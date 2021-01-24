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0 : 4
завершен
24 января 2021, 17:30
воскресенье
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Стадион Фелтинс-Арена
|33’
|0:1
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Мюллер Томас
ассистент Киммих Йозуа
|54’
|0:2
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Левандовски Роберт
ассистент Киммих Йозуа
|88’
|0:3
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Мюллер Томас
ассистент Киммих Йозуа
|90’
|0:4
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Алаба Давид
ассистент Коман Кингсли
|Настасич Матия
|80’
|84’
|Боатенг Джером
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Коман Кингсли
|Сане Лерой
|64’
|Мусиала Джамал
|Гнабри Серж
|68’
|Эрнандес Люка
|Дэвис Альфонсо
|Бужеллаб Нассим
|Хопп Мэттью
|72’
|Шёпф Алессандро
|Арит Амин
|72’
|80’
|Чупо-Мотинг Эрик
|Левандовски Роберт
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|13
|Удары по воротам
|31
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|3
|Удары в створ
|13
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|5
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|1
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|9
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|1
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