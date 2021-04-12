В 35 Акинфеев Игорь Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 78 Дивеев Игорь Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 82 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 62 Карпов Вадим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 2 Фернандес Марио Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

З 42 Щенников Георгий Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 8 Влашич Никола Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 22 Марадишвили Константин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 64

П 98 Обляков Иван Ударов всего: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 77

П 17 Сигурдссон Арнор Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 6 Перехваты: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 64

Н 32 Рондон Хосе Саломон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 77

П 11 Эджуке Чидера Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 88

Запасные игроки

В 1 Помазун Илья

З 5 Васин Виктор

П 7 Ахметов Ильзат Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 13

П 10 Дзагоев Алан Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 26

П 71 Тикнизян Наир Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

Н 9 Чалов Фёдор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 13

Н 99 Шкурин Илья