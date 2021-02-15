|Челси
|2:0
|Ньюкасл Юнайтед
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2 : 0
завершен
15 февраля 2021, 23:00
понедельник
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Жиру Оливье
|1:0
|31’
|Вернер Тимо
|2:0
|39’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жиру Оливье
|Абрахам Тэмми
|20’
|64’
|Жоэлинтон
|Гейл Дуайт
|Канте Нголо
|Маунт Мэйсон
|70’
|72’
|Фрэйзер Райан
|Сен-Максимен Аллен
|Джеймс Рис
|Хадсон-Одои Каллум
|78’
|79’
|Кэрролл Энди
|Уиллок Джозеф
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|18
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|13
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|10
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|4
|Cэйвы
|3
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Сыграли хорошо, особенно в защите. Без грубых ошибок и пожаров.
Вернера с голом, в прошлых матчах ассистировал, пенальти зарабатывал и вот сам забил. Молодец. Хорошая игра от Одои и Жиру.
Ньюкасл слаб конечно. Но подопечные Брюса еще могут многим испортить игру.
Еще раз с победой синих!
Сыграли хорошо, особенно в защите. Без грубых ошибок и пожаров.
Вернера с голом, в прошлых матчах ассистировал, пенальти зарабатывал и вот сам забил. Молодец. Хорошая игра от Одои и Жиру.
Ньюкасл слаб конечно. Но подопечные Брюса еще могут многим испортить игру.
Еще раз с победой синих!