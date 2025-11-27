Top.Mail.Ru
 
 
 
На «Лукойл-Арене» началась церемония прощания с Никитой Симоняном

сегодня, 09:55

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном началась на домашнем стадионе футбольного клуба «Лукойл-Арене». Об этом сообщает корреспондент с места событий.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни.

Симонян по ходу карьеры выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов). В 1956 году в составе сборной СССР он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Завершил профессиональную карьеру в 1959 году.

Позднее Симонян был главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал «Арарат» (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и один раз «Арарат» (1973). Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 1992 по 1998 год. Позднее был избран на должность вице-президента организации, которую занимал до конца жизни. Несколько раз исполнял обязанности президента РФС.

