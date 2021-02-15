В 26 Дарлоу Карл Голов пропущено: 2 Выносы: 4 Спасений: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 94

З 2 Кларк Киран Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 94

З 17 Крафт Эмиль Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 94

З 6 Лассельс Джамаал Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 94

З 15 Льюис Джамал Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

Н 24 Альмирон Мигель Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

Н 10 Сен-Максимен Аллен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 72

П 28 Уиллок Джозеф Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 79

П 14 Хэйден Айзек Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

П 8 Шелви Джонджо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 94

Н 12 Гейл Дуайт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 1 Дубравка Мартин

З 3 Дамметт Пол

П 4 Лонгстафф Мэттью

П 36 Лонгстафф Шон

П 23 Мерфи Джейкоб

П 11 Ритчи Мэтт

П 21 Фрэйзер Райан Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

Н 9 Жоэлинтон Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 30

Н 7 Кэрролл Энди Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 15