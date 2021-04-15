|Вильярреал
|2:1
|Динамо
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2 : 1
завершен
15 апреля 2021, 22:00
четверг
1 - 0
Первый матч
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 2.4
Средний возраст: 27.7 - 25.5
Средний рост: 182.4 - 182.4
Легионеров: 4 - 3
Схемы: 4-4-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Эстадио де ла Серамика (Вильярреал)
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Алькасер Пако
ассистент Чуквуэзе Самуэль
|1:0
|36’
|Морено Жерар
|2:0
|43’
|74’
|2:1
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Оршич Мислав
ассистент Петкович Бруно
|40’
|Джакич Кристиян
|Тригерос Мануэль
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гомес Мойзес
|Тригерос Мануэль
|62’
|62’
|Франьич Бартол
|Майер Ловро
|62’
|Стоянович Петар
|Ристовски Стефан
|76’
|Атимвен Ияйи
|Иванушец Лука
|82’
|Мишич Йосип
|Адеми Ариян
|82’
|Перич Дино
|Теофил-Катерин Кевин
|Коклен Франсис
|Парехо Даниэль
|84’
|Морено Альберто
|Педраса Альфонсо
|90’
|Пенья Рубен
|Чуквуэзе Самуэль
|90’
|Баэна Алекс
|Алькасер Пако
|90’
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|12
|Удары по воротам
|8
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|5
|Удары в створ
|3
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|14
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|3
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|2
|Cэйвы
|3
|
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|1
|Предупреждения
|1
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