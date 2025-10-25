Станкович снова в РПЛ: «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в матче 13-го тура

1761340246

сегодня, 00:10

Программа 13-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры «Спартак» — «Оренбург», «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) и ЦСКА — «Крылья Советов».

В первой игре дня «Спартак» примет «Оренбург», встреча пройдет на «Лукойл-Арене» и начнется в 14:00 мск. Главный тренер красно-белых Деян Станкович проведет первый матч в РПЛ после завершения месячной дисквалификации. Сербский специалист был наказан за оскорбления арбитра и пропустил пять игр во всех турнирах. За это время московская команда одержала три победы, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью. 21 октября Станкович вернулся на скамейку в выездном матче Фонбет — Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:1).

«Спартак» с 19 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ . Подняться выше по итогам тура красно-белые не смогут — от калининградской «Балтики», занимающей 5-ю строчку, московскую команду отделяют 4 очка. В составе красно-белых не будет сербского защитника Срджана Бабича, в прошлом туре он получил разрыв крестообразной связки колена. Также игру из-за дисквалификации пропустит ганский защитник Александер Джику.

«Оренбург» пока не смог одержать победу ни в одном осеннем матче чемпионата. 5 октября пост главного тренера команды покинул Владимир Слишкович, его сменил Ильдар Ахметзянов. Оренбуржцы с 8 очками занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ .

Также в субботу «Ростов» дома сыграет с махачкалинским «Динамо», встреча начнется в 16:30 мск. Ростовчане, которые с 14 очками занимают 10-е место в таблице чемпионата, подходят к игре с серией из семи матчей без поражений в РПЛ (две победы, пять ничьих). Последний раз подопечные Джонатана Альбы потерпели поражение 17 августа — в матче против казанского «Рубина» (0:1). «Динамо» с 10 очками располагается на 13-м месте. В случае победы клуб прервет серию из пяти матчей без побед в РПЛ , а также сможет выйти из зоны стыковых матчей, обогнав тольяттинский «Акрон», на счету которого 11 очков.

ЦСКА проведет матч в честь Акинфеева

В заключительной встрече дня ЦСКА примет самарские «Крылья Советов», игра начнется в 19:00 мск. Московский клуб посвятит матч голкиперу и капитану команды Игорю Акинфееву. Игрок пропустил последние две встречи из-за травмы голеностопа, полученной 5 октября в матче РПЛ со «Спартаком» (3:2). 18 октября врач ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что Акинфеев завершил лечение после травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

Армейцы с 24 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ . В случае победы команда может вновь выйти в лидеры, обогнав идущих впереди футболистов московского «Локомотива» и «Краснодара» (по 26 очков). «Крылья Советов» подходят к игре с серией без побед в РПЛ из четырех матчей. В последний раз самарская команда победила в чемпионате 14 сентября, оказавшись сильнее «Сочи» (2:0). «Крылья Советов» с 13 очками идут на 11-й позиции.

26 октября пройдут матчи «Акрон» — «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» — «Балтика», «Зенит» — «Динамо» (Москва), «Краснодар» — «Рубин». Программа 13-го тура завершится 27 октября, в этот день грозненский «Ахмат» дома сыграет с «Сочи».