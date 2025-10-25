Президент РПЛ Алаев пропустит заседание комитета УЕФА в ноябре

1761373804

сегодня, 09:30

Президент Российской премьер-лиги ( РПЛ ) пропустит заседание комитета Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) по стадионам и безопасности в ноябре.

Алаев является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности. В сентябре Алаев посетил конференцию УЕФА по безопасности в Будапеште.