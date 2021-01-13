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1 : 1
завершен
13 января 2021, 23:15
среда
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
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Кейн Харри
ассистент Регилон
|1:0
|25’
|74’
|1:1
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Иван Кавалейру
ассистент Лукман Адемола
|18’
|Замбо Ангисса Андре-Франк
|Хейбьерг Пьер-Эмиль
|64’
|90+2’
|Андерсен Йоаким
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Лукман Адемола
|Тете Кенни
|Ламела Эрик
|Уинкс Харри
|75’
|Винисиус
|Н'Домбеле Тангай
|81’
|86’
|Камара Абубакар
|Иван Кавалейру
|90+1’
|Онома Джошуа
|Лофтус-Чик Рубен
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|15
|Удары по воротам
|15
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|6
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|15
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|6
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|52%
|Владение мячом
|48%
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|3
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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Играя с одним из аутсайдеров,постоянно отсиживались в обороне,лишь иногда остро контратакуя,но так это удел КП или того же Бёрнли, Ньюкасла.которые играют против топовых команд,но никак не наоборот. Фулхэм,являясь внизу таблицы, мощно начал матч с Ливерпулем и открыл счёт,но а со Шпорами сравняли додавив во втором тайме. И причём забивали в равных составах и не с пенальти,как некоторые аутсайдеры. И это ещё не попали на Виллу,которая могла вообще пройтись маршем по подопечным Жозе. Сомневаюсь что попадут даже в ЛЧ при такой игре.
Играя с одним из аутсайдеров,постоянно отсиживались в обороне,лишь иногда остро контратакуя,но так это удел КП или того же Бёрнли, Ньюкасла.которые играют против топовых команд,но никак не наоборот. Фулхэм,являясь внизу таблицы, мощно начал матч с Ливерпулем и открыл счёт,но а со Шпорами сравняли додавив во втором тайме. И причём забивали в равных составах и не с пенальти,как некоторые аутсайдеры. И это ещё не попали на Виллу,которая могла вообще пройтись маршем по подопечным Жозе. Сомневаюсь что попадут даже в ЛЧ при такой игре.
"Скрытые" чемпионы в деле))
"Скрытые" чемпионы в деле))
Ну,а Маврик в своём репертуаре, получил за трусость и мог вообще проиграть,будь Лукман,а не Камара,в тех ситуациях. Шпоры пока что уровень КристалПэлэс, играют в такой футбол,им бы ещё Заа.
Ну,а Маврик в своём репертуаре, получил за трусость и мог вообще проиграть,будь Лукман,а не Камара,в тех ситуациях. Шпоры пока что уровень КристалПэлэс, играют в такой футбол,им бы ещё Заа.
15-15 по ударах - битва равных. моур ставил автобус против команды с шипа...
15-15 по ударах - битва равных. моур ставил автобус против команды с шипа...
«Тоттенхэм», конечно, сильнее соперника, что и должен подтвердить в этом матче. Предпосылок для потери очков нет. Забивают в последних матчах «шпоры» неплохо, да и «Фулхэм» - соперник удобный. В то же время разгрома тут тоже ждать не стоит. «Фулхэм» не так уж много пропускает на выезде
Кадровых потерь в составе хозяев практически нет. Из-за травмы пропустит матч Джованни Ло Сельсо. Под вопросом Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
«Тоттенхэм», конечно, сильнее соперника, что и должен подтвердить в этом матче. Предпосылок для потери очков нет. Забивают в последних матчах «шпоры» неплохо, да и «Фулхэм» - соперник удобный. В то же время разгрома тут тоже ждать не стоит. «Фулхэм» не так уж много пропускает на выезде
Кадровых потерь в составе хозяев практически нет. Из-за травмы пропустит матч Джованни Ло Сельсо. Под вопросом Пьер-Эмиль Хёйбьерг.