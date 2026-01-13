Каждый гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина является для россиян бальзамом на душу. Такое мнение высказал футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.
«Саша — огромная легенда, большая звезда. Каждый его гол для нас всех — бальзам на душу, — сказал Дзюба. — Поэтому ждем, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по всем голам, в регулярке и плей-офф, везде».
Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 917 шайб. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 994 (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).
Соответственно все кто отвечает перечисленному и получают этот самый бальзам.
Ну а кто не соответствует списку - за того Дзюба и не говорил. Оставайтесь без бальзама.
Видимо он у вас отличается от российского. Импортный какой то бальзам.
По теме Саня это глыба и то что он делает в его уже приличном
возрасте вызывает уважение,для тех кто любит,понимает хоккей!
На канадских размерах площадке реально можно схлопотать если
спишь в одном ботинке! Но это не про него, сила и мощь,ум и опыт
способствуют его феерии в НХЛ!
