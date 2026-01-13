Top.Mail.Ru
Баринов не считает себя предателем после перехода из «Локомотива» в ЦСКА

сегодня, 20:34

Футболист Дмитрий Баринов не считает себя предателем после перехода из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА. Об этом он написал в соцсети.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии, но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции, но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за „Стальной рельс“ (приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков „Локомотива“ — прим.), за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не предатель», — написал Баринов.

«Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: „Локомотив“ и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

NYJ
NYJ
сегодня в 21:41, ред.
Баринов выступил с оправдательным текстом. На мой взгляд, сформировали слабый пост. Он и по сути слабый. И, что главное - по таймингу неудачный.

После всего того тг-перфоманса в официальном канале ЦСКА, куда втянули ведомого Бару, такой пост уже не воспринимается. И вызывает этот набор оправдательных тезисов лишь один вопрос. Так почему не Иуда?

Давал обещание в России никуда не уходить? Давал. Говорил про желание стать легендой? Говорил. Команда впервые за последние четыре сезона имеет реальные шансы на медаль. За 12 туров до конца идет на третьем месте. Ты - капитан. И ты уходишь в стан основного конкурента, идущего на четвертом месте с отставанием в одно очко. Как это называется?

Потом утром с довольной физиономией кричишь в кружочек, что ты в ЦСКА. Весь день сияешь. Спокойно принимаешь, что твои друзья открыто дважды пишут, что теперь ты дома. А к вечеру выдаешь «я не Иуда и не предатель»? Без объяснений. Как факт.

Нет уж. И не факт перехода делает футболиста предателем. А именно тот антураж и показательный смак, с которым этот переход был обставлен. С (не)молчаливого согласия самого футболиста.

Срез общего мнения болельщиков «Локо» выразил заводящий Южной трибуны, один из лидеров United South Иван. Почитайте. Там не всегда литературно, по-фанатским. Что важно - с нюансами становления Бары как футболиста и как личности. И вывод тот же: именно позиционирование перехода Баринова сделало из него в глазах болельщиков того, кем он сам быть не хотел. Но стал.

Из Кириафа.

@НежурналистИванов
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:38
Наверное те которые кастерят Баринова никогда не переходили на другую работу)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:35, ред.
Сдаётся мне, что это то самое, что именуется "раздуванием из мухи слона". Эти предположения, что Локо без Б. настанут кранты, а ЦСКА начнёт всех гасить - по крайней мере вызывают улыбку. Палыч правильно заметил, что время покажет, кто в итоге выиграет от этого перехода. А так, чисто по человечески - спасибо за всё и удачи.
ЛОКО ВПЕРЁД !!!
Муравьед
Муравьед
сегодня в 21:25
Баринова слило руководство Локо. Фактически вытерли об него ноги. Так что, пусть болельщики Локомотива весь свой негатив направляют по правильному адресу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:24
А если бы думал, когда интервью давал, сейчас бы и оправдываться не пришлось...
NYJ
NYJ
сегодня в 21:21
Кто-то явно подсказал как написать
