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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Ротор

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
ЦСКА
2 : 0
завершен
12 апреля 2021, 19:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 92 - 12.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 0.7
Средний возраст: 25 - 25.8
Средний рост: 183.6 - 180.3
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
Ротор
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 25 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 10240 +11 +15, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.247.98
Лига Ставок 1.29 5.80 11.00
Мелбет 1.26 5.99 13.30
    Еще
     
    45+1' (1:0) Эджуке Чидера (11) (Сигурдссон Арнор (17))
     
    2
    64' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
    64' Марадишвили Константин (22) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
     
    70' (2:0) Рондон Хосе Саломон (32) (Тикнизян Наир (71))
     
    2
    77' Обляков Иван (98) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    77' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    88' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Яковлев Владислав (46) вышел на поле
     
    89' Ахметов Ильзат (7)
     
    2
    60' Фламарион (96) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
    60' Давиташвили Зурико (77) уходит с поля, Кипиани Николай (7) вышел на поле
     
    84' Песегов Евгений (17) уходит с поля, Медведь Владимир (99) вышел на поле
     
    88' Понсе Андрес (23) уходит с поля, Арабидзе Георгий (21) вышел на поле
    Голы
    Эджуке Чидера
    ассистент Сигурдссон Арнор     		1:0 45+1’
    Рондон Хосе Саломон
    ассистент Тикнизян Наир     		2:0 70’
    Наказания
    Ахметов Ильзат 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Кипиани Николай Давиташвили Зурико
    60’ Муллин Камиль Фламарион
    Тикнизян Наир Сигурдссон Арнор 64’
    Дзагоев Алан Марадишвили Константин 64’
    Ахметов Ильзат Обляков Иван 77’
    Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон 77’
    84’ Медведь Владимир Песегов Евгений
    Яковлев Владислав Эджуке Чидера 88’
    88’ Арабидзе Георгий Понсе Андрес
    Статистика
    		 25 Удары по воротам 5
    		8 Удары в створ 0
    		10 Фолы 8
    		9 Угловые 2
    		60% Владение мячом 40%
    		0 Cэйвы 6
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Bolshoy (раскрыть)
    13 апреля в 07:22
    Чистейшие оправдывают футбол в одни ворота. Но в слабейшей группе ле придется получать удары по воротам и в створ
    bashnat013
    bashnat013
    13 апреля в 06:34
    тяжело смотреть на такой ротор по игре и по набору административного и тренерского корпуса самая плохая команда в лиге.Ждем перемен!!!
    Bolshoy
    Bolshoy ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    12 апреля в 22:53
    Чистейший клоун - на все 1000% )))))
    VeniaminS
    VeniaminS
    12 апреля в 22:48
    Армейцы немного подтянулись!!!
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 апреля в 22:43, ред.
    Послушай,если не понимаешь юмора,то это твои проблемы,а мое дело вообще не общаться с таким человеком,но никогда не употребляй в мой адрес словочитание " нести пургу".Я понял тебя и это главное.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    12 апреля в 22:36
    А ты адвокат "смельчака".? Ты за себя отвечай. Я специально посмотрел тему, там глухо. И второе, самое главное. Я не ввязываюсь в перепалку и спор, когда несут пургу. Только на аргументы отвечаю. Честно говоря, даже помню, кому я не ответил насчет "счета". У меня есть определенный круг общения и это не обязательно одноклубники и единомышленники, с которыми можно футбол обсуждать, а не "гипотезы", вроде твоей насчет пенальти и удалений. Это уж так снизошел, но чисто случайно. Больше едва ли. Мне футбол интересен, а не дрязги.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 апреля в 22:30
    Да все ты помнишь)))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
    12 апреля в 22:30
    Нашелся смельчак здесь который принял твой спор на счет счета,звал тебя,а ты?хату жалко стало?))))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
    12 апреля в 22:29
    Мне уведомление о ответе от тебя не приходила, а дел, кроме сидения "на ветке" выше крыши. Как приходит уведомление, я сразу читаю. Так что не надо ля-ля.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (комментарий удален) (раскрыть)
    12 апреля в 22:26
    Не по мужски было с твоей стороны устроить спор на ветке здесь и почуяв неладное убежать в бункер.Не помнишь? Да я читал))))
    boniel3
    boniel3
    12 апреля в 22:21
    От одного специалиста(Ганчаренко) избавились,теперь срочно нужно прогнать протеже белоруса Облякова и еще нескольких бездарных людей и может быть ЦСКА вернет себе былую славу.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    12 апреля в 22:12
    Прикинь без пенальти и удалений выиграли.)))С победой!!
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    12 апреля в 22:00, ред.
    Там ☝ без нас разберутся кто и что начал и в какой очередности...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    12 апреля в 21:58
    Вы ещё скажите, что Гильерме на поле вышел не в футбол играть, а к болельщикам СпаМа приставать с оскорблениями, что он Первый начал!
    minai
    minai
    12 апреля в 21:56
    Поздравляю.
    Futurista
    Futurista ответ Рязань 062 (раскрыть)
    12 апреля в 21:52, ред.
    Так же «РИА Новости» 12 апреля сообщают «Спартак» готов предоставить видеозаписи с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков...
    Если пишите , то пишите обо всем)...как бы с Гили там "очки" не сняли...
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Futurista (раскрыть)
    12 апреля в 21:49
    поменьше плакаться нужно. и отвечать за свои слова. с нами уже было такое, после слов Слуцкого, что наших судей нужно бить...
    Futurista
    Futurista ответ Рязань 062 (раскрыть)
    12 апреля в 21:47
    Против Спартака любые методы применимы...как показывает практика...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    12 апреля в 21:47
    Все П-О-Б-Е-Д-А и в кубке Гагарина. Прошли и питерский СКА.
    Рязань 062
    Рязань 062
    12 апреля в 21:46
    сегодня день ЦСКА. в футболе и хоккее.
    Рязань 062
    Рязань 062
    12 апреля в 21:40
    «Спартак» могут наказать снятием трех очков за поведение болельщиков в отношении голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме, сообщают «РИА Новости» 12 апреля.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Futurista (раскрыть)
    12 апреля в 21:37
    И на Хоккейном тоже.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987
    12 апреля в 21:34, ред.
    ротор с такой игрой даже если и попадёт в стыки опередив уфу ( что скорее всего не произойдёт) наверняка проиграет любому клубу, который займёт 3е место в фнл. сейчас похоже без качественных легионеров в рпл удержаться составом с которым вышли в рпл практически нереально ( особенно когда смотришь как носится с мячом Энджуке, игроки же ротора с трудом могли доставить мяч к штрафной армейцев, ни скоростей у Волгограда командных да и особого желания биться за каждый мяч я не увидел) снова смотрю на Гогуа и не понимаю чем он не устраивает коней? если рядом с ним в паре будет играть опытный партнёр из Гогуа может получится отличный защитник, высокий, пластичный, с техникой... конечно привозить он будет моменты из ничего, но и сейчас он сильнее на голову Карпова ( паспорт правильный что у нас в рпл делает🤔) который как показалось не вылазиет в последнее время из спортзала. Карпов возмужал, оброс мясцом, надеюсь с сочи не сделает грубых ошибок и в дерби со Спартаком выйдет в основном составе цска ( скорость бега не натринируешь, а её у Карпова нет и Ларссон с Промесом должны воспользоваться этим) к коням нужно начинать готовиться уже сейчас чтобы не проиграть дерби как это случилось с локомотивом ( во многом тренерское поражение Тедеско) нужен прессинг Акинфеева, Игорь очень хорошо играет ногами и начинает атаки команды, разыгрался Энджуке, с ним стоит сыграть построже, присматривать за Рондоном все 90 минут игры, он хоть бегает мало, а выбирает позицию в штрафной блестяще + чутьё у него отличное на отскок мяча в штрафной соперника. Влашич и Фернандес на своём уровне, бразильца можно легко подловить когда он побежит в атаку и оголит свою зону ( а у нас там как раз Аиртон😁) если всё получится у коней против нас шансов не будет, Ахметовы, Обляковы и Дивеевы 100% будут ошибаться
    Futurista
    Futurista ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    12 апреля в 21:34
    Победы ПХК ЦСКА ждут на хоккейном сайте...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    12 апреля в 21:32
    Всех Красно- Синих с заслуженной победой.
    Ждём победы сейчас от ПХК ЦСКА в кубке Гагарина.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    12 апреля в 21:31
    Диво дивное в преображении ЦСКа. Как в старые, добрые времена). Галопом на финишной прямой).Неужели Виктоор на самом деле физрук?).
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 21:31, ред.
    Да...интересно сколько кони наберут из этих теоретических 15 очков...думаю не больше 7...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    12 апреля в 21:31
    А вроде там где то Уфа затерялась. Но она со Спартаком потренируется, а потом с ЦСКА.
    makkie
    makkie
    12 апреля в 21:27
    Ожидаемая победа цска, с чем и поздравляю!

    Серия из лёгких матчей закончилась.
    Впереди Сочи, Локомотив, Спартак, Краснодар и Динамо - вот там и посмотрим, чего стоит Олич не самом деле.
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
    12 апреля в 21:26
    Армейцев с победой.
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