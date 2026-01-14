УЕФА не поддержал предложение об изменении правила офсайда

1768372514

сегодня, 09:35

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не поддержал предложение об изменении правила определения офсайда. Об этом сообщает британская газета The Times.

Ранее испанская газета AS сообщила, что Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) рассмотрит вопрос изменения правил определения офсайда 20 января.