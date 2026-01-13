Top.Mail.Ru
Баринов назвал решение об уходе из «Локомотива» самым сложным в жизни

сегодня, 21:27

Футболист сборной России Дмитрий Баринов назвал решение об уходе из московского «Локомотива» самым сложным в своей жизни. Об этом он написал в соцсети.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Без сомнений скажу, что это самое сложное решение в моей жизни, — отметил Баринов. — Я пришел в „Локомотив“ в 15 лет, сейчас мне 29. За это время мы выиграли чемпионство, брали кубки и суперкубок. Я говорю огромное спасибо каждому, кто был рядом со мной; каждому тренеру и всем партнерам по команде, персоналу команды и клуба, всем, кто был на моем пути и в моей жизни, и, конечно, главное и самое важное — спасибо болельщикам».

«Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали „переговоров“. Новому же руководству хочу пожелать только удачи — им предстоит большой путь», — добавил он.

Баринов является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 23:39
...Старина! Ты там много "Балтикой" не увлекайся, а то у тебя вместо Года Лошади уже кабаны мерещатся! Со Старым Новым Годом и всех благ!!!
drug01
drug01
сегодня в 23:37
Не переживай всё будет хорошо! Удачной игры!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 23:32
.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:20
Баринов как Джикия уже не игрок основы, сдал на глазах. В его возрасте Глушаков творил чудеса
Брулин
Брулин
сегодня в 23:01
Агент Баринова об уходе хавбека в ЦСКА: «Локомотив» фактически выставил Дмитрия на трансфер, а потом предложил продлиться с 40-процентным понижением. Это был решающий момент»
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 22:56
Ой да ладно вам, Игнашевич не первый и Баринов не последний )
Шуня771
Шуня771 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 22:45
И тебя с наступающим Старым Новым Годом!
Vilar
Vilar
сегодня в 22:40
Столько шума, из-за чего? Ну, перекупили баринова, и что? Он, что первый или последний перекупленный. История современной России знает много случаев, когда более значимые люди, из-за денег совершали более глупые, бесчестные поступки, но баринов дитя капиталистической России, где преданность и верность, для нынешней молодёжи - это товар.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:33
Поменьше слов, оно лучше будет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:11
Приз получил! Мне старому , на Старый Новый год , прилетела новая кружка! Благодарю!
Всех ещё раз с Праздником!!!
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 22:05, ред.
Ему 29 лет, карьера на закате, а тут прибавка к пенсии, кто же откажется... В 1971г., Й.Сабо решил перейти в московское Динамо из Зари. На вопрос, с чем связано такое решение, он ответил: "Хочу завершить свою футбольную карьеру в классной команде". Баринова понять можно, тем более, ЦСКА и Локомотив не являются исторически непримиримыми соперниками, а все эти басни про честь и совесть, или тем более про клубную честь- и вовсе смехотворны...
Sergo81
Sergo81 ответ Муравьед (раскрыть)
сегодня в 21:59
Логично, тянули, чтоб сказать, тебе 29, давай пойдём тебе на встречу, а ты нам пойди…
Sergo81
Sergo81
сегодня в 21:56, ред.
Конечно, сложно уходить. Хотел стать легендой клуба, по своему предан Локомотиву. Но обстоятельства…. Это его последний 4летний контракт. Это понимают все: он, жена, дети,( если есть), да и мы все понимаем. Когда один контракт предлагают на понижение, а другой на повышение, думать приходится о семье. С другой стороны, это может стать прецедентом для выбивания денег у других. Процесс запущен, на мой взгляд. Я ещё осенью говорил, что ни по каким периферийным академиям никто не пойдёт таланты искать.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 21:47, ред.
Если бы руководство Локомотива хотело удержать Баринова, то никуда бы он не перешёл. Сами не захотели удержать капитана, воспитанника и лидера команды.Сколько времени мурыжыли с продлением контракта.
8bw2y7x2cjzd
8bw2y7x2cjzd
сегодня в 21:33
Будем надеяться что не пожалеет о переходе....
