В 95 Голлини Пьерлуиджи Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 95

П 8 Госенс Робин Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 83

З 6 Паломино Хосе Луис Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 95

З 17 Ромеро Кристиан Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

З 2 Толой Рафаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 76

П 33 Хатебур Ханс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 76

П 15 Де Рон Мартен Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 95

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 68

П 32 Пессина Маттео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 68

П 11 Фройлер Ремо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

Н 91 Сапата Дуван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 19 Джимсити Берат Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

З 13 Кальдара Маттиа

З 3 Мехле Йоаким

З 40 Руджери Маттео

З 4 Шутало Бошко

П 72 Иличич Йосип Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 19

П 59 Миранчук Алексей Фолов заработано: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 12

П 88 Пашалич Марио Отборы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 27

Н 7 Ламмерс Сэм