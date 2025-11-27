Top.Mail.Ru
 
 
 
«Барселона» осталась без Фермина Лопеса минимум на две недели

shur
shur
сегодня в 16:56, ред.
...с латыни "Фермин" - сильный,стойкий ! По первому пункту - 5-ять,
по второму - 2 -е недели !!! В Реале таких пруд пруди!
Гость
