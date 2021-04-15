Вильярреал

2 : 1 завершен 1 - 0

Первый матч Первый матч Стартовый состав Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.4 Средний возраст: 27.7 - 25.5 Средний рост: 182.4 - 182.4 Легионеров: 4 - 3 Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1 Серия побед: 0 - 1 Смотреть трансляцию