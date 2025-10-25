«Реал Сосьедад» обыграл «Севилью» в чемпионате, Захарян вышел на замену

1761339743

сегодня, 00:02

«Реал Сосьедад» со счетом 2:1 победил «Севилью» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

Дублем в составе победителей отметился Микель Оярсабаль (19-я, 36-я минуты). У проигравших отличился Неманья Гудель (30). Оярсабаль открыл счет в матче благодаря реализованному пенальти.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 69-й минуте. Футболист принял участие в четвертом матче в нынешнем сезоне. Пока футболист не сделал ни одного результативного действия. Конец прошлого сезона Захарян пропустил из-за травмы.

«Реал Сосьедад» выиграл первый матч в чемпионате Испании с 24 сентября, когда дома переиграл «Мальорку» (1:0). После этого команда на выезде проиграла «Барселоне» (1:2) и сыграла вничью с «Сельтой» (1:1), а также уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:1).

«Севилья» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 13 очками. «Реал Сосьедад» располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре «Севилья» 1 ноября сыграет в гостях с «Атлетико», «Реал Сосьедад» в тот же день примет «Атлетик».