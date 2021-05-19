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1 : 2
завершен
19 мая 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 256 - 367.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 27.6 - 28.5
Средний рост: 185.6 - 185.3
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 2
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Стадион Джузеппе Меацца
|31’
|0:1
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Кулусевски Деян
ассистент МакКенни Уэстон
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Малиновский Руслан
ассистент Хатебур Ханс
|1:1
|41’
|73’
|1:2
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Кьеза Федерико
ассистент Кулусевски Деян
|27’
|Кьеллини Джорджо
|Малиновский Руслан
|36’
|40’
|де Лигт Матийс
|Ромеро Кристиан
|78’
|Фройлер Ремо
|85’
|Де Рон Мартен
|88’
|Толой Рафаэль
|88’
|Иличич Йосип
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муриэль Луис
|Малиновский Руслан
|68’
|Пашалич Марио
|Пессина Маттео
|68’
|74’
|Дибала Пауло
|Кьеза Федерико
|Иличич Йосип
|Хатебур Ханс
|76’
|Джимсити Берат
|Толой Рафаэль
|77’
|Миранчук Алексей
|Госенс Робин
|83’
|83’
|Бонуччи Леонардо
|Кулусевски Деян
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|11
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|6
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|15
|Фолы
|17
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|3
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|0
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|4
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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