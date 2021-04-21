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Локомотив - ЦСКА
Ахмат - Крылья Советов

Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против ЦСКА

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 3:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Локомотив
3 : 0
завершен
21 апреля 2021, 19:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.5 - 76.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 183.5 - 182.6
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-3-1-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 11 - 0
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ЦСКА
Россия. Кубок 2020/2021, 1/2 финала
Стадион РЖД Арена (Москва) +5 +6, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.833.272.56
Лига Ставок 2.70 3.25 2.80
Фонбет Live! 1.02 20.00 100.00
Мелбет 2.59 3.77 2.64
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    16' (1:0) Камано Франсуа (25) (Рыбчинский Дмитрий (94))
     
    54' (2:0) Смолов Федор (9)
     
    63' Кастро Пабло (3)
     
    64' Крыховяк Гжегож (7)
     
    66' Баринов Дмитрий (6)
     
    68' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    2
    78' Смолов Федор (9) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
    78' Мухин Максим (76) уходит с поля, Магкеев Станислав (37) вышел на поле
     
    2
    88' Рыбчинский Дмитрий (94) уходит с поля, Живоглядов Дмитрий (2) вышел на поле
    88' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
     
    90+1' (3:0) Крыховяк Гжегож (7) (Миранчук Антон (11))
     
    58' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    69' Рондон Хосе Саломон (32) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    81' Обляков Иван (98) уходит с поля, Шкурин Илья (99) вышел на поле
     
    90+3' Дивеев Игорь (78)
    Голы
    Камано Франсуа
    ассистент Рыбчинский Дмитрий     		1:0 16’
    Смолов Федор 2:0 54’
    Крыховяк Гжегож
    ассистент Миранчук Антон     		3:0 90+1’
    Наказания
    Кастро Пабло 63’
    Крыховяк Гжегож 64’
    Баринов Дмитрий 66’
    90+3’ Дивеев Игорь
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    58’ Сигурдссон Арнор Дзагоев Алан
    Куликов Даниил Жемалетдинов Рифат 68’
    69’ Чалов Фёдор Рондон Хосе Саломон
    Лисакович Виталий Смолов Федор 78’
    Магкеев Станислав Мухин Максим 78’
    81’ Шкурин Илья Обляков Иван
    Живоглядов Дмитрий Рыбчинский Дмитрий 88’
    Миранчук Антон Камано Франсуа 88’
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    Все комментарии
    Палыч82
    Палыч82 ответ Честный Зритель (раскрыть)
    23 апреля в 00:09
    То, что армейские защитники зазевались или неуклюже делали искусственный офсайд при первом и третьем голе, контратакой те действия не делает. Контра - это когда нападение команды быстро выбегает на минимум оборонцев соперника, а в тех случаях все ЦСКАвские защитники у штрафной или в ней были
    протон1
    протон1 ответ протон1 (раскрыть)
    22 апреля в 22:07
    бывает даже атк . что ты совсем не супер игрок. а топовый тренер. пример мавр
    протон1
    протон1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 апреля в 21:37
    тоже самое на счет мародонны
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    22 апреля в 17:19
    Комментарии излишни, как говорится...И Камано, и Смолов, и Крыховяк находятся в отличной форме! Странно, что Миранчук практически мало играет у Николича. По игре ЦСКА ничего не хочется говорить...Оличу еще есть над чем работать, конечно!
    Знатог
    Знатог ответ halfbeek (раскрыть)
    22 апреля в 11:09
    Да, второй гол это.... ну раз в год и кочерга Смолова стреляет)
    halfbeek
    halfbeek
    22 апреля в 08:21, ред.
    ЦСКА играл в лучший футбол. Неудачи сезона для армейцев нервировали и руководство и самих игроков. Именно по этой причине они в решающие моменты спешили и упускали хорошие продолжения и моменты. Припоминается момент в котором Влашич вышел на хорошую ударную позицию и пара защитников бросились под удар. Сыграй он влево и игроку (вроде это был Щенников) можно было расстреливать ворота Локо, но спешка и стремление решить проблему самостоятельно не позволили принять правильное решение. Ну а второй гол это..... . Ничего подобного не припоминаю.
    Знатог
    Знатог
    22 апреля в 08:17
    А Старый Конь в воротах игру не портит?
    Знатог
    Знатог
    22 апреля в 08:14
    Неплохо. Третий гол- его автор -сам мяч. Мяч от штанги отскочил в поле, потом подумал-подумал и закатился в ворота.
    112910415
    112910415
    22 апреля в 07:14
    сурово получилось
    амурец
    амурец
    22 апреля в 02:43
    Локо с победой
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 апреля в 00:42, ред.
    10 весенних побед подряд - зачётный результат...
    Браво Николич !!

    Если б в весеннем календаре Локомотива не было б Зенита - то результат мог бы быть более удивительным и неповторимым....

    Спартак же должен воспользоваться...этим календарным казусом...и выйти на 2-е...лигочемпионское место....
    boniel3
    boniel3
    22 апреля в 00:35
    С таким составом,как у ЦСКА надеяться на какой либо успех наивно.90% игроков уровня ФНЛ.Если летом не погонят метлой Облякова,Ахметова,Васина,Марадишвили,Сигурдссона,Чалова,Кучаева,Шкурина,Щенникова,Текнизяна команда может оказаться в этой самой лиге.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    22 апреля в 00:06
    А мне интересно то, как Максименко сыграет в дерби. Он прекрасно может сыграть в рядовом матче () Уфа не в счет) и напартачить в дерби. Во всяком случае почти все победы ЦСКА в последние годы- это в основном "заслуга" Максименко. Игра будет на три результата. Роль психологии возрастает.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    22 апреля в 00:02
    Давай не прибедняйся ! Хочешь сказать ,что у Уфы с нами было больше шансов, чем у вас ? И так понятно ,что ЦСКА даже с таким составом на две головы выше , чем башкиры . У нас в обороне будет только Джикия ( Маслов и Кутепов -это тоже самое ,что у вас Карпов и Васин ). А то ,что мы никогда не пользуемся предоставленными шансами - это давно все знают ,в том числе и мы ! Тем интереснее будут ожидания воскресенья !
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Палыч82 (раскрыть)
    21 апреля в 23:55
    И первый и третий с чистой контратаки забиты причем красиво...второй только левочком залетел...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Рязань 062 (раскрыть)
    21 апреля в 23:49
    С первого дня его появления мечтал об увольнении! И никуда не собираюсь уходить!!!
    Гриша Гриша
    Гриша Гриша
    21 апреля в 23:32
    Я бы такой чтобы молодой Газз тренил.. Но он уже в преклонном возрасте и большая ошибка была его убирать, но и сборная об которую буквально все тренера разбиваются. А чабан просто в правильное время попал в нужное место
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон1 (раскрыть)
    21 апреля в 22:52
    Ты меня извини, но я уже несколько раз писал на этот счет. Повторю. Авантюры в футболе не работают. А приглашение Олича это авантюра Орешкина. Примеры Т. Анри и Ф. Лэмпарда не научили ничему. Играть в футбол и даже отлично играть и тренировать - это разные сферы деятельности.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    21 апреля в 22:49
    Так, что шансов в воскресенье мало
    Сов Армия
    Сов Армия
    21 апреля в 22:46
    Не читал всех комментариев, но скажу как есть, поровозы выиграли поделу, три удара три гола, но действия поляка крыховяка просто омерзительны.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 апреля в 22:34
    Пятое колесо в москве переехало второе насмерть !
    Похоже Гинер написал заявку на вступление в Суперлигу и забил на Кубок России.
    протон1
    протон1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    21 апреля в 22:28
    как ты на счет олича что скажешь как тренер цска?
    протон1
    протон1
    21 апреля в 22:28
    цска щас будут бить все) жалко конней.
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    21 апреля в 22:27
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      21 апреля в 22:15
      Спасибо !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      21 апреля в 22:13
      Если тебе интересно, отвечу. Кроме Фернандеса это Магнуссон, Б. Фукс, В. Карпов, Э. Бохинен,К. Кучаев, Б. Зайнутдинов.
      Mi6
      Mi6 ответ Spartach from kg (раскрыть)
      21 апреля в 22:13
      Заберите себе, если он так хорош
      ermak6848
      ermak6848
      21 апреля в 22:07
      Остаётся только Поздравить ЛОКО с ПОБЕДОЙ!!!
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ Mi6 (раскрыть)
      21 апреля в 22:06
      Скажи спасибо, что в кризисные в плане финансов добыл два серебра.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      21 апреля в 22:02
      А кто ещё травмирован у ЦСКА кроме Марио ?
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