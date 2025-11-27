Top.Mail.Ru
 
 
 
Карпин назвал ошибкой совмещение постов в «Динамо» и сборной России

сегодня, 10:32

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не исключает, что допустил ошибку, приняв решение совмещать посты в национальной команде и московском «Динамо». Об этом он рассказал «Спорт-Экспрессу».

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо». Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.

«Переоценил ли силы, возглавив „Динамо“? Возможно, да. На данный момент вопрос совмещения закрыт, но сейчас я скажу „да“ или „нет“, а потом что-то изменится, — сказал Карпин. — Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из „Ростова“, что никогда в жизни не буду совмещать, а в итоге решил совместить».

"Ошибка ли это? Возможно, все люди ошибаются, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове», — добавил он.

Карпину 56 лет, с 2017 года он работал в «Ростове». В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты. Ранее Карпин тренировал армавирское «Торпедо», московский «Спартак» и испанскую «Мальорку».

