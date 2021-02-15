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Челси - Ньюкасл Юнайтед
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Ньюкасл Юнайтед

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Лига ставок 1.33 5.80 11.00
 
20' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
 
31' (1:0) Жиру Оливье (18)
 
39' (2:0) Вернер Тимо (11)
 
70' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Канте Нголо (7) вышел на поле
 
78' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
 
64' Гейл Дуайт (12) уходит с поля, Жоэлинтон (9) вышел на поле
 
72' Сен-Максимен Аллен (10) уходит с поля, Фрэйзер Райан (21) вышел на поле
 
79' Уиллок Джозеф (28) уходит с поля, Кэрролл Энди (7) вышел на поле
Голы
Жиру Оливье 1:0 31’
Вернер Тимо 2:0 39’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Жиру Оливье Абрахам Тэмми 20’
64’ Жоэлинтон Гейл Дуайт
Канте Нголо Маунт Мэйсон 70’
72’ Фрэйзер Райан Сен-Максимен Аллен
Джеймс Рис Хадсон-Одои Каллум 78’
79’ Кэрролл Энди Уиллок Джозеф
Статистика
 18 Удары по воротам 10
5 Удары в створ 4
8 Фолы 13
10 Угловые 5
0 Офсайды 2
65% Владение мячом 35%
4 Cэйвы 3
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Все комментарии
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ lobsterdam (раскрыть)
16 февраля в 19:41
Ну это уже их проблемы, что платили, от этого он не ценнее как игрок
lobsterdam
lobsterdam ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
16 февраля в 19:28
бревно не бревно, а лфк за него платил, если не ошибаюсь, 60 и это в какие годы?!
протон1
протон1
16 февраля в 16:10
молодцы. и тренер красава. так влился в коллектив четко, в общем радует, во время лемпа убрали
Рукалицо
Рукалицо
16 февраля в 07:50
Отправили ливер на законное место и то ладно.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 февраля в 05:06
Жиру спасает Тухеля
Comentarios
Comentarios
16 февраля в 03:43
Победа :)
azkan
azkan
16 февраля в 01:05
Ну ладно, всем спокойной ночи!
azkan
azkan ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
16 февраля в 01:04
Похож?! Я и близко не сравнивал. Нельзя сравнивать не сравнимое))
Но когда то это был Кэролл.
azkan
azkan
16 февраля в 00:59
С хорошей и уверенной победой Челси!
Сыграли хорошо, особенно в защите. Без грубых ошибок и пожаров.
Вернера с голом, в прошлых матчах ассистировал, пенальти зарабатывал и вот сам забил. Молодец. Хорошая игра от Одои и Жиру.
Ньюкасл слаб конечно. Но подопечные Брюса еще могут многим испортить игру.
Еще раз с победой синих!
Таганский
Таганский
16 февраля в 00:59
Лично я доволен, что сороки поклевали Челси, напомнив, что играют в АПЛ - вот и Тимоха тут же вспомнил что такое гол забить..
В общем, всех с победой!!
Сантус
Сантус
16 февраля в 00:55
Не феерично,но вполне уверенно.Всех синих с победой.Четвёртое место.Продолжаем подъём.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ azkan (раскрыть)
16 февраля в 00:52
Когда это Жиру был похож на Кэролла? Он техничный, в "Арсенале" со всеми в стеночки играл постоянно, Кэролл обычное второсортное бревно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Сантус (раскрыть)
16 февраля в 00:51
Так и есть. Поусон, который удалил кудрявого клоуна в нашем матче с АВ, явно новых правил не читал, вынеся тройное наказание за то, что игрок АВ, изо всех сил махнув ногой назад, случайно коснулся его колена.

Поусон точно по этой программе проходит, а возглявляют ее наверняка Дин и Оливер.
azkan
azkan
16 февраля в 00:50
Жиру хорошо так выключил Энди Кэролла) А когда то Энди подавал такие надежды...
Сантус
Сантус
16 февраля в 00:50
Кэрола во МХАТ бы..
azkan
azkan ответ Сантус (раскрыть)
16 февраля в 00:45
Как я помню только один раз у Ковы прошел и то выше ворот. Остальные прям в блок.
Сантус
Сантус
16 февраля в 00:44
А рефери вообще зрячий?Может кто знает,программа какая то в АПЛ,помощи инвалидам..)
BDA8181
BDA8181 ответ azkan (раскрыть)
16 февраля в 00:39
Шефилд сам не свой в этом сезоне. Сам боялся , что опрокинут нас.
Сантус
Сантус
16 февраля в 00:37
Где удары по воротам?На убойной позиции-нет прострел в лес ног...
azkan
azkan
16 февраля в 00:35
Кепа в игре! До этого у него не было работы вообще. Но показал, что в тонусе.
azkan
azkan ответ Сантус (раскрыть)
16 февраля в 00:34
Да, немного сдал. Надеюсь придет в себя.
azkan
azkan
16 февраля в 00:32
Избивание Вернера продолжается, судья молчит.
Сантус
Сантус ответ azkan (раскрыть)
16 февраля в 00:32
Он сдал и сильно.Последствия травмы-ли или что...но он сейчас мне сильно не нравится..
azkan
azkan
16 февраля в 00:30
Выпускай Кракена сказал Тухель помощнику и Канте смеясь начал одеваться)
azkan
azkan ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
16 февраля в 00:25
Тухель)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 февраля в 00:25
Я вижу, легенда снова в воротах, что случилось?)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Тео Джонс (раскрыть)
16 февраля в 00:24
Стопудов, МЮ одна победа за пять матчей (причем одно очко с двумя командами из зоны вылета при этом), "Лестер" тоже нестабилен, куры тонут и т.п.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
16 февраля в 00:22
Рад за Тухеля, всегда был симпатичен этот тренер, а с резервами "Челси" он может достичь многого, это не ПСЖ с оверраспиаренным Мбаппе, который два года как не прогрессирует, и Дноратти.

Пришел и сражу же взялся за дело.

И да, кто-то меняет клубную легенду Лэмпарда на Тухеля, а кто-то Бэд Эбенина на Артету.
Тео Джонс
Тео Джонс
16 февраля в 00:20
Ну если даже Вернер наконец то забил, то похоже Челси все таки будет в топ 4 по итогам сезона)
Сантус
Сантус
16 февраля в 00:11
У Арбитра дед наверное пострадал на войне-не любит немцев..))
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