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Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта против Ювентус

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 1:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Аталанта
1 : 2
завершен
19 мая 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 256 - 367.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.1
Средний возраст: 27.6 - 28.5
Средний рост: 185.6 - 185.3
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-4-2-1 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 2
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Ювентус
Италия. Кубок 2020/2021, Финал
Стадион Джузеппе Меацца
Ставки на футбольные матчи
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    36' Малиновский Руслан (18)
     
    41' (1:1) Малиновский Руслан (18) (Хатебур Ханс (33))
     
    2
    68' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    68' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    76' Хатебур Ханс (33) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    77' Толой Рафаэль (2) уходит с поля, Джимсити Берат (19) вышел на поле
     
    78' Ромеро Кристиан (17)
     
    83' Госенс Робин (8) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    85' Фройлер Ремо (11)
     
    2
    88' Де Рон Мартен (15)
    88' Толой Рафаэль (2)
     
    89' Иличич Йосип (72)
     
    27' Кьеллини Джорджо (3)
     
    31' (0:1) Кулусевски Деян (44) (МакКенни Уэстон (14))
     
    40' де Лигт Матийс (4)
     
    73' (1:2) Кьеза Федерико (22) (Кулусевски Деян (44))
     
    74' Кьеза Федерико (22) уходит с поля, Дибала Пауло (10) вышел на поле
     
    83' Кулусевски Деян (44) уходит с поля, Бонуччи Леонардо (19) вышел на поле
    Голы
    31’ 0:1 Кулусевски Деян
    ассистент МакКенни Уэстон
    Малиновский Руслан
    ассистент Хатебур Ханс     		1:1 41’
    73’ 1:2 Кьеза Федерико
    ассистент Кулусевски Деян
    Наказания
    27’ Кьеллини Джорджо
    Малиновский Руслан 36’
    40’ де Лигт Матийс
    Ромеро Кристиан 78’
    Фройлер Ремо 85’
    Де Рон Мартен 88’
    Толой Рафаэль 88’
    Иличич Йосип 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муриэль Луис Малиновский Руслан 68’
    Пашалич Марио Пессина Маттео 68’
    74’ Дибала Пауло Кьеза Федерико
    Иличич Йосип Хатебур Ханс 76’
    Джимсити Берат Толой Рафаэль 77’
    Миранчук Алексей Госенс Робин 83’
    83’ Бонуччи Леонардо Кулусевски Деян
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 6
    		15 Фолы 17
    		3 Угловые 1
    		1 Офсайды 0
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ Elliada (раскрыть)
    20 мая в 18:54
    )))у мс уже как лет 8 состав всегда в топ 3 в мире))по стоимости так вообще чередуется первое место
    Donetsk_the_BEST
    Donetsk_the_BEST ответ Elliada (раскрыть)
    20 мая в 12:57
    Про «Сити» с момента прихода шейхов говорят разное: называют денежным мешком, обвиняют в искусственном раздутии бюджета (первые годы клуб действительно был убыточен, что только усиливало подобную риторику), рыночной неликвидности и незаконных сделках, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

    В чём-то обвинения объяснимы. Например, с 2008 года клуб потратил на трансферы рекордные 2,02 млрд евро — больше, чем кто-либо ещё в мире. При этом на продажах клуб заработал всего 599,31 млн (но тут надо учитывать, что это не является их приоритетным способом заработка), из-за чего баланс составляет -1,416 млрд евро. И тут они снова первые в мире.

    Сейчас состав клуба стоит 1,027 млрд евро, а сам клуб Forbes оценивает в 2 млрд.
    Elliada
    Elliada ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая в 11:17
    Сильнейший состав? Назови хотя бы 5-х топ игроков и их стоимость
    Ozabot
    Ozabot
    20 мая в 10:59
    Пирло взял-таки Кубок. Молодцом. Выиграть у «Аталанты» это серьезная заявка остаться еще на сезон.
    Hypnoz
    Hypnoz
    20 мая в 10:34
    Круто ! А Лёшке пора к бомжам. Не тянет он на этом уровне.
    Makcum
    Makcum
    20 мая в 09:15
    Гоббы молодцы, взяли трофей! Поздравляю
    И теперь наверняка с нетерпением ждут как же Аталанта сыграет с Миланом за место в ЛЧ.
    Не сомневаюсь что бергамаски упрутся и дадут шанс гоббам, и есть ещё судьи.
    Elliada
    Elliada
    20 мая в 07:34
    В недалеком прошлом Ювентус выигрывал чемпионат и кубок легко, а теперь победа в кубке сопоставима с победой в ЛЧ. Жалкое зрелище, особенно учитывая первый гол Ювентуса
    амурец
    амурец
    20 мая в 05:44
    Ювентус с кубком
    Баобаб
    Баобаб ответ 1_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая в 02:17
    Да я только ЗА.
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 мая в 00:26
    Во втором тайме это точно Юве был на поле?) Какие-то толковые ребята вышли, перепроверить надо) Удивительно, но Пирло Гасперини переиграл. Прямо как Понасенков очередную дешевку)
    Loko best
    Loko best ответ burlone (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая в 00:24
    Ну этот коммент конечно очень "правдив",Юве показывал блестящую игру по ходу всего чемпионата,громил всех налево и направо,,тренерский штаб провел гениальную работу,трансферы просто поразили воображение своей эффективностью,а у него просто взяли и отняли титул чемпиона Серии А....ага...главное верить...
    Kostya P.
    Kostya P. ответ SAFqwer (раскрыть)
    20 мая в 00:20
    Он невероятно проводит концовку сезона , возможно , сейчас он лучший в Серии А , но ,думаю , это его " потолок". И больше и не надо , хотелось бы , что бы он закрепил за собой статус лидера этой команды, взял на себя роль Папу - постоянного , на протяжении нескольких лет, лидера команды. Единственное , 1 млн. евро зарплаты для него маловато , он должен быть одним из самых оплачиваемых игроков этой команды( 1,5 -2 млн.)
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    20 мая в 00:15
    Тяжелый матч, Аталанта как всегда давила. Кулушевски, вчерашний резервист, привез гол+пас на позиции второго форварда. Отдельно рад за Джиджи.
    Bom Bom
    Bom Bom
    20 мая в 00:13, ред.
    С победой, братва) По делу взяли трофей при всех сложностях этого сезона. Второй гол весьма красив, первый спорен чутка, но в ворота Юве подобное уже засчитывалось, так что не надо нытья)
    Wolf Wolfwolf
    Wolf Wolfwolf ответ Баобаб (раскрыть)
    20 мая в 00:13
    Таком случае сам влетит из лч Если Ювентус выиграет свой матч
    gentlewolf
    gentlewolf
    20 мая в 00:12
    Юве с Трофеем!
    Муслим90
    Муслим90
    20 мая в 00:11
    Всех Ювентини с кубком. Надеюсь Аталанте даст бой Милану.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ 1_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
    20 мая в 00:07
    И я так думаю. Сериал это не АПЛ, где всё покупается и продаётся. Лично я считаю, что Милан заслужил место в ЛЧ, а Наполи нет. Они неспортивно себя вели по ходу сезона.
    Будет справедливо, если в ЛЧ сыграют Милан, Юве и Аталанта. Я поболею за Верону.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса ответ ZjzoRe (раскрыть)
    20 мая в 00:05
    Конечно, там хотя бы в радужных повязках не играют, в отличие от "лиги мужчин")))
    juvenale
    juvenale
    20 мая в 00:02
    Всех болельщиков Юве с 14 кубком Италии!!!Даже в этом сложном сезоне два титула.Буффон уходит с титулом.Аталанту конечно жаль,но Юве был лучше.Надеюсь Аталанта не сольет специально милану,ведь не так давно Юве обыграл в ничего не значащем матче Рому и пропустил Аталанту в лч
    Баобаб
    Баобаб
    19 мая в 23:58
    Теперь Аталанта сольёт Милану в крайнем туре, чтобы отомстить Ювентусу
    eleven LC
    eleven LC
    19 мая в 23:57
    Удивительно похожие сезоны провели Роналду и Месси-Барселона и Ювентус
    И Барса и Юве выиграли кубки своих стран
    И Барса и Юве провалились в чемпионате и в ЛЧ
    И Месси и Роналду лучшие бомбардиры своих клубов и чемпионатов
    Да они даже в одной группе в ЛЧ играли кстати обменявшись гостевыми победами!
    Всё таки Роналду и Месси вместе навсегда!
    mahb9ik
    mahb9ik
    19 мая в 23:56
    пипец ни навесить ни паса ни хрена не отнять мяч столько ошибок во втором тайме, вообще ничего не сделали, все очень медленно было, в общем сами виноваты!
    mahb9ik
    mahb9ik
    19 мая в 23:42
    пипец аталанта просто не может ни паса ни хрена, плюс неуместные пижонские обводки, Гасперини как всегда устроил клоунаду с составом а теперь пытается исправить заменами хотя Муриэля и Иличича надо было давно выпускать а лучше в старте, короче опять херней занялись и профукали кубок, молодцы!
    Муслим90
    Муслим90
    19 мая в 23:39
    Кьезу можно было и оставить
    dimagas2
    dimagas2 ответ SAFqwer (раскрыть)
    19 мая в 23:34
    Сомневаюсь.Ему 28 в ТОП-клуб не возьмут,может разве куда в Италии.
    SAFqwer
    SAFqwer
    19 мая в 23:23
    Малина зверюга просто, на след. сезон на повышение!!!
    bruno_07
    bruno_07
    19 мая в 23:14
    Ничья скорей всего будет в основное время!
    dimagas2
    dimagas2 ответ azkan (раскрыть)
    19 мая в 23:07
    dimagas2
    dimagas2 ответ ZjzoRe (раскрыть)
    19 мая в 23:03
    Да смотри что хош,он тебя тупо на злость вывеси хочет.
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