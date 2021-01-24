В 1 Нойер Мануэль Спасений: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 27 Алаба Давид Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 90

З 17 Боатенг Джером Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 68

З 4 Зюле Никлас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

П 6 Киммих Йозуа Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 6 Перехваты: 3 Пасы: 89 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 7 Гнабри Серж Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 64

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 80

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 35 Нюбель Александер

З 5 Павар Бенжамен

З 21 Эрнандес Люка Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 22

П 11 Коста Дуглас

П 42 Мусиала Джамал Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 26

П 22 Рока Марк

Н 29 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 26