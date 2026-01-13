Колосков считает, что «Локомотиву» будет сложно заменить Баринова

1768315421

сегодня, 17:43

Полузащитник является футболистом высокого уровня, поэтому московскому «Локомотиву» будет трудно найти ему замену. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Ранее Баринов перешел из «Локомотива» в московский ЦСКА .

«Странный переход. Мне казалось, что Баринов и „Локомотив“ — это единое целое. Все было хорошо, у Баринова многое получалось, поэтому сложно сказать, что подвигло его на переход», — сказал Колосков.

«Конечно, для „Локомотива“ — это потеря, потому что игрока такого уровня заменить очень сложно. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Одни потеряли, другие приобрели», — добавил собеседник агентства.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.