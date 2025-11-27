«Барселона» осталась без Фермина Лопеса минимум на две недели

«Барселона» в ближайших матчах не сможет рассчитывать на форварда Фермина Лопеса.
Футболист получил мышечную травму ноги и пропустит не менее двух недель.
В этом сезоне Лопес провел 13 матчей и забил 7 голов.
«Барселона» в ближайших матчах не сможет рассчитывать на форварда Фермина Лопеса.
Футболист получил мышечную травму ноги и пропустит не менее двух недель.
В этом сезоне Лопес провел 13 матчей и забил 7 голов.
по второму - 2 -е недели !!! В Реале таких пруд пруди!
по второму - 2 -е недели !!! В Реале таких пруд пруди!