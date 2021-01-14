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1 : 2
завершен
14 января 2021, 23:00
четверг
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Испания. Суперкубок 2019, 1/2 финала
Стадион Ла Росаледа
|18’
|0:1
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Гарсия Рауль
ассистент Дани Гарсия
|38’
|0:2(П)
|Гарсия Рауль
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Бензема Карим
ассистент Каземиро
|1:2
|73’
|Васкес Лукас
|37’
|57’
|Капа Андер
|Кроос Тони
|83’
|84’
|Дани Гарсия
|88’
|Симон Унаи
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Начо
|Варан Рафаэль
|46’
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|67’
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|68’
|68’
|Леке Иньиго
|Капа Андер
|68’
|Весга Микель
|Венседор Унаи
|71’
|Беренгер Алехандро
|Муньяин Икер
|79’
|Морсилльо Йон
|Баленсиага Микель
|79’
|Вильялибре Асьер
|Гарсия Рауль
|Диас Мариано
|Бензема Карим
|88’
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|2
|Предупреждения
|3
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