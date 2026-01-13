Умер бывший футболист и тренер «Челси» Эдди Маккриди

1768317398

сегодня, 18:16

Победитель Кубка обладателей кубков в составе английского «Челси» шотландец Эдди Маккриди умер на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба лондонского футбольного клуба.

Причина смерти не уточняется.

Маккриди выступал за «Челси» с 1962 по 1973 год. Он провел в составе лондонской команды 398 матчей и занимает 10-е место по этому показателю. Защитник является обладателем Кубка Англии (1970), Кубка обладателей кубков (1971) и Кубка английской лиги (1965). С 1975 по 1977 год Маккриди был главным тренером «Челси».

По ходу карьеры он также выступал за шотландский «Ист Стерлингшир» и американский «Мемфис». В составе сборной Шотландии Маккриди провел 23 матча.