Колосков считает, что «Локомотиву» будет сложно заменить Баринова

сегодня, 17:43

Полузащитник Дмитрий Баринов является футболистом высокого уровня, поэтому московскому «Локомотиву» будет трудно найти ему замену. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Ранее Баринов перешел из «Локомотива» в московский ЦСКА.

«Странный переход. Мне казалось, что Баринов и „Локомотив“ — это единое целое. Все было хорошо, у Баринова многое получалось, поэтому сложно сказать, что подвигло его на переход», — сказал Колосков.

«Конечно, для „Локомотива“ — это потеря, потому что игрока такого уровня заменить очень сложно. Для ЦСКА это хорошее приобретение. Одни потеряли, другие приобрели», — добавил собеседник агентства.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:36
Ну куда нам без мнения этого эксперта
xwygk943ns35
xwygk943ns35
сегодня в 18:48
Зато коням теперь будет легко
s6dfvt7q7jed
s6dfvt7q7jed
сегодня в 17:57
Ну что....кто еще не высказался по этому поводу....
