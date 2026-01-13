1768306889

сегодня, 15:21

Каждый гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) «Вашингтон» является для россиян бальзамом на душу. Такое мнение высказал футболист тольяттинского «Акрона» .

«Саша — огромная легенда, большая звезда. Каждый его гол для нас всех — бальзам на душу, — сказал Дзюба. — Поэтому ждем, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по всем голам, в регулярке и плей-офф, везде».