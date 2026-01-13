Top.Mail.Ru
Дзюба считает каждый гол Овечкина бальзамом на душу для россиян

сегодня, 15:21

Каждый гол капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александра Овечкина является для россиян бальзамом на душу. Такое мнение высказал футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

«Саша — огромная легенда, большая звезда. Каждый его гол для нас всех — бальзам на душу, — сказал Дзюба. — Поэтому ждем, когда он побьет рекорд Уэйна Гретцки по всем голам, в регулярке и плей-офф, везде».

Овечкин является лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ, в его активе 917 шайб. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 994 (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).

Lobo77
Lobo77
сегодня в 17:09
Существует понятие как сопричастность по факту рождения (земляки) по факту обучения (однокашники), по факту гражданства, общему языку, национальной самоидентификации.
Соответственно все кто отвечает перечисленному и получают этот самый бальзам.
Ну а кто не соответствует списку - за того Дзюба и не говорил. Оставайтесь без бальзама.
Видимо он у вас отличается от российского. Импортный какой то бальзам.
shur
shur
сегодня в 16:39
..."Золотое дно" -смотрим! (Артём Дзюба)
shur
shur
сегодня в 16:38
...ребятушки! Смотрю сериал "Золотое дно",рекомендую ! И кто у нас в восьмом серии появится,угадайте с первого раза....???!!!

По теме Саня это глыба и то что он делает в его уже приличном
возрасте вызывает уважение,для тех кто любит,понимает хоккей!
На канадских размерах площадке реально можно схлопотать если
спишь в одном ботинке! Но это не про него, сила и мощь,ум и опыт
способствуют его феерии в НХЛ!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:33
Правильно ,Овечкин молодец !!!
lotsman
lotsman
сегодня в 16:26
Хотелось бы чтобы Артём обьяснил, каким образом голы капитана клуба НХЛ, в играх НХЛ, относятся к России. Если они тебе являются бальзамом на душу, то не надо говорить за всех россиян.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:05
Тёма ты лучше думай как свой гол у Саши Кержакова "отвоевать"...)))
