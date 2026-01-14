Дзюба заявил, что гордится установленными в 2025 году рекордами

1768372816

сегодня, 09:40

Нападающий тольяттинского футбольного клуба «Акрон» гордится тремя рекордами, которые он установил в 2025 году. Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

В 2025 году Дзюба установил рекорд по числу голов среди российских футболистов, по числу результативных действий в чемпионатах России и по голам в составе сборной России.

«Ключевое событие 2025 года — сохранение прописки „Акрона“ в Мир — Российской премьер-лиге, в этом сезоне тоже идем неплохо. Что касается личных итогов, то выделю три рекорда, которые мне удалось поставить на данный момент, я ими очень горжусь, потому что всю карьеру ты играешь, двигаешься к каким-то целям, которые по прошествии времени будешь вспоминать и думать, что пройден интересный и непростой путь. Если говорить про неспортивные итоги 2025-го, то, слава богу, родители здоровы, с детишками все хорошо, поэтому грех жаловаться», — сказал Дзюба.