво рассказывает о своей профессии на публике. Скорее наоборот... Тот же Виктор Степанович Черномырдин — на людях не мог двух слов сказать без бумажки, а Газпром построил. Потому, что говорил он редко, но всегда отвечал за свои слова. А как же РФС? Недавно, кто-то из чиновников, заявил, что есть страны, которые поддерживают возвращение России 🇷🇺 на международную арену, он даже их назвал. После этого Азербайджан 🇦🇿 выступил с опровержением. К чему это я? К тому, что Россию на международном уровне должны представлять умные люди.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:20
Я это давно твержу и многие! На кой хрен взносы платить во все 69 организации(((
shlomo
shlomo
сегодня в 12:02
Мля.....это было дальновидно с его стороны....ведь российские спортсмены находились на ведущих ролях ....... Важно сделать всё, чтобы этого избежать в будущем..... а то вдруг возьмут и допустят русских до каких-нибудь соревнований.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:58
А ну теперь понятно - Дела...)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:58
Ага.... наказать и лишить всех премиальных...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:48
Я не пойму, зачем ему участвовать в УЕФА, если они ни во что не ставят Россию...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:41
Прозаседавшиеся.. ).... а воз и поныне там...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:01, ред.
Этот господин Алаев выступит на форуме, где попытается доказать всем недоказуемое"Россия -футбольная страна" Получится? Едва ли
particular
particular
сегодня в 10:40
Вот только слезу сожаления от пропущенной поездки не надо пускать...
Лучше подать это под соусом правильной расстановки приоритетов с акцентом на национальные интересы...
nubom
nubom
сегодня в 10:23
Как показал последний матч Факел – Родина, РФС не мешало бы усилить меры по безопасности и охране болельщиков от футболистов, на что комитет УЕФА тем самым тактично и указал Александру Алаеву...
lotsman
lotsman
сегодня в 10:10
Ну всё, заседание будет сорвано. Как же без присутствия представителя РПЛ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:10
Да и нечего там делать. Все равно толку нет.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:05
У нас получился отличный рабочий диалог... Хватит уже пыль в глаза пускать!!!
qxs5bajcd87a
qxs5bajcd87a
сегодня в 09:51
Проку от этих заседаний все равно никакого.
z7jzye3g7mtu
z7jzye3g7mtu
сегодня в 09:43
Отряд не заметит потери бойца
