Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»

1768322864

сегодня, 19:47

Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» приняло решение о расторжении контракта с главным тренером . Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Соглашение со специалистом действовало до конца текущего сезона.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ . Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности", — сказал президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

Рахимову 60 лет, он возглавил «Рубин» в 2023 году. Ранее специалист работал главным тренером «Уфы», грозненского «Ахмата», пермского «Амкара», московского «Локомотива» и австрийской «Адмиры». В качестве игрока он становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка СССР в составе московского «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», новым главным тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига.

«Рубин» после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.