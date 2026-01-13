Баринов не считает себя предателем после перехода из «Локомотива» в ЦСКА

1768325664

сегодня, 20:34

Футболист не считает себя предателем после перехода из московского «Локомотива» в столичный ЦСКА . Об этом он написал в соцсети.

Во вторник ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива», срок контракта рассчитан до конца сезона-2028/29.

«Мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии, но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции, но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы: за „Стальной рельс“ (приз лучшему игроку сезона по версии болельщиков „Локомотива“ — прим.), за общие моменты счастья и моменты временных неудач. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей — хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не предатель», — написал Баринов.

«Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: „Локомотив“ и болельщики навсегда в моем сердце», — добавил футболист.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).