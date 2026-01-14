Top.Mail.Ru
Захарян не забил в серии пенальти в матче Кубка Испании

сегодня, 09:05
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 2Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаЗакончился после серии пенальти

«Реал сосьедад» в серии пенальти обыграл «Осасуну» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти «Реал Сосьедад» победил со счетом 4:3. «Реал Сосьедад» уступал со счетом 0:2 после первого тайма и сумел сравнять счет благодаря голу Игора Субельдии в компенсированное ко второму тайму время. В концовке первой дополнительной 15-минутки пенальти не реализовал капитан «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль, в первом тайме основного времени он отправил мяч в собственные ворота.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 55-й минуте. В серии пенальти он отправил мяч выше ворот. В случае гола россиянина «Реал Сосьедад» одержал бы победу. Однако затем удар игрока «Осасуны» Алехандро Катены отразил голкипер «Реал Сосьедад» Унаи Марреро.

Жеребьевка четвертьфинальных пар пройдет 19 января. Матчи этой стадии состоятся в период с 3 по 5 февраля.

Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 10:18
Совсем он плох, даже в ворота попасть не может...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:12
Реал Сосьедад должен думать о Барселоне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
Арсен знал, что все равно выиграют, поэтому и не напрягался!!)))
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:59
Мож стимул будет и так скок в больничке провалялся
4gnqvh68nwej
4gnqvh68nwej
сегодня в 09:51
Опять Арсен подвёл свою команду
skze9a56pc5f
skze9a56pc5f
сегодня в 09:41
Дали шанс, а он его не использовал... Будет скамейку запасных полировать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:38
Бывает, притом отсутствие игровой практики, некая неуверенность в себе,но команда прошла дальше, а это главное...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:35
Спасибо голкиперу, о незабитом пенальти можно забыть.
