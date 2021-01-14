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Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Атлетик

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао) Атлетик
Реал
Атлетик
1 : 2
завершен
14 января 2021, 23:00
четверг
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Испания. Суперкубок 2019, 1/2 финала
Стадион Ла Росаледа
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Лига ставок 1.58 3.95 6.20
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    37' Васкес Лукас (17)
     
    46' Варан Рафаэль (5) уходит с поля, Начо (6) вышел на поле
     
    67' Азар Эден (7) уходит с поля, Винисиус Жуниор (20) вышел на поле
     
    68' Модрич Лука (10) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
     
    73' (1:2) Бензема Карим (9) (Каземиро (14))
     
    83' Кроос Тони (8)
     
    88' Бензема Карим (9) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
     
    18' (0:1) Гарсия Рауль (22) (Дани Гарсия (14))
     
    38' (0:2) Гарсия Рауль (22)
     
    57' Капа Андер (21)
     
    2
    68' Капа Андер (21) уходит с поля, Леке Иньиго (15) вышел на поле
    68' Венседор Унаи (27) уходит с поля, Весга Микель (6) вышел на поле
     
    71' Муньяин Икер (10) уходит с поля, Беренгер Алехандро (12) вышел на поле
     
    2
    79' Баленсиага Микель (24) уходит с поля, Морсилльо Йон (2) вышел на поле
    79' Гарсия Рауль (22) уходит с поля, Вильялибре Асьер (20) вышел на поле
     
    84' Дани Гарсия (14)
     
    88' Симон Унаи (1)
    Голы
    18’ 0:1 Гарсия Рауль
    ассистент Дани Гарсия
    38’ 0:2(П) Гарсия Рауль
    Бензема Карим
    ассистент Каземиро     		1:2 73’
    Наказания
    Васкес Лукас 37’
    57’ Капа Андер
    Кроос Тони 83’
    84’ Дани Гарсия
    88’ Симон Унаи
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Начо Варан Рафаэль 46’
    Винисиус Жуниор Азар Эден 67’
    Вальверде Федерико Модрич Лука 68’
    68’ Леке Иньиго Капа Андер
    68’ Весга Микель Венседор Унаи
    71’ Беренгер Алехандро Муньяин Икер
    79’ Морсилльо Йон Баленсиага Микель
    79’ Вильялибре Асьер Гарсия Рауль
    Диас Мариано Бензема Карим 88’
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    21 января в 23:10
    провалились малость
    DXTK
    DXTK
    15 января в 20:54, ред.
    Рояль слился из супекапа, ну вот как вам пеночка, не все халве ее пробиывать пора и вам ее вынимать.........
    An Jo
    An Jo
    15 января в 20:54
    позорненько. прав был вчера про бильбао. там хоть моральный дух на уровне. у реала всё в полной попаньке. зидан не тянет.
    Шишанутый
    Шишанутый
    15 января в 16:30
      Фрунзик Мкртчян
      Фрунзик Мкртчян
      15 января в 14:07
      Значит кубок уедет в Бильбао
      kella
      kella
      15 января в 13:49
      Ставка сыграла - уже хорошо!
      Мessi 10
      Мessi 10
      15 января в 11:52
        амурец
        амурец
        15 января в 11:34
        пипец
        NOVA
        NOVA ответ Qatar Airways (раскрыть)
        15 января в 11:16
        ЗиЗу как и гвардиола для барсы, пришел, увидел, победил, бывшие игроки, а как только ваш пеп начал проигрывать Реалу и не только, то его сразу же и выперли!!
        NOVA
        NOVA
        15 января в 11:12, ред.
        повезло конечно атлетику: во-первых на выходных они не играли в отличии от сложного матча с осасуной у Реала, во-вторых Реал сам подарил атлетам два гола, точнее сказать васкес привез, в-третьих не везет опять Реалу: штанга, перекладина, чуть выше от Асенсио, отмененный гол Бензема,...!! а по игре Реал должен был хотя бы 3-2 побеждать конечно, первый тайм провалили явно, а вот во втором тайме полностью переиграли соперника!! ну да ладно, бывают и такие неудачи, ну надо с атакой что-то делать конечно, а не отдавать еще и игроков в аренду!! ну надеюсь атлетик обыграет барсу, заслужили, раз прошли Реал!!
        13 RUS
        13 RUS
        15 января в 09:52
        Мощно ежже
        DEIVID_Rivera
        DEIVID_Rivera
        15 января в 09:49
        Не нужный кубок, но Реал вылетел из него основой.
        Ми Ша
        Ми Ша ответ Сантус (раскрыть)
        15 января в 09:12, ред.
        Сейчас смысла менять тренера нет, только если по окончанию сезона и то, нужно четко понимать, кто сменит Зидана, этот специалист должен быть на голову сильнее. Среди таких мне нравится только Клопп, но переманить его будет очень тяжело. Есть второй вариант, зная, что ЗЗ не самый сильный коуч, но умеющий работать со звездными готовыми игроками, сделать пару точечных и сильных трансферов в виде Мбаппе, полузащитник, ЦЗ защитник. В таком случае, велика вероятность значительного улучшения результатов игры команды.

        П.С.

        Раз уж пошло дело, болею за Реал с 2003 г. :)
        Ми Ша
        Ми Ша ответ Beka_byaka (раскрыть)
        15 января в 09:00
        Спасибо! Удачи вам в финале! Хотя если победят баски, будет не так обидно...).
        Егор Бобиков
        Егор Бобиков ответ R.Carlos. (раскрыть)
        15 января в 08:58
        Проиграть такому Атлетику не стыдно.Каземиро продать нужно,тормозит всю игру.И взять на эти деньги Томаса Парти из Арсенала!!!
        safari-05
        safari-05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        15 января в 08:56
          Qatar Airways
          Qatar Airways
          15 января в 07:44
          Думается, если будет второй всемирный потоп, то Бензема и после него выживет. Игрок, который никогда не был уровнем Реала, продержался дольше всех в мадридском клубе, обошёл даже Роналду. Если в России две беды, то в Реале две загадки: как тренер с низкой профессиональной квалификацией смог выиграть ЛЧ и обмануть миллионы людей, верящих в его высокие тренерские качества; и какой компромат у Бензема есть на Переса, что тот так долго терпит француза в клубе.
          R.Carlos.
          R.Carlos. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          15 января в 06:51
          Этим все сказано
          R.Carlos.
          R.Carlos.
          15 января в 06:50
          Никогда не считал суперкубок каким то серьезным трофеем
          Это было придумано в очередной раз для выкачивания денег с зрителей и болельщиков
          Реклама трансляции и т. Д.
          Так что по ба ра ба ну
          R.Carlos.
          R.Carlos.
          15 января в 06:48
          Все пропало
          Шеф все пропало
          Persenchik
          Persenchik
          15 января в 06:34
          Поменяв формат, они думали что замучают всю планету своим осточертевшим дерби. Не вышло. Атлетик (Бильбао) считает по другому. 😊
          Athletic Club de Bilbao
          Athletic Club de Bilbao ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          15 января в 06:22
          Спасибо.
          95-shishani-95
          95-shishani-95 ответ Athletic Club de Bilbao (раскрыть)
          15 января в 06:19
          С заслуженной победой вас!!!
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          15 января в 06:18
          Вот и статистика
          Королевский Реал
          Королевский Реал
          15 января в 06:08
          Это полниш финиш! Перес продав Роналду сел в конкретную лужу - провальные трансферы, изначально утопические надежды на Бейла.
          Флорентино собственноручно вынул мотор из машины, которая безотказно работала и приносила ему хлеб!

          Есть большая вероятность в этом сезоне, повторить судьбу Барселоны - остаться без титулов!
          Athletic Club de Bilbao
          Athletic Club de Bilbao
          15 января в 06:03
          Ай да Баски, ай да молодцы!
          Beka_byaka
          Beka_byaka
          15 января в 05:40, ред.
          Игру не смотрел, так как очень поздно показали. Представляю состояние фанатов реала, которые не спали пол ночи для просмотра игры любимой команды, и такое разочарование.
          Ничего удивительного в счёте нет, это просто футбол, где может произойти все что угодно. Вчера Бавария тоже проиграла команде из низшей лиги и вылетела из кубка.
          Так что, не перестаем болеть за своих любимых команд. Всё ещё наладится!!
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          15 января в 05:20, ред.
          Тупость и упрямство Зидана опозорила Реал Мадрид в матче с таким слабым соперником, как Атлетик Бильбао. Также было и в других матчах с: Кадисом, Алавесом и т.д. Позор Реалу, что упустил этот трофей такой мертвой Барселоне. Думаю, что и второе место тоже скоро упустим. Зачем этих Азаров и Бензема, если они никакие??? Почему не выпускает Мариано хотя бы за полчаса до окончания матча??? Бензема достал уже с этими оффсайдами! Если не любишь Мариано и упрямо игнорируешь его, то поставь в атаку Рамоса, от него больше толку будет, чем от Бензема, который не в форме. Усадил Винисиуса на лавку и замариновал. В этой игре выпустил, но и он теперь вообще никакой! Зачем ставить Васкеса на правый фланг обороны, если есть Начо и Милитао, и если Васкес хорош в линии атаки??? Понравился в этой игре Асенсио!!! А вот Куртуа вообще нулевой во время пенальти, но на ленточке он конечно красава! Как же я скучаю по Кейлору Навасу на воротах!
          Игра Реала, после ухода Роналду доказывает, что главным виновником этих больших побед (в том числе и 3 подряд победы в ЛЧ) был Криштиану Роналду!!! Уверен, если б поставить Роналду в этот состав Реала, то Реал забивал в 2 раза больше голов, чем щас!!! И вот впервые за всё время, я признаю, что Криштиану Роналду лучший игрок за всю историю футбола!!! Это мое мнение и факт!!!
          ksepylo_7070
          ksepylo_7070
          15 января в 05:14
          С победой Бильбао поставили на место сливочных.
          Belgie2009
          Belgie2009 ответ Сантус (раскрыть)
          15 января в 04:21
          Считаю что ни один тренер не поможет Реалу с этим состав лучше чем Зидан.
          Болею за Реал с 2002)
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