Пути разошлись: кто кого предал в истории «Локомотива» и Баринова

сегодня, 18:33

Футбольный клуб ЦСКА во вторник объявил о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из московского «Локомотива». Для армейцев это вторая крупная сделка в текущее трансферное окно после подписания аргентинского нападающего Лусиано Гонду, клуб уже сейчас запасается силами для борьбы за чемпионство в сезоне Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Для болельщиков «Локомотива» же переход Баринова точно является болезненным.

История трансфера

Для многих такой переход может быть неожиданностью, потому что Баринов переходит из одного топ-клуба в другой. Более того, летом 2024 года Баринов сообщил порталу Sport24, что не уйдет из «Локомотива» в другой российский клуб. Это отмечалось в контексте возможного перехода в московское «Динамо». «Слышал об этом, были разговоры. Но сейчас я тебе могу честно сказать — не перейду ни в один российский клуб. Если и уеду куда-то из „Локомотива“, то только в Европу. Пусть кому-то эти слова покажутся громкими, но это правда», — говорил Баринов.

Но все пошло не по плану. У 29-летнего полузащитника в конце сезона заканчивался контракт с «Локомотивом». В сентябре он заявил журналистам, что клуб пока не начал переговоров о продлении соглашения, несмотря на лидерство, капитанство и легендарность — он совокупно играл в «Локомотиве» почти 15 лет. Баринов никогда не жалел себя в форме «Локомотива», работал со всеми специалистами и ждал возможности уехать в Европу. Уступал клубу, но, кажется, «Локомотив» решил на этом немного сыграть.

Этот сигнал не ушел бесследно. «Локомотив» во главе с генеральным директором Владимиром Леонченко начал переговоры с Бариновым о продлении контракта. Сам Леонченко сообщил «Спорт-Экспрессу», что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с Бариновым. Но переговоры никак не давали результатов, а тема контракта Баринова стала самой обсуждаемой в контексте «Локомотива». Председатель совета директора железнодорожников Юрий Нагорных отмечал, что переговоры идут нормально.

В декабре «Спорт-Экспресс» сообщил, что Баринов ответил отказом на финальное предложение о продлении контракта. В «Локомотиве» сменился генеральный директор, вместо Леонченко пришел Борис Ротенберг — младший. Однако и ему не удалось решить этот вопрос.

12 января «Локомотив» вышел из отпуска, Баринов вместе со всеми прошел медосмотр перед вылетом на сборы. Тогда он рассказал, что ситуация с переходом в ЦСКА неопределенная. Днем в понедельник спортивный директор Дмитрий Ульянов сообщил, что Борис Ротенберг уже в начале работы в «Локомотиве» предложил новый контракт игроку на четыре года, футболист отклонил этот вариант. Он также отметил, что зимой «Локомотив» получил предложение от ЦСКА по Баринову, которое клуб отклонил.

Все решилось спустя несколько часов. Вечером «Локомотив» сообщил, что получил новое предложение от ЦСКА , которое было улучшенным. Поэтому Баринов был отсечен от состава на сборы. Позднее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил в своем Telegram-канале, что клуб договорился с «Локомотивом» о трансфере Баринова. Так закончилась многолетняя история Баринова с «Локомотивом». Хотя в 2025 году Баринов был в числе претендентов приза «За верность» в категории « РПЛ », однако его выиграл капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Зачем это нужно ЦСКА ?

Баринов в 29 лет имеет большой опыт побед. Вместе с «Локомотивом» он трижды завоевал Кубок России, по одному разу выиграл чемпионат и суперкубок страны. Как известно, для победы в РПЛ помогает и наличие тех футболистов, которые уже выигрывали чемпионат. То есть ЦСКА приобрел еще одного такого игрока вдобавок к чемпионам страны Игорю Акинфееву и Данилу Круговому.

Баринов уже давно зарекомендовал себя в российском футболе, как игрок оборонительного плана с сильным характером. Помимо хороших атакующих и оборонительных качеств, ЦСКА приобретает еще одного «дядьку», способного в определенный момент закалить команду характером. Армейцы сейчас имеют один из самых молодых составов в РПЛ , характер и серьезный подход Баринова поможет в этом плане.

Кроме того, переход Баринова дает ЦСКА вариативности. Армейцы в первой части сезона не могли сильно ротировать состав без потери качества, но с появлением Баринова добавится не только резерв, но и моменты для маневров. Это касается и схем, и простых замен.

Теперь у ЦСКА будет один из самых сильных центров полузащиты: Баринов, Иван Обляков, Матвей Кисляк. Вся эта тройка может сыграть как в обороне, так и в атаке, каждый из них является высококлассным футболистом. К ним прибавляется бразильский полузащитник Маттеус Алвес, который больше играет в атаке. Получается, что у главного тренера армейцев Фабио Челестини будет очень много вариативности в плане использования футболистов на поле.

Что говорят эксперты?

С одной стороны, приобретение Баринова — большой плюс к вариативности. С другой, в хорошем смысле проблема для Челестини, как всех уместить на поле. Эксперты предположили, как переход Баринова скажется на ЦСКА .

Бывший футболист армейцев Владимир Пономарев считает, что у ЦСКА прибавится характер с появлениям Баринова. «Я думаю, что ЦСКА будет играть по схеме »4-3-3«, все поместятся: Баринов, Матвей Кисляк и Иван Обляков. Баринов в опорной зоне, Кисляк повыше, пойдет в атаку, — сказал он. — Так что хорошее получится трио. Как говорят англичане: „Покажите своих полузащитников, скажу, какая команда“. Конечно, приход Баринова также добавит характера ЦСКА . Состав в целом не возрастной».

«Это хороший, конечно, трансфер, жаль, что у Баринова была уже сложная травма крестообразных связок, — сказал Пономарев. — Нам нужен такой игрок в середине поля, более-менее агрессивный, в обороне неплохо соображает, хорошо держит мяч, видит поле. Хорошее приобретение для ЦСКА . Но мне кажется, что долго он не выдержит», — добавил он.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что теперь у армейцев очень сильный подбор игроков в центре поля. «Хорошая конкуренция положительно влияет на успехи команды. Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества, — сказал он. — Любой из них может сыграть как в атаке, так и в обороне. Поэтому отличное приобретение для ЦСКА . В современном футболе очень ценятся игроки центральной позиции, которые одновременно выполняют оборонительные и атакующие действия».

С ним согласен бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин. «Сейчас у ЦСКА одна из самых сильных центральных линий поля. У главного тренера есть выбор из высококлассных игроков. Я думаю, проблем с тем, чтобы разместить ведущих полузащитников, Облякова, Кисляка не будет», — сказал он.

«Я думаю, что ЦСКА больше хотел видеть Баринова у себя. Клубы договорились, и переход состоялся. Для „Локомотива“ он был важным игроком, но в футболе часто случались переходы к конкурентам. Время покажет, как этот переход отразится на командах», — добавил Семин.

Баринов может сыграть против «Локомотива» в феврале