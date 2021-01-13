В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 24 Орье Серж Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

З 3 Регилон Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 5 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

З 6 Санчес Давинсон Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 95

З 15 Дайер Эрик Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 85 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 95

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 81

П 17 Сиссоко Мусса Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 8 Уинкс Харри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 75

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 95

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 95

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 4 Алдервейрелд Тоби

З 2 Доэрти Мэтт

З 33 Дэвис Бен

П 20 Алли Деле

П 11 Ламела Эрик Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 20

П 27 Моура Лукас

Н 9 Бэйл Гарет