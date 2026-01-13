Матч между «Гамбургом» и «Байером» перенесли из-за погодных условий

1768328721

сегодня, 21:25

Матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу между «Гамбургом» и «Байером» перенесен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Гамбурга».

Встреча должна была состояться во вторник и начаться в 22:30 мск.

«Работы по уборке снега и льда на территории стадиона и вокруг него ведутся круглосуточно с середины прошлой недели. Даже после вчерашнего гололеда различные компании обеспечивали безопасный доступ и выезд, а также убирали снег и лед с опор и краев крыш, чтобы матч мог состояться. Из-за сильной оттепели талая вода скопилась под снегом на кровельной мембране в нескольких местах внутри стадиона, не имея возможности стекать и создавая значительные точечные нагрузки. Вызванный для оценки ситуации инженер-конструктор счел это угрозой безопасности», — говорится в заявлении пресс-службы «Гамбурга».

Новая дата проведения матча будет назначена позднее.

«Байер» набрал 29 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата. «Гамбург» с 16 очками располагается на 13-й строчке.