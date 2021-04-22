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5 : 2
завершен
22 апреля 2021, 21:45
четверг
Стартовый состав
Цена (млн. €): 334 - 250.8
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.9
Средний возраст: 27.5 - 30
Средний рост: 181.5 - 184.6
Легионеров: 7 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Диего Марадона (Неаполь)
Телетрансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 21:40
|Инсинье Лоренцо
|1:0(П)
|7’
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Политано Маттео
ассистент Мертенс Дрис
|2:0
|12’
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Инсинье Лоренцо
ассистент Хисай Эльсеид
|3:0
|53’
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Мертенс Дрис
ассистент Зелински Петр
|4:0
|65’
|70’
|4:1
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Иммобиле Чиро
ассистент Перейра Андреас
|74’
|4:2
|Милинкович-Савич Сергей
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Осимхен Виктор
ассистент Лосано Ирвинг
|5:2
|80’
|6’
|Милинкович-Савич Сергей
|Манолас Константинос
|15’
|30’
|Лейва Лукас
|Руис Фабиан
|42’
|Мертенс Дрис
|45+1’
|48’
|Иммобиле Чиро
|Ди Лоренцо Джованни
|73’
|75’
|Перейра Андреас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|64’
|Лулич Сенад
|Фарес Мохаммед
|64’
|Перейра Андреас
|Альберто Луис
|Ррахмани Амир
|Манолас Константинос
|71’
|Лосано Ирвинг
|Политано Маттео
|71’
|Осимхен Виктор
|Мертенс Дрис
|71’
|Элмас Эльхиф
|Зелински Петр
|82’
|83’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|83’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|Лоботка Станислав
|Бакайоко Тьему
|89’
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|10
|Удары по воротам
|16
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|8
|Удары в створ
|3
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|7
|Фолы
|18
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|2
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|0
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|1
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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Сарри развалит этот клуб. Потом будут локти кусать.
Сарри развалит этот клуб. Потом будут локти кусать.
У Лацио есть отложенный матч, чтобы вернуться в борьбу за ЛЧ.
У Лацио есть отложенный матч, чтобы вернуться в борьбу за ЛЧ.