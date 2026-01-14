Top.Mail.Ru
УЕФА не поддержал предложение об изменении правила офсайда

сегодня, 09:35

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не поддержал предложение об изменении правила определения офсайда. Об этом сообщает британская газета The Times.

Ранее испанская газета AS сообщила, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января.

В настоящий момент офсайд фиксируется при нахождении любой части тела атакующего игрока, которой можно забить гол, в момент передачи ближе к воротам соперника, чем предпоследний защищающийся футболист, включая вратаря. Ранее бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА), предложил внести следующее изменение: если любая часть тела, которой можно забить гол, находится на линии предпоследнего защитника или позади нее, то игрок не находится в офсайде.

Источник: itar-tass.com
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:31
пусть остается. так справедливо как сейчас. вводите видеофиксацию, чипируйте или еще что там, делайте фиксацию автоматической.
Nenash
Nenash
сегодня в 11:25
Это правильно..
112910415
112910415
сегодня в 11:16
вот ведь ретрограды проклятые ! )
lotsman
lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:25
А чем нынешние правила проще для судей? Им сейчас легче заметить кончик носа атакующего за линией чем если бы надо было заметить разрыв между атакующим и защитником?
lotsman
lotsman ответ 2zuha8m97vjz (раскрыть)
сегодня в 10:22
Это словоблудие в том, что атакующий должен быть полность. за линией предпоследнего защитника. А если какая то часть тела находится на линии или до линии, то офсайд не считается.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:18
Значит будут продолжать рассматривать в микроскоп выскочил мизинец атакуещего за линию или нет.)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:17
А вот это мы точно переживём...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:14
Венгер что-нибудь ещё придумает
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 10:11
Ну нынешние правила объективно проще для судей в поле, разглядывать новый тип офсайда будет сложнее чисто физически. Понятно что видеоповторы существуют теперь, но сколько неразберихи и остановок будет по началу трудно представить. Это ещё я не беру в расчёт что в пылу игры судьи на линии по привычке начнут флажками махать на старые офсайды, а ведь человеческий фактор не стоит исключать, могут быть моменты когда судья махнёт флажком по старой памяти будучи уверенным в моменте что офсайд, а второй не задумываясь свистнет и сорвёт голевую атаку и тут уже никакой ВАР не поможет, как Баварии в позапрошлой ЛЧ.
2zuha8m97vjz
2zuha8m97vjz
сегодня в 09:39
Словоблудие какое-то получилось. Не очень понятно в чем разница.
