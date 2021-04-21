|Пари Сен-Жермен
|5:0
|Анже
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5 : 0
завершен
21 апреля 2021, 19:45
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 325 - 29.4
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 1.2
Средний возраст: 26.9 - 30.1
Средний рост: 181.6 - 182.5
Легионеров: 10 - 2
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Парк де Пренс
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Икарди Мауро
ассистент Дракслер Юлиан
|1:0
|9’
|Мансо Венсан
|2:0(А)
|23’
|Неймар
|3:0
|65’
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Икарди Мауро
ассистент Ди Мария Анхель
|4:0
|68’
|Икарди Мауро
|5:0
|90’
|Паредес Леандро
|31’
|51’
|Мангани Тома
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Эль-Мелали Фарид
|Кабо Джимми
|61’
|Диони Лои
|Баокен Стефан
|69’
|Кулибали Лассана
|Мангани Тома
|Сарабия Пабло
|Ди Мария Анхель
|72’
|Кин Моизе
|Неймар
|72’
|Эррера Андер
|Паредес Леандро
|73’
|Курзава Лайвен
|Баккер Митчел
|75’
|76’
|Чо Мохамед-Али
|Тиуб Сада
|76’
|Бобишон Антонен
|Перейра Лаге Матиас
|Пембеле Тимоти
|Данилу
|82’
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|13
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|5
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|6
|Фолы
|13
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|1
|Угловые
|2
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|3
|Офсайды
|1
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|5
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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