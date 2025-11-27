Top.Mail.Ru
 
 
 
Матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» будет посвящен Симоняну

сегодня, 20:26
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо06.12.2025 в 16:30 Не начался

Игра 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги между столичными «Спартаком» и «Динамо» будет посвящена Никите Симоняну. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака».

Матч пройдет 6 декабря на «Лукойл-Арене». Начало встречи запланировано на 16:30 мск.

«Это будет матч во славу легендарного человека, который оставил после себя намного больше, чем трофеи и рекорды: Никита Павлович был и всегда будет примером честности, благородства и любви к „Спартаку“ для всех поколений. Мы будем вспоминать и гордиться. Давайте сделаем так, чтобы в такой день трибуны домашнего стадиона были полными и пели в его честь. Будем ждать вас на матче», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973).

