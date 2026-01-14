Top.Mail.Ru
Фанаты четырех сборных могут не попасть на ЧМ из-за запрета на въезд в США

сегодня, 10:03

Болельщики сборных Гаити, Ирана, Кот-д'Ивуара и Сенегала могут не попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года из-за запрета на въезд в США для граждан этих государств. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Телеканал напомнил, что пока исключения действуют только для игроков, тренеров и других участников официальных делегаций. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино ранее анонсировал, что совместно с Госдепартаментом США была запущена система FIFA Pass, которая призвана ускорить процесс получения виз для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира. Однако, как отмечает Fox News, болельщики указанных выше четырех стран, как и их национальные футбольные федерации, опасаются, что они все равно останутся без виз, так как Гаити, Иран, Кот-д'Ивуар и Сенегал проводят свои матчи в американских городах.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На данный момент в США частично или полностью запрещен въезд гражданам 30 стран.

