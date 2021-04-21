|
3 : 0
завершен
21 апреля 2021, 19:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 54.5 - 76.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.7
Средний возраст: 27.7 - 26.5
Средний рост: 183.5 - 182.6
Легионеров: 5 - 3
Схемы: 4-3-1-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 11 - 0
|
Стадион РЖД Арена (Москва) +5 +6, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:30
|
Камано Франсуа
ассистент Рыбчинский Дмитрий
|1:0
|16’
|Смолов Федор
|2:0
|54’
|
Крыховяк Гжегож
ассистент Миранчук Антон
|3:0
|90+1’
|Кастро Пабло
|63’
|Крыховяк Гжегож
|64’
|Баринов Дмитрий
|66’
|90+3’
|Дивеев Игорь
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|58’
|Сигурдссон Арнор
|Дзагоев Алан
|Куликов Даниил
|Жемалетдинов Рифат
|68’
|69’
|Чалов Фёдор
|Рондон Хосе Саломон
|Лисакович Виталий
|Смолов Федор
|78’
|Магкеев Станислав
|Мухин Максим
|78’
|81’
|Шкурин Илья
|Обляков Иван
|Живоглядов Дмитрий
|Рыбчинский Дмитрий
|88’
|Миранчук Антон
|Камано Франсуа
|88’