Сёмин оценил переход Баринова в ЦСКА

сегодня, 16:26

Время покажет насколько переход полузащитника из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА отразится на обеих командах. Такое мнение высказал бывший главный тренер «Локомотива» .

Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с Бариновым до конца сезона-2028/29 .

«Я думаю, что ЦСКА больше хотел видеть Баринова у себя. Клубы договорились, и переход состоялся. Для „Локомотива“ он был важным игроком, но в футболе часто случались переходы к конкурентам. Время покажет, как этот переход отразится на командах», — сказал Семин.

«Сейчас у ЦСКА одна из самых сильных центральных линий поля. У главного тренера есть выбор из высококлассных игроков. Я думаю, проблем с тем, чтобы разместить ведущих полузащитников, [Ивана] Облякова, [Матвея]Кисляка не будет», — сказал Семин.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов провел 23 игры, записав на свой счет две результативные передачи. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На том турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.