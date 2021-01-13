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Тоттенхэм - Фулхэм
Манчестер Сити - Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла - Тоттенхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Фулхэм

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Мелбет 1.61 3.87 6.64
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    25' (1:0) Кейн Харри (10) (Регилон (3))
     
    64' Хейбьерг Пьер-Эмиль (5)
     
    75' Уинкс Харри (8) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
     
    81' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Винисиус (45) вышел на поле
     
    18' Замбо Ангисса Андре-Франк (29)
     
    67' Тете Кенни (2) уходит с поля, Лукман Адемола (19) вышел на поле
     
    74' (1:1) Иван Кавалейру (17) (Лукман Адемола (19))
     
    86' Иван Кавалейру (17) уходит с поля, Камара Абубакар (47) вышел на поле
     
    2
    90+1' Лофтус-Чик Рубен (15) уходит с поля, Онома Джошуа (25) вышел на поле
    90+2' Андерсен Йоаким (5)
    Голы
    Кейн Харри
    ассистент Регилон     		1:0 25’
    74’ 1:1 Иван Кавалейру
    ассистент Лукман Адемола
    Наказания
    18’ Замбо Ангисса Андре-Франк
    Хейбьерг Пьер-Эмиль 64’
    90+2’ Андерсен Йоаким
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    67’ Лукман Адемола Тете Кенни
    Ламела Эрик Уинкс Харри 75’
    Винисиус Н'Домбеле Тангай 81’
    86’ Камара Абубакар Иван Кавалейру
    90+1’ Онома Джошуа Лофтус-Чик Рубен
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 15
    		6 Удары в створ 4
    		13 Фолы 15
    		6 Угловые 5
    		2 Офсайды 2
    		52% Владение мячом 48%
    		3 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam
    14 января в 13:29
    ккорейца ненадолго хватило, добегался...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    14 января в 12:22, ред.
    от команды Почетино,остались только воспоминания игроков и то уже далеко не всех.Хейбьерг пожалуй не плохое приобретение.да в принципе он и в Сотоне был хорош.поэтому то что вписался бы в любую команду АПЛа, было очевидно. Регилон от случая к случаю, Уинкс примерно тоже самое,в Лестере вроде бы по симпатичней смотрелся,ну и вечно разминающийся гольфист на бровке. Прогресса у команды особого нет и пожалуй чем дальше в лес,тем больше дров. И если в начале сезона ХариСон завараживала своей результативностью.то теперь от неё не осталось ни следа,да в принципе итак долго штамповала голы.
    Играя с одним из аутсайдеров,постоянно отсиживались в обороне,лишь иногда остро контратакуя,но так это удел КП или того же Бёрнли, Ньюкасла.которые играют против топовых команд,но никак не наоборот. Фулхэм,являясь внизу таблицы, мощно начал матч с Ливерпулем и открыл счёт,но а со Шпорами сравняли додавив во втором тайме. И причём забивали в равных составах и не с пенальти,как некоторые аутсайдеры. И это ещё не попали на Виллу,которая могла вообще пройтись маршем по подопечным Жозе. Сомневаюсь что попадут даже в ЛЧ при такой игре.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    14 января в 09:14
    Учитывая, тот факт что в этом сезоне явных лидеров нет, многие считают ТТХ претендентом на титул, но если так, то они должны в таких матчах брать 3 очка.
    da da da
    da da da
    14 января в 01:55
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      14 января в 01:33
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде
        14 января в 01:31
        А как круто тренирует ученик Моуриньо - Фрэнк Лэмпард. Прям как ученик Гвардиолы Микель Артета.
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ allemz (раскрыть)
        14 января в 01:28
        Ты не понял. Просто ТТХ ещё не построился. Все лондонские клубы находятся в стадии строительства))))
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ Тео Джонс (раскрыть)
        14 января в 01:28
        ...как Гвардиола.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
        14 января в 01:26
        связка ХариСон всё ещё на высоте
        allemz
        allemz
        14 января в 01:26
        Браво, шпоры. Результат что надо.
        "Скрытые" чемпионы в деле))
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый ответ Pervomaez (раскрыть)
        14 января в 01:25
        ну кореец попал точно в штангу,этот трюк намного сложнее,чем в ворота.хотя пользы от этой меткости - никакой. Шпоры играли отвратительно.очень похоже на то, что Мавра уже просто съели - его стратегия не особо работает. Невозможно из матча в матч реализовывать все немногочисленные моменты. Где то будет везение,а где то напрочь - отсутствовать.Во втором тайме полностью отдали инициативу Дачникам,причём при минимальном счёте,ведь порой даже 3-0 не хватило с ВХЮ. Однозначно это не чемпионская игра для АПЛа,может в Сериале бы и прокатило,но тут каждая команда не предскзуемая.
        Pervomaez
        Pervomaez
        14 января в 01:19, ред.
        72ский кореец, не забиваешь ты забивают тебе
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        14 января в 01:19
        Я удивляюсь,как Шпоры ещё не на 10 месте....Челси играет намного интересней и ниже .Фулхем после ничьи с Ливерпулем и Шпорами - достойны остаться в АПЛе. Там действительно будет битва не хуже,чем за чемпионство,а то и более брутльнее, ведь по сути кто спрыгнет с 19 и 18 места,а кто останется на этих стульях? И только лишь Шефилд во всём остаётся безнадёгой,в частности по самой игре.Состав у дачников.пожалуй по сильнее Брайтона и Бёрнли,да возможно и Ньюксла,которые тоже былибы внизу,если бы не их КАРЛ.Волки, орлы и павлины - должны будут сохранить прописку, всё таки класс игроков по-выше.
        Ну,а Маврик в своём репертуаре, получил за трусость и мог вообще проиграть,будь Лукман,а не Камара,в тех ситуациях. Шпоры пока что уровень КристалПэлэс, играют в такой футбол,им бы ещё Заа.
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        14 января в 01:17, ред.
        Моур как обычно начал за здравие, а закончит ну вы сами знаете)))
        dzvinka
        dzvinka
        14 января в 01:15
          fanliverpoolfan23
          fanliverpoolfan23
          14 января в 01:04
            Мысыктар
            Мысыктар
            14 января в 01:00
            дачники рвите их))
            Wolverhampton
            Wolverhampton
            13 января в 19:46
            Возможно ничья!
            Beka_byaka
            Beka_byaka ответ RUPRICHT (раскрыть)
            13 января в 19:34
            ТТХ на 5 месте и уступает лидеру уже 7 очка))
            RUPRICHT
            RUPRICHT
            13 января в 16:09
            Благодаря успеху в матче с «павлинами» лондонский клуб вернулся в обойму команд, претендующих на чемпионский титул. Сейчас «Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице. Он четыре очка уступает лидеру, но сыграл на матч меньше.
            «Тоттенхэм», конечно, сильнее соперника, что и должен подтвердить в этом матче. Предпосылок для потери очков нет. Забивают в последних матчах «шпоры» неплохо, да и «Фулхэм» - соперник удобный. В то же время разгрома тут тоже ждать не стоит. «Фулхэм» не так уж много пропускает на выезде
            Кадровых потерь в составе хозяев практически нет. Из-за травмы пропустит матч Джованни Ло Сельсо. Под вопросом Пьер-Эмиль Хёйбьерг.
            Фрунзик Мкртчян
            Фрунзик Мкртчян
            13 января в 13:43
            однозначно ТТХ победит
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