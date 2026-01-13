Top.Mail.Ru
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»

сегодня, 19:47

Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» приняло решение о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Соглашение со специалистом действовало до конца текущего сезона.

«Рубин» благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности", — сказал президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.

Рахимову 60 лет, он возглавил «Рубин» в 2023 году. Ранее специалист работал главным тренером «Уфы», грозненского «Ахмата», пермского «Амкара», московского «Локомотива» и австрийской «Адмиры». В качестве игрока он становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка СССР в составе московского «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресса», новым главным тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига.

«Рубин» после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

shur
shur
сегодня в 21:29, ред.
...да было время, это тот самый "Рубин"....!!! Ныне многострадальный!
shur
shur ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 21:28
...а что ж в Реал, давай сразу к нам в МЮ =)) ....!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:22
У Рашида как и у остальных уволили или без работы, появился шанс возглавить Реал!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:01
Рубин еще вернет Рашида)))
drug01
drug01
сегодня в 20:52
Очень жаль Рашида не дали поработать до конца сезона!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:49
Ну ничего Рашид , пока на Матч ТВ переконтуешся , а ну а потом глядишь и предложения поступят...
Гость
