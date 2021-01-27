В 77 Буффон Джанлуиджи Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

З 4 де Лигт Матийс Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 76 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 95

З 28 Демирал Мерих Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 83

З 37 Дрэгушин Раду Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 38 Фработта Джанлука Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 67

Н 44 Кулусевски Деян Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 95

П 8 Рэмзи Аарон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 95

П 33 Бернардески Федерико Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 45

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 67

П 41 Фаджоли Николо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 31 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 19 Бонуччи Леонардо

З 13 Данило

З 36 Ди Пардо Алессандро Перехваты: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 50

З 3 Кьеллини Джорджо

З 12 Сандро Алекс Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 28

П 16 Куадрадо Хуан

П 14 МакКенни Уэстон Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 8

П 5 Рамос Артур

Н 34 Да Граса Козимо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12