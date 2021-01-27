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4 : 0
завершен
27 января 2021, 22:45
среда
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Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
|Мората Альваро
|1:0(П)
|16’
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Фработта Джанлука
ассистент Кулусевски Деян
|2:0
|33’
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Кулусевски Деян
ассистент Кьеза Федерико
|3:0
|78’
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Кьеза Федерико
ассистент Да Граса Козимо
|4:0
|90+4’
|50’
|Серникола Леонардо
|80’
|Валоти Маттиа
|Кьеза Федерико
|81’
|Рабьо Адриен
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ди Пардо Алессандро
|Бернардески Федерико
|46’
|46’
|Сала Марко
|Раньери Лука
|46’
|Томович Ненад
|Викари Франческо
|66’
|Моро Лука
|Флоккари Сержио
|66’
|Валоти Маттиа
|Эспозито Сальваторе
|Кьеза Федерико
|Мората Альваро
|67’
|Сандро Алекс
|Фработта Джанлука
|67’
|Да Граса Козимо
|Демирал Мерих
|83’
|86’
|Вивиани Федерико
|Миссироли Симоне
|МакКенни Уэстон
|Фаджоли Николо
|87’
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|23
|Удары по воротам
|7
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|12
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|6
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|6
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|1
|Cэйвы
|8
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|2
|Предупреждения
|2
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Почему это нормально -
fanliverpoolfan23 ответ Бот Прогнозов (раскрыть) 65 / 464вчера в 12:36, ред.
А юве всегда с проходним соперником играют не удивительно кабинеты работают
А это ненормально -
Бот Прогнозов ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть) 92 / 464вчера в 13:20, ред.
А ты думал, только скаузеры в кабинеты вхожи?)
К стати, как там поломанный вандирк? На плюшках 30 кило набрал?)))
===
Скаузеры не является каким-то оскорбительным прозвищем ЛФК. Это не "колбаса", не "лу з ер пуль," не "сквозера". Это их вполне нормальное прозвище, связанное с их географическим происхождением. А троллинг футболистов не запрещён, будь он хоть ван Дейк, хоть ван Дырк, хоть ван Dick.
Почему это нормально -
fanliverpoolfan23 ответ Бот Прогнозов (раскрыть) 65 / 464вчера в 12:36, ред.
А юве всегда с проходним соперником играют не удивительно кабинеты работают
А это ненормально -
Бот Прогнозов ответ fanliverpoolfan23 (раскрыть) 92 / 464вчера в 13:20, ред.
А ты думал, только скаузеры в кабинеты вхожи?)
К стати, как там поломанный вандирк? На плюшках 30 кило набрал?)))
===
Скаузеры не является каким-то оскорбительным прозвищем ЛФК. Это не "колбаса", не "лу з ер пуль," не "сквозера". Это их вполне нормальное прозвище, связанное с их географическим происхождением. А троллинг футболистов не запрещён, будь он хоть ван Дейк, хоть ван Дырк, хоть ван Dick.
То Transfermarkt понизил его трансферную стоимость, теперь еще пенальти купили пока он не играет...
То Transfermarkt понизил его трансферную стоимость, теперь еще пенальти купили пока он не играет...
К стати, как там поломанный вандирк? На плюшках 30 кило набрал?)))
К стати, как там поломанный вандирк? На плюшках 30 кило набрал?)))