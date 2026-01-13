Баринов не считает себя предателем после перехода из «Локомотива» в ЦСКА

Футболист Дмитрий Баринов не считает себя предателем после перехода из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА. Об этом он написал в соцсети.
Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.
«Мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии, но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции, но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за „Стальной рельс“ (приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков „Локомотива“ — прим.), за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не предатель», — написал Баринов.
«Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: „Локомотив“ и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).
ЛОКО ВПЕРЁД !!!
ЛОКО ВПЕРЁД !!!
После всего того тг-перфоманса в официальном канале ЦСКА, куда втянули ведомого Бару, такой пост уже не воспринимается. И вызывает этот набор оправдательных тезисов лишь один вопрос. Так почему не Иуда?
Давал обещание в России никуда не уходить? Давал. Говорил про желание стать легендой? Говорил. Команда впервые за последние четыре сезона имеет реальные шансы на медаль. За 12 туров до конца идет на третьем месте. Ты - капитан. И ты уходишь в стан основного конкурента, идущего на четвертом месте с отставанием в одно очко. Как это называется?
Потом утром с довольной физиономией кричишь в кружочек, что ты в ЦСКА. Весь день сияешь. Спокойно принимаешь, что твои друзья открыто дважды пишут, что теперь ты дома. А к вечеру выдаешь «я не Иуда и не предатель»? Без объяснений. Как факт.
Нет уж. И не факт перехода делает футболиста предателем. А именно тот антураж и показательный смак, с которым этот переход был обставлен. С (не)молчаливого согласия самого футболиста.
Срез общего мнения болельщиков «Локо» выразил заводящий Южной трибуны, один из лидеров United South Иван. Почитайте. Там не всегда литературно, по-фанатским. Что важно - с нюансами становления Бары как футболиста и как личности. И вывод тот же: именно позиционирование перехода Баринова сделало из него в глазах болельщиков того, кем он сам быть не хотел. Но стал.
Из Кириафа.
@НежурналистИванов
После всего того тг-перфоманса в официальном канале ЦСКА, куда втянули ведомого Бару, такой пост уже не воспринимается. И вызывает этот набор оправдательных тезисов лишь один вопрос. Так почему не Иуда?
Давал обещание в России никуда не уходить? Давал. Говорил про желание стать легендой? Говорил. Команда впервые за последние четыре сезона имеет реальные шансы на медаль. За 12 туров до конца идет на третьем месте. Ты - капитан. И ты уходишь в стан основного конкурента, идущего на четвертом месте с отставанием в одно очко. Как это называется?
Потом утром с довольной физиономией кричишь в кружочек, что ты в ЦСКА. Весь день сияешь. Спокойно принимаешь, что твои друзья открыто дважды пишут, что теперь ты дома. А к вечеру выдаешь «я не Иуда и не предатель»? Без объяснений. Как факт.
Нет уж. И не факт перехода делает футболиста предателем. А именно тот антураж и показательный смак, с которым этот переход был обставлен. С (не)молчаливого согласия самого футболиста.
Срез общего мнения болельщиков «Локо» выразил заводящий Южной трибуны, один из лидеров United South Иван. Почитайте. Там не всегда литературно, по-фанатским. Что важно - с нюансами становления Бары как футболиста и как личности. И вывод тот же: именно позиционирование перехода Баринова сделало из него в глазах болельщиков того, кем он сам быть не хотел. Но стал.
Из Кириафа.
@НежурналистИванов