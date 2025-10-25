 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович снова в РПЛ: «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура

сегодня, 00:10

Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Оренбург», «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) и ЦСКА — «Крылья Советов».

В первой игре дня «Спартак» примет «Оренбург», встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 14:00 мск. Главный тренер красно-белых Деян Станкович проведет первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» с 19 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ. Подняться выше по итогам тура красно-белые не смогут — от калининградской «Балтики», занимающей 5-ю строчку, московскую команду отделяют 4 очка. В составе красно-белых не будет сербского защитника Срджана Бабича, в прошлом туре он получил разрыв крестообразной связки колена. Также игру из-за дисквалификации пропустит ганский защитник Александер Джику.

«Оренбург» пока не смог одержать победу ни в одном осеннем матче чемпионата. 5 октября пост главного тренера команды покинул Владимир Слишкович, его сменил Ильдар Ахметзянов. Оренбуржцы с 8 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Также в субботу «Ростов» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 16:30 мск. Ростовчане, которые с 14 очками занимают 10-е место в таблице чемпионата, подходят к игре с серией из семи матчей без поражений в РПЛ (две победы, пять ничьих). Последний раз подопечные Джонатана Альбы потерпели поражение 17 августа — в матче против казанского «Рубина» (0:1). «Динамо» с 10 очками располагается на 13-м месте. В случае победы клуб прервет серию из пяти матчей без побед в РПЛ, а также сможет выйти из зоны стыковых матчей, обогнав тольяттинский «Акрон», на счету которого 11 очков.

ЦСКА проведет матч в честь Акинфеева

В заключительной встрече дня ЦСКА примет самарские «Крылья Советов», игра начнется в 19:00 мск. Московский клуб посвятит матч голкиперу и капитану команды Игорю Акинфееву. Игрок пропустил последние две встречи из-за травмы голеностопа, полученной 5 октября в матче РПЛ со «Спартаком» (3:2). 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев завершил лечение после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Армейцы с 24 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы команда может вновь выйти в лидеры, обогнав идущих впереди футболистов московского «Локомотива» и «Краснодара» (по 26 очков). «Крылья Советов» подходят к игре с серией без побед в РПЛ из четырех матчей. В последний раз самарская команда победила в чемпионате 14 сентября, оказавшись сильнее «Сочи» (2:0). «Крылья Советов» с 13 очками идут на 11-й позиции.

26 октября пройдут матчи «Акрон» — «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» — «Балтика», «Зенит» — «Динамо» (Москва), «Краснодар» — «Рубин». Программа 13-го тура завершится 27 октября, в этот день грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Сочи».

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак: «Понимаем, как играют команды Карпина»
Вчера, 14:57
«С весельем в атаке»: Игорь Семшов — о матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»
Вчера, 10:36
Капитан «Динамо» Фомин считает, что у команды есть шансы победить «Зенит»
Вчера, 09:16
Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» продолжат тур «пути РПЛ» Кубка России
22 октября
ЦСКА и «Спартак» сегодня проведут игры в последнем туре Кубка России
21 октября
Матчи с участием «Зенита» и «Динамо» завершат 12-й тур РПЛ
19 октября
 
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:06
Деян, мы с тобой , ты настоящий спартаковец по духу
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:02
Вот радость-то какая ! Бл....дь !!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуня771 (раскрыть)
сегодня в 11:37
Ты прав, у КБ есть отличный шанс закрепиться на 6 месте. Балтику все равно уже не догнать, а снизу подпирают многие. Не горюй. Гопник свое дело знает.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 10:29
"Бери шинель иди домой!"
Дай молодым постучать копытцами))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:21, ред.
Возвращение борова на бровку это вообще не радость и не праздник. Ну хоть не смогут в Лукойле ныть что по команде какие то удары наносятся извне. Хотя Станкович всегда найдёт повод обвинить судей если что. Или Медину нового найдёт. Так что с этим всё схвачено. Теория о том что назначение нового физрука это была всего лишь пугалка для тех кто хочет избавиться от борова похоже оказалась не теорией, что то слухи об увольнении сошли на нет. Никто никого увольнять и не собирался. Собирались нами проманипулировать чтобы мы сами захотели оставить истеричку на бровке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 