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2 : 0
завершен
12 апреля 2021, 19:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 92 - 12.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 0.7
Средний возраст: 25 - 25.8
Средний рост: 183.6 - 180.3
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва), зрителей: 10240 +11 +15, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
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Эджуке Чидера
ассистент Сигурдссон Арнор
|1:0
|45+1’
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Рондон Хосе Саломон
ассистент Тикнизян Наир
|2:0
|70’
|Ахметов Ильзат
|89’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Кипиани Николай
|Давиташвили Зурико
|60’
|Муллин Камиль
|Фламарион
|Тикнизян Наир
|Сигурдссон Арнор
|64’
|Дзагоев Алан
|Марадишвили Константин
|64’
|Ахметов Ильзат
|Обляков Иван
|77’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|77’
|84’
|Медведь Владимир
|Песегов Евгений
|Яковлев Владислав
|Эджуке Чидера
|88’
|88’
|Арабидзе Георгий
|Понсе Андрес
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|25
|Удары по воротам
|5
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|8
|Удары в створ
|0
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|10
|Фолы
|8
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|9
|Угловые
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|0
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|0
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