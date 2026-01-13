Top.Mail.Ru
Дзюба с интересом воспринял переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА

сегодня, 21:10

Невозможно спрогнозировать, сможет ли полузащитник Дмитрий Баринов усилить ЦСКА, но переход вызывает интерес. Такое мнение высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Не знаю, усилит ли Баринов ЦСКА. Но будет интересно посмотреть», — сказал Дзюба.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

shur
shur ответ u44sew5av65b (раскрыть)
сегодня в 23:09
...ну как же "Бомбардир в законе", ногами и руками,век воли не видать!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:30
Эта новость вызывает интерес у многих любителей футбола... Между прочим, не такая уж и новость — давно болтали...
u44sew5av65b
u44sew5av65b
сегодня в 21:39
Только Дзюбы не хватало чтобы давать такой комментарий....
Гость
