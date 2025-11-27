Дюков считает, что вклад Симоняна в развитие футбола никогда не будет забыт

Вклад олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна в развитие отечественного футбола будут помнить всегда. Такое мнение на церемонии прощания высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.
«Уход из жизни Никиты Павловича — огромная утрата для всех нас, родных и близких, футбольной общественности, — сказал Дюков. — Сегодня мы провожаем человека, которого безгранично любили и уважали. Он это заслужил благодаря своему фантастическому таланту, трудолюбию, исключительным качествам, доброте, честности, прямоте. Всегда был готов прийти на помощь. Никита Павлович прожил яркую жизнь, при жизни был легендой, в наших сердцах останется как великий игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить тот вклад, которой он внес в развитие отечественного футбола».
«Судьба Никиты Павловича неразрывно была связана с историей нашей страны, — продолжил глава РФС. — Он был со страной в минуты радости и горечи. Мы все знаем его игровые качества. Но, прежде всего, мы помним его как командного игрока. Он всегда бился за коллектив и ту команду, в которой трудился, за страну. Светлая память».